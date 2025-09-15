Искра выхлопа зажигает спор: почему нельзя заправляться с заведённым мотором

На автозаправочных станциях нередко можно заметить водителей, которые не выключают двигатель во время заправки. Хотя правила требуют обратного, некоторые продолжают нарушать предписание. Владелец одной из АЗС в беседе с порталом njcar. ru объяснил, почему люди так поступают и чем это может обернуться.
Главная причина — безопасность. Теоретически даже небольшая искра из выхлопной системы способна воспламенить пары бензина. Особенно это касается старых карбюраторных машин или автомобилей с доработанными выхлопами. Современные моторы сводят риск к минимуму, но правила остаются неизменными: двигатель при заправке должен быть выключен.
Есть и технический аспект. Если мотор продолжает работать, датчик уровня топлива на некоторых автомобилях может некорректно фиксировать изменения. Бывает, что после заправки стрелка бака "зависает" и начинает показывать актуальный уровень только после перезапуска двигателя.
• Страх заглохнуть. Многие автомобилисты не глушат мотор, опасаясь проблем с повторным запуском. На "горячую" некоторые двигатели действительно заводятся хуже, и водители предпочитают нарушить правило, чем рисковать оказаться в неловкой ситуации.
• Забывчивость. В спешке или во время разговора с пассажирами люди просто не обращают внимания на таблички и требования персонала.
• Сознательное игнорирование. Часть водителей считает, что современные технологии исключают риск, и осознанно игнорирует предупреждения. В таких случаях сотрудники АЗС вправе сделать замечание и даже отказать в обслуживании.
Хотя в большинстве случаев заправка с работающим мотором не приводит к ЧП, правила написаны не просто так. Заправочная станция — зона повышенной опасности, где пары топлива могут воспламениться от любой искры. Вероятность невелика, но последствия в случае аварии могут быть катастрофическими.
Кроме того, привычка заправляться с заведённым двигателем может негативно сказаться на электронике автомобиля: датчики уровня топлива и система самодиагностики в ряде моделей начинают работать некорректно.
Персонал АЗС имеет право напоминать клиентам о необходимости заглушить двигатель. Если водитель не реагирует, ему могут законно отказать в заправке. Такие меры призваны не наказать, а обезопасить всех участников процесса.
Игнорирование правил на заправке — пример того, как пренебрежение мелочами способно привести к серьёзным последствиям. Забота о собственной безопасности и уважение к окружающим должны быть важнее, чем желание сэкономить несколько секунд.
