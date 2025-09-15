Чистый бензин или бомба замедленного действия: что на самом деле льют в бак

Вопрос о качестве топлива в России остаётся актуальным для многих автомобилистов. Одни уверены: без импортного бензина и дополнительных присадок не обойтись. Другие спокойно заправляются на отечественных АЗС и полагают, что современные стандарты вполне соответствуют мировому уровню.

Как устроена система качества топлива

В России действует стандарт "Евро-5", который жёстко ограничивает содержание серы и других примесей. Это важно не только для экологии, но и для ресурса двигателя. Сера — главный враг современной топливной системы: она разрушает катализатор, ускоряет окисление масла и вызывает отложения в форсунках. За последние 30 лет её допустимая концентрация снизилась почти в 50 раз, и российский бензин сегодня мало отличается от европейского по этому параметру.

Евро-5 и Евро-6: есть ли разница

В Европе постепенно внедряют "Евро-6", но его главная цель — экологическая. Этот стандарт направлен на снижение выбросов через системы доочистки. Для двигателя разницы между "Евро-5" и "Евро-6" почти нет. Таким образом, покупатель в России получает топливо, которое отвечает современным требованиям.

Октановое число и детонация

Ключевой показатель качества бензина — октановое число. Оно отражает устойчивость топлива к детонации. В крупных сетевых АЗС России этот параметр обычно держится в норме. Конечно, встречаются исключения, особенно на мелких заправках, но это скорее редкость. Для современных моторов критически важно заправляться именно качественным топливом: даже единичные случаи некачественного бензина могут привести к дорогостоящим последствиям.

Почему в Казахстане дешевле

Разница в цене связана со стандартами. В Казахстане действует "Евро-4", а иногда встречается и вовсе "Евро-2". Такой бензин проще и дешевле производить, так как он хуже очищен от серы. Для старых машин он ещё приемлем, но для новых с системой прямого впрыска может стать настоящей угрозой.

Риски дешёвых заправок

В России тоже можно встретить сомнительное топливо — чаще всего на трассах, где цены заметно ниже. Для старых автомобилей это относительно безопасно, но новые двигатели быстро реагируют сбоями, потерей мощности и детонацией. Экономия в пару сотен рублей может вылиться в ремонт на десятки тысяч.

