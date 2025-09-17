Кажется пустяком, а на деле губит мотор — осенью эти мелочи становятся роковыми

Осень и зима — настоящий экзамен для автомобиля. Влага, грязь, первые заморозки и дорожные реагенты превращают каждую поездку в стресс-тест для всех систем машины. Летом мотор легко заводится, подвеска выдерживает кочки, а стеклоомыватель исправно работает. Но стоит столбику термометра опуститься ниже нуля, и даже небольшая неисправность может обернуться большой проблемой. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации на дороге, стоит заранее проверить ключевые узлы и заменить те "расходники", которые уже выработали свой ресурс.

Шины: выбор под климат и стиль езды

Зимняя резина — первое, что требует внимания осенью. Перекатываться на летних покрышках до декабря — рискованно. При температуре ниже +5 °C летняя смесь теряет эластичность, и сцепление резко падает.

Фрикционные шины хороши для городских условий и мягкой зимы, "скандинавские" — для заснеженных дорог и загородных поездок. Шипованные покрышки повышают проходимость на льду и укатанном снегу, но хуже ведут себя на мокром асфальте.

Cordiant, Yokohama, Pirelli, Meteor — популярные бренды, предлагающие линейки для разных сценариев. Новинка Cordiant Sno-Max 7000 выделяется усиленным центральным ребром и 16 рядами шипов, которые сохраняют устойчивость даже на заледенелой трассе.

Свечи зажигания: мелочь, которая решает исход

Холодный запуск зимой требует от системы зажигания максимума. Изношенные свечи не дадут стабильной искры, и мотор будет "капризничать". Замена обойдётся недорого, а вот игнорирование проблемы — в долгие мучительные старты и риск остаться без машины в морозное утро.

Cordiant выпускает не только шины, но и свечи: никелевые, многоэлектродные, а также премиальные платиновые и иридиевые. У них выше ресурс и стабильность работы.

Аккумулятор: проверка заряда и клемм

Зимой аккумулятор теряет до трети своей ёмкости. Даже новая батарея на морозе разряжается быстрее. Если аккумулятору больше трёх лет — стоит задуматься о замене или хотя бы проверке зарядки.

Не забудьте и про клеммы. Белый или зеленоватый налёт сигнализирует об окислении. Его нужно сразу убирать, иначе контакт ухудшится, и машина может не завестись.

Омывающая жидкость: мелочь, которая спасает обзор

Летняя "омывайка" при нуле замерзает и блокирует форсунки. Итог — грязное стекло и нулевая видимость. Чтобы не рисковать, замените её на зимнюю заранее. Выбирайте жидкость с запасом — до -20 °C и ниже.

Щётки стеклоочистителя: не только эстетика

Изношенные дворники не убирают снег и оставляют разводы. На мокром асфальте это превращается в реальную угрозу. Осенью проверьте щётки и замените их, если они начали скрипеть или плохо прилегать к стеклу. Для зимы есть модели с кожухом, защищающим шарниры от обмерзания.

Антифриз: защита двигателя от холода

Антифриз со временем теряет свойства и перестаёт эффективно защищать мотор от замерзания. Старый состав может накапливать ржавчину и осадок, что выводит из строя радиатор и снижает срок службы двигателя. Осенью стоит долить жидкость того же типа или полностью её обновить.

