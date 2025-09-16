Автомобильный вопрос: что нужно знать о переходе на нулевые выбросы CO₂

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пока в Брюсселе спорят о деталях, отрасль уже живёт по новым правилам. В 2022 году ЕС задал курс: с 2035-го новые легковушки и фургоны должны давать нулевые выбросы CO₂. Сигнал оказался настолько сильным, что планы скорректировали не только европейские бренды — подтянулись и экспортеры из Северной Америки и Азии. Сейчас Еврокомиссия перенесла ревизию политики с 2026 на конец 2025 года: раньше появится шанс уточнить, как именно Европа придёт к цели и какие технологии останутся в строю.

Что уже известно и почему это важно

ЕС фактически установил глобальную планку: многие производители проектируют модельные ряды под европейские требования. Инвестиции сместились к батарейным платформам, программному обеспечению, локализации производства аккумуляторов и электроники. Поставщики перестраивают линейки: от электромоторов до силовой электроники и систем термоменеджмента.

Вместе с тем реальность подсказывает корректировки: зарядная сеть развивается неравномерно, спрос на EV отличается по странам, а во фургонах доля "электро" всего 8,5 % — примерно вдвое меньше, чем у легковых. Параллельно на стол легли предложения: дать шанс ДВС на е-топливе и биотопливе, учесть роль плагин-гибридов и электрокаров с малым бензогенератором-"удлинителем хода", отдельно поддержать малые недорогие электромобили и задать правила для иностранных инвесторов и локального контента в батареях.

Как возможный пересмотр повлияет на рынок

Производители. Volkswagen, поддерживая нулевую цель, просит больше гибкости и времени; часть премиума (BMW, Mercedes) предупреждает о рисках для занятости и экономики; другие (Volvo, Polestar, Kia) готовы держать курс на 2035. Любая "вилка" по технологиям снизит регуляторную неопределённость и защитит уже сделанные инвестиции.

Потребители. Появится больше опций: от доступных городских EV до гибридов для дальних маршрутов. Возможны бонусы для "микро-EV" — налоговые льготы и зачёты к целям по выбросам.

Фургоны и B2B. Корпоративные парки — около 60 % всех новых регистраций — ключ к декарбонизации. Коммерческие клиенты чувствительны к TCO (стоимости владения): им важны тарифы на зарядку, телематика, скоринг маршрутов, страховка и остаточная стоимость.

Мифы и правда

• Миф: "Е-топливо сделает ДВС массово зелёным завтра". Правда: производство синтетического топлива энергоёмко; масштаб и цена — главный барьер.
• Миф: "EV всегда дороже в эксплуатации". Правда: при домашней/офисной зарядке и большом пробеге EV часто выигрывает по TCO.
• Миф: "PHEV — это просто тяжёлый ДВС". Правда: при регулярной зарядке и городском цикле они реально снижают расход и выбросы.
• Миф: "Фургонам EV противопоказаны". Правда: на коротких предсказуемых маршрутах электрофургоны дают экономию и тишину.

FAQ

Как выбрать между BEV и PHEV?

Смотрите на ежедневный пробег и доступность зарядки. Есть домашняя/офисная точка и до 80-120 км в день — берите BEV. Частые дальние поездки без зарядки — PHEV или REx.

Сколько стоит зарядная инфраструктура

Домашняя AC-станция — от базового "умного" устройства до решения с управлением нагрузкой; для депо считайте проектирование электросети, сервисные контракты и ПО-платформу.

Комбинация: город — BEV, смешанные маршруты — PHEV, магистраль — пока ДВС/альтернативные топлива. Внедрять через пилоты, параллельно обучать логистов и водителей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Игнорировать телематику → заниженный запас хода и простои → аудит маршрутов, пилотный пул EV, обучение.
• Ставить только быстрые DC → лишние расходы и деградация батареи → базу строить на AC, DC — по кейсам.
• Выбирать PHEV без дисциплины зарядки → высокий расход топлива → корпоративные правила и напоминания о nightly-charge.
• Не учитывать зиму → падение пробега, жалобы → предусмотреть предподогрев, шины низкого сопротивления, запас по ёмкости.
• Игнорировать страхование и остаточную стоимость → удорожание владения → сравнивать лизинг/страховки с учётом телематики и антиугонных сервисов.

А что если…

... Еврокомиссия разрешит новые ДВС на е-топливе? Вероятен нишевой сегмент для дорогих авто и спецтехники: цена топлива задаст потолок.
…ускорят поддержку малых EV? Мы увидим всплеск компактных городских моделей, каршеринга и подписки.
…корпоративные парки обяжут к ускоренной декарбонизации? Ускорится спрос на депо-зарядку, телематику маршрутов и энергосервисы, появятся пакеты "зарядка-как-сервис".

До конца 2025 года Европа прояснит правила игры: где нужен жёсткий курс на BEV, а где — разумная "подпорка" в виде PHEV или е-топлива. Для производителей, дилеров, каршерингов и корпоративных парков лучший ответ — не ждать, а считать TCO, запускать пилоты и строить инфраструктуру под реальные сценарии. Это снизит риски, вне зависимости от нюансов финального регламента.

Три интересных факта

У фургонов доля EV примерно вдвое ниже, чем у легковых, хотя именно они чаще ходят по предсказуемым городским маршрутам.
Около 60 % новых регистраций в ЕС — корпоративные парки, и именно они быстрее всего выигрывают от TCO-экономики EV.
Малые городские EV могут получить собственную регуляторную категорию: это редкий случай, когда размер реально имеет значение для льгот.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
