Масло исчезает незаметно: двигатели, которые съедают его быстрее всех

Моторное масло — это сердце любого двигателя, и от его состояния напрямую зависит ресурс и надежность автомобиля. Но многие автовладельцы до сих пор ориентируются лишь на цифры из сервисной книжки, не учитывая реальных условий эксплуатации. В результате мотор, особенно современный и форсированный, "съедает" масло быстрее, чем кажется, а водитель рискует попасть на дорогостоящий ремонт.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Заливка моторного масла

Почему одни двигатели требуют масла чаще других

Повышенные температуры

Компактные моторы с высокой мощностью нагреваются сильнее. В зонах вокруг поршневых колец масляная плёнка выгорает, превращаясь в нагар. Это ухудшает теплоотвод и дополнительно нагружает двигатель. Масло в таких условиях теряет защитные свойства гораздо быстрее.

Картерные газы

Газы, прорывающиеся в картер, несут в себе несгоревшее топливо и агрессивные вещества. Они взаимодействуют с маслом, образуя кислоты. Присадки нейтрализуют их, но ресурс этих добавок ограничен. В жарких режимах работы они вырабатываются быстрее, и масло перестаёт защищать детали.

Разжижение топливом

Особенно актуально для тех, кто часто ездит по городу короткими маршрутами. Двигатель не успевает прогреться, бензин попадает в картер и снижает вязкость масла. В результате оно хуже смазывает и защищает трущиеся поверхности.

Турбина и система "старт-стоп"

Турбированные моторы

Турбокомпрессор работает при экстремальных температурах. Если заглушить двигатель сразу после активной езды, масло внутри турбины перегревается и коксуется. Накапливаясь, нагар способен вывести из строя весь узел.

"Старт-стоп"

Экономия топлива в пробках оборачивается дополнительным износом. Частые пуски мотора происходят в момент, когда масло ещё не разогнано по системе. Кроме того, короткие поездки не дают мотору прогреться, и в масле скапливается влага и остатки топлива. Это ускоряет деградацию смазки на 20-30%.

"Система "старт-стоп" создает дополнительные нагрузки на масло, так как оно должно сохранять свои свойства при частых перепадах температуры и давления", — отмечают специалисты из Engineering Explained.

Плюсы и минусы современных условий работы двигателя