Tesla Cybertruck: от мечты о доступности к реальности роскоши — что изменилось

Tesla вновь удивила рынок: спустя несколько месяцев после запуска компания убрала из конфигуратора свою самую доступную версию электрического пикапа Cybertruck. Таким образом, минимальная цена на модель выросла сразу на $10 тысяч, а покупатели теперь вынуждены выбирать более дорогие комплектации.
В апреле в линейке появилась заднеприводная Long Range вместе с полноприводными версиями и топовой Cyberbeast. Однако к сентябрю эта модель исчезла из онлайн-конфигуратора. Tesla не комментирует подобные шаги и не публикует пресс-релизы, поэтому официальных объяснений нет.
Тем не менее понятно, что компания пересмотрела стратегию: спрос оказался ниже ожиданий, а выпуск базовой версии создавал дополнительные сложности.
Одномоторный Cybertruck имел запас хода около 560 км, разгонялся до 100 км/ч за 6,2 секунды и тянул прицеп до 3400 кг. Однако в нём отсутствовали ключевые функции, которые ценят поклонники Tesla: активная пневмоподвеска, автоматическая крышка багажного отсека и встроенные розетки.
При этом ценник начинался от $69 990, тогда как полноприводная версия стоила $79 990, а Cyberbeast — $114 990. Теперь же именно двухмоторный вариант стал базовым.
Long Range (RWD) - задний привод — запас хода ~560 км — разгон до 100 км/ч — 6,2 с — буксировка 3400 кг — цена $69 990
Dual Motor (AWD) - полный — ~520 км — 4,1 с — 5000 кг — $79 990
Cyberbeast - трёхмоторная -~515 км — 2,7 с — 5000 кг — $114 990
Ошибка: покупать пикап ради дальнего пробега, игнорируя оснащение.
Последствие: отсутствие важных функций, меньшая практичность.
Альтернатива: выбрать полноприводную версию, которая хоть и дороже, но функциональнее.
Ошибка: рассчитывать на массовое производство и быстрое получение заказа.
Последствие: возможное ожидание из-за низких темпов выпуска.
Альтернатива: рассмотреть Rivian R1T или Ford F-150 Lightning, где поставки стабильнее.
Сценарий маловероятен: компания фокусируется на более прибыльных версиях. Но если экономический фон изменится, не исключено появление упрощённого варианта или обновления ценовой политики.
Плюсы
Минусы
Минимальная цена — $79 990 за версию Dual Motor.
Rivian дешевле в базовой комплектации, но Cybertruck выделяется дизайном и динамикой.
Из-за ограниченного выпуска возможны задержки: пока Tesla производит гораздо меньше, чем планировалось.
Миф: Cybertruck выпускается массово и легко купить.
Правда: выпуск идёт медленно, в 2024 году произведена лишь малая часть от планируемого.
Миф: все версии одинаково оснащены.
Правда: заднеприводная модель была урезанной, с меньшим количеством функций.
Миф: Tesla всегда удерживает цены.
Правда: после снятия RWD стоимость выросла на $10 тысяч.
У Cybertruck уже было восемь отзывов по разным техническим проблемам.
Изначально Tesla заявляла о миллионе предзаказов.
Производство в год планировалось на уровне 250 000 штук, но цифры оказались значительно меньше.
Концепт Cybertruck представили ещё в 2019 году. Компания сумела удерживать внимание публики почти четыре года до старта продаж в конце 2023-го. За это время конкуренты — Ford и Rivian — уже выпустили собственные электрические пикапы. Таким образом, Tesla оказалась в роли догоняющего, хотя именно её презентация в 2019 году запустила моду на электропикапы.
