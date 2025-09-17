Протокол на ровном месте: как обычная пробка оборачивается штрафом в тысячу рублей

В крупных городах России пробки стали привычным элементом городской жизни. Тысячи машин движутся медленно, водители стараются держать минимальную дистанцию, и нередко одна или несколько машин оказываются прямо на пешеходной разметке. Для автомобилиста это вынужденная мера: впереди поток остановился, а сзади поджимают. Однако инспектор ГИБДД видит в этом нарушение и получает законное основание выписать штраф.

Пробка у Кремля в Москве

По данным портала njcar. ru, такие ситуации особенно активно фиксируются в начале осени, когда проходят рейды по "защите пешеходов". В это время внимание патрулей сосредоточено именно на переходах, поэтому количество протоколов заметно возрастает.

Почему водителей штрафуют

Основная причина — формулировки в ПДД и КоАП. В правилах есть пункт 14.4, который запрещает выезд на "зебру", если впереди образовался затор. Машина не должна останавливаться на разметке. Но в самом КоАП нет статьи, напрямую предусматривающей наказание именно за это.

Для перекрестков ситуация яснее: пункт 13.2 ПДД в связке со статьей 12.13 КоАП дает основание выписать штраф в тысячу рублей. С пешеходными переходами всё сложнее. Поэтому инспекторы используют часть 3 статьи 12.19 КоАП ("остановка или стоянка на пешеходном переходе либо ближе пяти метров перед ним") или применяют статью 12.18 ("непредоставление преимущества пешеходу").

Но между ситуацией, когда водитель сознательно перекрывает дорогу пешеходу, и случаем, когда он оказался на "зебре" из-за пробки, разница огромная. Несмотря на это, инспекторы нередко трактуют оба случая одинаково.

Сравнение: перекресток и пешеходный переход