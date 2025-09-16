Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Япония против США? Что скрывает отказ от повышения пошлин на российскую нефть
Пропущенный завтрак подрывает скелет: как привычка влияет на остеопороз
Почему успех Бузовой оказался костью в горле для Собчак — мнение Степана Меньщикова
Скрытые функции коробки передач: когда ручной режим АКПП реально помогает на дороге
Курильщики в ловушке: три коварных фактора, которые не дают отказаться от табака
Российский турист – желанный гость в Китае: Европа сама оттолкнула платежеспособных клиентов
Без компоста и сидератов: чем реально заменить перегной для плодородия почвы
Замок, где правили женщины: что обязательно увидеть в Шенонсо за одно посещение
Заманчивый бонус или ловушка: в Госдуме оценили идею дополнительной недели отдыха

Hyundai завоёвывает Америку: одни модели рвутся в топ, другие — теряют позиции

2:01
Авто

В августе концерн Hyundai зафиксировал уверенный рост продаж на рынке Северной Америки. Общий результат составил 88 тысяч реализованных автомобилей, что на 12% превышает показатели прошлого года. Особенно заметен прогресс в сегменте кроссоверов и электромобилей, которые всё активнее завоёвывают аудиторию.

Hyundai Ioniq 9
Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Ioniq 9

Лидеры продаж

Главными драйверами роста стали кроссоверы и электролинейка марки. Среди традиционных моделей наибольшим успехом пользовались Santa Fe и Palisade. Последний показал впечатляющий результат: рост продаж составил 39% по сравнению с прошлым годом.

Седан Elantra также добавил в популярности, прибавив 6%. А вот компактный кроссовер Tucson продемонстрировал снижение спроса на 19%, что может быть связано с усилением конкуренции в сегменте и смещением интереса покупателей в сторону более крупных моделей и электромобилей.

Электромобили в центре внимания

Электрическая линейка Hyundai стала настоящим открытием месяца. Продажи электромобилей выросли сразу на 65%. Наибольший вклад внёс Ioniq 5, который разошёлся тиражом 7700 экземпляров (+61%). Кроме того, на рынок вышел новый Ioniq 9, который уже успел найти свыше 1000 покупателей, что для дебютной модели можно считать успешным стартом.

Что это значит для бренда

Рост продаж в Северной Америке подтверждает эффективность стратегии Hyundai, которая делает ставку на сочетание традиционных кроссоверов и перспективных электрических моделей. Спрос на Palisade и Santa Fe показывает, что интерес к большим семейным автомобилям остаётся высоким, а успех Ioniq 5 и выход Ioniq 9 укрепляют позиции компании в сегменте электромобилей.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Еда и рецепты
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Забытый HBO сериал внезапно вернулся в топы стриминга: что известно о его возрождении
Подлодка с ракетами Циркон и Калибр: Запад назвал ее самой смертоносной
Санкции против России застряли: что скрывает повестка ЕС
Всего один секрет — и туя вырастет пышной стеной вместо хилого кустика
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Секреты завещания Армани: что достанется главному наследнику итальянского кутюрье
Су-34М превращается в рабочую лошадку ВКС РФ: в США отметили мощь истребителя
Экологическая ипотека: мы берём в долг у планеты, закладывая ей собственные недра
Заготовка, которая всегда получается: секрет идеальных помидоров в собственном соку
Hyundai завоёвывает Америку: одни модели рвутся в топ, другие — теряют позиции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.