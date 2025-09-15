Искра выхлопа зажигает спор: почему нельзя заправляться с заведённым мотором

3:03 Your browser does not support the audio element. Авто

На автозаправочных станциях нередко можно заметить водителей, которые не выключают двигатель во время заправки. Хотя правила требуют обратного, некоторые продолжают нарушать предписание. Владелец одной из АЗС в беседе с порталом njcar. ru объяснил, почему люди так поступают и чем это может обернуться.

Фото: Freepik by Designed by Freepik заправка

Зачем нужно глушить двигатель

Главная причина — безопасность. Теоретически даже небольшая искра из выхлопной системы способна воспламенить пары бензина. Особенно это касается старых карбюраторных машин или автомобилей с доработанными выхлопами. Современные моторы сводят риск к минимуму, но правила остаются неизменными: двигатель при заправке должен быть выключен.

Есть и технический аспект. Если мотор продолжает работать, датчик уровня топлива на некоторых автомобилях может некорректно фиксировать изменения. Бывает, что после заправки стрелка бака "зависает" и начинает показывать актуальный уровень только после перезапуска двигателя.

Почему водители нарушают правило

• Страх заглохнуть. Многие автомобилисты не глушат мотор, опасаясь проблем с повторным запуском. На "горячую" некоторые двигатели действительно заводятся хуже, и водители предпочитают нарушить правило, чем рисковать оказаться в неловкой ситуации.

• Забывчивость. В спешке или во время разговора с пассажирами люди просто не обращают внимания на таблички и требования персонала.

• Сознательное игнорирование. Часть водителей считает, что современные технологии исключают риск, и осознанно игнорирует предупреждения. В таких случаях сотрудники АЗС вправе сделать замечание и даже отказать в обслуживании.

Реальные риски

Хотя в большинстве случаев заправка с работающим мотором не приводит к ЧП, правила написаны не просто так. Заправочная станция — зона повышенной опасности, где пары топлива могут воспламениться от любой искры. Вероятность невелика, но последствия в случае аварии могут быть катастрофическими.

Кроме того, привычка заправляться с заведённым двигателем может негативно сказаться на электронике автомобиля: датчики уровня топлива и система самодиагностики в ряде моделей начинают работать некорректно.

Ответственность и культура вождения

Персонал АЗС имеет право напоминать клиентам о необходимости заглушить двигатель. Если водитель не реагирует, ему могут законно отказать в заправке. Такие меры призваны не наказать, а обезопасить всех участников процесса.

Игнорирование правил на заправке — пример того, как пренебрежение мелочами способно привести к серьёзным последствиям. Забота о собственной безопасности и уважение к окружающим должны быть важнее, чем желание сэкономить несколько секунд.