Камеры на дорогах стали опаснее: теперь фиксируют куда больше, чем скорость

Система обязательного автострахования в России выходит на новый уровень контроля. Если раньше проверка наличия полиса ОСАГО зависела от инспектора, то теперь этим займутся дорожные камеры. Интеграция с Национальной страховой информационной системой (НСИС) делает процесс автоматическим и практически исключает ошибки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Камера на дороге

Как это работает

Камера фиксирует номер автомобиля.

Информация автоматически сверяется с базой НСИС.

При отсутствии или просрочке полиса данные передаются в ГИБДД.

Водителю приходит постановление о штрафе.

По словам экспертов, система полностью готова: база данных страховых компаний функционирует более года и стала максимально полной.

"Система безошибочно определяет водителей без полиса", — сказал автоэксперт Андрей Тростин.

Плюсы и минусы