Автолюбители в СССР спасали кузов без детейлинга: 4 странных совета, которые работают и сегодня

Автомобилисты в СССР сталкивались с вечной проблемой: металл быстро ржавел. Дороги обрабатывались песком и солью редко, асфальт был грубым, а климат — суровым. При этом промышленной "автокосметики" почти не существовало. Государство продавало машину и дальше оставляло владельца наедине с заботами о её сохранности. Именно поэтому советы инженеров АЗЛК и публикации в журналах вроде "За рулём" становились настоящей настольной книгой для водителей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Антикоррозийная защита советского автомобиля

Первые шаги к автокосметике

Лишь в 1970-х на прилавках начали появляться средства для ухода за кузовом: "Автополироль-II", "Автовоск АВ-70", "Лак-бальзам". Но добыть их было почти невозможно — дефицит был тотальный. Знаменитый консервант "Мовиль" тоже относится к этому периоду. Сегодня он воспринимается как раритет, а тогда стал настоящим спасением для миллионов владельцев "Москвичей" и "Жигулей".

До этого водителям предлагали самодельные рецепты мастик и смесей прямо в инструкции к автомобилю. Например, в руководстве к "Волге" ГАЗ-21 можно было встретить подробные "кулинарные" формулы полиролей из подручных компонентов.

Совет первый: полировка — это не про блеск

Инженеры АЗЛК подчеркивали, что главная задача полироли — не красота.

"Основная функция полироли — не декоративная, а защитная", — пояснили инженеры лаборатории "Союзбытхима" АЗЛК.

Полироль заполнял микротрещины в лаке, предотвращая попадание влаги и кислорода к металлу. Однако новый автомобиль (моложе трёх месяцев) полировать не рекомендовалось — краска ещё не завершала процесс полимеризации.

Наиболее стойким считался "Автополироль-I консервирующий", который держался до двух месяцев. Аэрозоли были удобнее, но смывались за пару недель. Средства для "старых покрытий" инженеры советовали избегать — они лишь освежали цвет, но не защищали.

Совет второй: вовремя замазывать сколы

Раз в год рекомендовалось осматривать кузов на предмет сколов. Малейшие повреждения советовали сразу обработать "Мовилем" или вазелиновой смазкой ВТВ-1. В инструкции советовали зачистить ножом место скола, удалить ржавчину и нанести густую защитную массу. Даже простая смазка из гаража тормозила развитие коррозии.

Совет третий: если нет чехла, нужен консервант

Гаражи имели далеко не все. Чехлы тоже были редкостью. Тем, кто хранил машину на улице, инженеры советовали покрывать кузов защитными составами. Консервант наносили кистью или даже с помощью пылесоса-распылителя. Это спасало от влаги, снега и ультрафиолета.

Многие автомобили зимой попросту не эксплуатировались: зимних шин не продавали, а личная машина оставалась "летним роскошным транспортом".

Совет четвёртый: правильная мойка

Одно из самых вредных действий — протирать кузов сухой или мокрой тряпкой. Советские специалисты предупреждали: грязь работает как наждачная бумага. Рекомендовали использовать волосяную или поролоновую губку с большим количеством воды. Засохшую грязь сначала размачивали.

Мыть нагретый кузов холодной водой или, наоборот, холодный горячей тоже было нельзя — краска могла потрескаться.

