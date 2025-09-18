Мощность или момент? Ошибка, из-за которой покупатели выбирают не те машины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Лошадиная сила — один из самых узнаваемых терминов в мире автомобилей. Хотя сегодня речь идёт о сложных технологиях, само понятие возникло ещё в XVIII веке благодаря инженеру Джеймсу Уатту. Именно он придумал использовать привычный образ лошади, чтобы объяснить мощность первых паровых машин. С тех пор "лошади" стали мерилом производительности, и автолюбители до сих пор сравнивают моторы по этому показателю.

гоночные машины
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
гоночные машины

Что такое лошадиная сила

По сути, лошадиная сила отражает количество работы, которую двигатель способен выполнить за единицу времени. Уатт определил её как способность лошади поднимать 249 килограммов со скоростью 30 сантиметров за секунду. В пересчёте на современную систему 1 л. с. равна примерно 746 ваттам.

Сегодня этот показатель стал универсальным языком для описания возможностей автомобилей, мотоциклов, лодочных моторов и даже электромобилей.

Как рассчитывается мощность двигателя

Для практических целей используется простая формула:

л.с. = (Крутящий момент x Обороты) / 5252

• крутящий момент измеряется в фунт-футах или ньютон-метрах,
• обороты — это скорость вращения двигателя в минуту,
• коэффициент 5252 связывает эти величины.

Благодаря этому расчёту автолюбители могут понимать, сколько реальной мощности выдаёт их двигатель.

Виды лошадиной силы

Разные тесты дают разные цифры, поэтому существует несколько категорий мощности:

  1. BHP (Brake Horsepower) - измеряется прямо на валу двигателя.

  2. Net HP - мощность в рабочем состоянии, с учётом выхлопа, генератора и вентилятора.

  3. WHP (Wheel Horsepower) - реальная мощность, передаваемая на колёса.

  4. Электрическая лошадиная сила - используется для электромоторов, измеряется в ваттах.

Такие различия позволяют объективно сравнивать бензиновые, дизельные и электрические автомобили.

Сравнение показателей мощности

Тип мощности Где измеряется Влияющие факторы Особенности
BHP Вал двигателя Только мотор Максимальное значение
Net HP Система двигателя Выхлоп, генератор Ближе к реальности
WHP Колёса Трансмиссия, дифференциал Ниже заявленной
Электрическая Электромотор Электропитание Измеряется в ваттах

Лошадиные силы и крутящий момент

Эти понятия часто путают. Крутящий момент — это сила вращения, а лошадиная сила — комбинация момента и скорости вращения.

• Высокий момент на низких оборотах = отличная тяга (например, внедорожники, грузовики).
• Большая мощность на высоких оборотах = быстрый разгон и максимальная скорость (спорткары).

Оба параметра нужно оценивать вместе, чтобы понять реальный характер автомобиля.

Советы шаг за шагом: как проверить мощность

  1. Используйте онлайн-калькулятор: введите крутящий момент и обороты.

  2. Обратитесь на стенд динамометра в автосервисе.

  3. Сравните данные в техническом паспорте с реальными замерами.

  4. Учитывайте, что у электромобилей мощность проявляется иначе — тяга доступна сразу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать машину только по числу "лошадей".

  • Последствие: разочарование из-за слабой тяги на низких скоростях.

  • Альтернатива: смотреть и на крутящий момент, и на вес автомобиля.

  • Ошибка: сравнивать бензиновый и электрический мотор только по л. с.

  • Последствие: искажённое представление о динамике.

  • Альтернатива: учитывать мгновенную тягу электромотора.

А что если…

А что если два автомобиля имеют одинаковую мощность, но разный момент? В таком случае первый может быть быстрее на трассе, а второй — лучше тянуть при загрузке или на бездорожье. Поэтому для семейного универсала, кроссовера или пикапа важнее момент, а для спортивного купе — общая мощность.

Плюсы и минусы ориентации на лошадиную силу

Плюсы Минусы
Простая единица измерения Не отражает всей картины
Удобно сравнивать разные модели Зависит от метода замеров
Подходит для рекламы Может вводить в заблуждение
Универсальный термин Игнорирует вес и аэродинамику

FAQ

Как выбрать автомобиль по мощности?
Сравнивайте не только л. с., но и момент, массу и назначение машины.

Сколько стоит замер мощности на динамометре?
В среднем от 3000 до 8000 рублей в зависимости от региона и сервиса.

Что лучше: высокий момент или высокая мощность?
Для городской езды и трассы — мощность, для буксировки и бездорожья — момент.

Мифы и правда

  • Миф: Чем больше л. с., тем быстрее автомобиль.

  • Правда: Скорость зависит и от аэродинамики, веса и трансмиссии.

  • Миф: Электромобили слабее бензиновых машин.

  • Правда: У электрокаров крутящий момент доступен с нуля, поэтому разгон часто быстрее.

  • Миф: Цифры в паспорте всегда точные.

  • Правда: Реальная мощность может отличаться на 5-15%.

3 интересных факта

  1. В Формуле-1 современные моторы выдают свыше 1000 л. с.

  2. Первый Prius имел всего 58 л. с., но стал легендой.

  3. Самый мощный серийный электромобиль сегодня переваливает за 2000 л. с.

Исторический контекст

  • XVIII век — Уатт вводит термин "лошадиная сила".

  • XIX век — паровые двигатели начинают сравнивать с лошадьми.

  • XX век — автомобильная промышленность закрепляет показатель как стандарт.

  • XXI век — электромобили меняют представление о мощности, но "лошади" остаются в обиходе.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
