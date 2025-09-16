Hyundai завоёвывает Америку: одни модели рвутся в топ, другие — теряют позиции

В августе концерн Hyundai зафиксировал уверенный рост продаж на рынке Северной Америки. Общий результат составил 88 тысяч реализованных автомобилей, что на 12% превышает показатели прошлого года. Особенно заметен прогресс в сегменте кроссоверов и электромобилей, которые всё активнее завоёвывают аудиторию.

Hyundai Ioniq 9

Лидеры продаж

Главными драйверами роста стали кроссоверы и электролинейка марки. Среди традиционных моделей наибольшим успехом пользовались Santa Fe и Palisade. Последний показал впечатляющий результат: рост продаж составил 39% по сравнению с прошлым годом.

Седан Elantra также добавил в популярности, прибавив 6%. А вот компактный кроссовер Tucson продемонстрировал снижение спроса на 19%, что может быть связано с усилением конкуренции в сегменте и смещением интереса покупателей в сторону более крупных моделей и электромобилей.

Электромобили в центре внимания

Электрическая линейка Hyundai стала настоящим открытием месяца. Продажи электромобилей выросли сразу на 65%. Наибольший вклад внёс Ioniq 5, который разошёлся тиражом 7700 экземпляров (+61%). Кроме того, на рынок вышел новый Ioniq 9, который уже успел найти свыше 1000 покупателей, что для дебютной модели можно считать успешным стартом.

Что это значит для бренда

Рост продаж в Северной Америке подтверждает эффективность стратегии Hyundai, которая делает ставку на сочетание традиционных кроссоверов и перспективных электрических моделей. Спрос на Palisade и Santa Fe показывает, что интерес к большим семейным автомобилям остаётся высоким, а успех Ioniq 5 и выход Ioniq 9 укрепляют позиции компании в сегменте электромобилей.