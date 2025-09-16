Китайский претендент удивил дизелем и внедорожной начинкой: хватит ли этого для российских дорог

В модельной линейке китайского автопроизводителя JAC появилось долгожданное пополнение: в России стал доступен пикап JAC T9 с дизельным мотором. До этого времени машина предлагалась исключительно с бензиновым двигателем, и многие потенциальные покупатели откладывали выбор именно по причине отсутствия дизельной версии. Журнал "За рулём" подробно разобрал, чем отличается новинка, как она укомплектована и сколько стоит.

Фото: Own work by MarcelX42, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ JAC T9

Новый дизельный двигатель

Под капотом JAC T9 теперь устанавливается двухлитровый турбодизель мощностью 163 л. с. и с крутящим моментом 410 Н·м. Такой показатель делает пикап более тяговитым по сравнению с бензиновой модификацией, особенно в условиях бездорожья и при перевозке тяжёлых грузов. Для сравнения: бензиновый агрегат выдаёт 224 силы и 390 Н·м, то есть мощнее, но с меньшей тягой "на низах".

Обе версии сочетаются с классическим 8-ступенчатым автоматом. Это важный плюс, так как многие конкуренты в сегменте пикапов в России до сих пор ограничены механической коробкой. Привод у JAC T9 — полный, по схеме part-time: при обычной езде используется задняя ось, а при необходимости можно подключить переднюю.

Внешне дизельный JAC T9 легко узнать по чёрной решётке радиатора (у бензиновой версии она хромированная). Ещё одна особенность — наличие в базе внедорожных шин АТ, которые лучше справляются с грунтовкой, снегом и лёгким офф-роудом.

Богатое оснащение

На российский рынок JAC T9 с дизелем выходит только в одной комплектации — Explore. Это топовое исполнение, которое повторяет список оборудования бензинового аналога. Покупатель получает внушительный набор опций, редко встречающийся в классе утилитарных пикапов:

шесть подушек безопасности;

люк;

светодиодные фары;

18-дюймовые колёса;

обогрев передних сидений;

двухзонный климат-контроль и круиз-контроль;

парктроники по кругу и камеры кругового обзора;

вертикальный экран мультимедийной системы диагональю 10,4 дюйма;

поддержка Android Auto и Apple CarPlay.

Таким образом, JAC T9 не просто рабочая "лошадка", а автомобиль, в котором сочетаются утилитарность и комфорт, привычный для легковых машин.

Цена и позиционирование

Стоимость дизельной версии составляет 3,76 млн рублей. Для сравнения, бензиновый T9 2025 года стоит чуть дешевле — 3,65 млн рублей. Разница в цене минимальная, что делает выбор между моторами скорее делом предпочтений: кому важнее динамика, а кому — тяга и экономичность.

Для понимания ценовой политики стоит обратить внимание на другие пикапы JAC, которые уже продаются в России:

JAC T8 с бензиновым двигателем мощностью 177 л. с. — от 3,06 млн рублей. Дизельная версия с 136 силами обойдётся в 3,26 млн. Обе комплектации предлагаются исключительно с "механикой".

JAC T8 Pro с бензиновым турбомотором на 211 сил стоит 3,28 млн рублей. Коробка передач — также механическая.

Таким образом, JAC T9 заметно дороже собратьев, но и класс у него выше. Он позиционируется как более престижный и технологичный пикап с богатым набором опций и автоматической трансмиссией.

Для кого создан JAC T9 с дизелем

Дизельный двигатель в первую очередь заинтересует тех, кто планирует использовать пикап в условиях повышенных нагрузок: частые выезды за город, буксировка прицепа, перевозка тяжёлых грузов. Высокий крутящий момент в 410 Н·м позволяет двигателю уверенно тянуть даже на низких оборотах, что важно при бездорожье или езде по пересечённой местности.

Экономичность дизеля тоже играет роль. При равной мощности дизельный мотор потребляет меньше топлива в сравнении с бензиновым, а значит, эксплуатация обходится дешевле. Конечно, дизельное топливо в России стоит дороже, чем бензин АИ-95, но меньший расход компенсирует эту разницу.

Помимо практических задач, JAC T9 подойдёт и тем, кто рассматривает пикап как универсальный автомобиль "на каждый день". Богатое оснащение, мультимедийные функции и комфортный салон делают его удобным для городской эксплуатации и дальних поездок.

Отличия от конкурентов

На российском рынке пикапы по-прежнему редкость. Среди основных конкурентов можно назвать Toyota Hilux, Isuzu D-Max и Mitsubishi L200. Однако цены на японские модели выше, а доступность запчастей и обслуживание дороже. На этом фоне JAC T9 выглядит более выгодным предложением: он дешевле, богаче укомплектован и при этом оснащён современным автоматом.

Отечественные аналоги, такие как УАЗ Пикап, стоят дешевле, но в плане оснащения, уровня комфорта и дизайна они заметно уступают.

Практическое восприятие

Дизельный JAC T9 — это не просто альтернатива бензиновой версии. Он отражает изменение подхода китайских производителей к рынку: ставка делается не только на дизайн и цену, но и на технические характеристики, которые ценят практичные водители.

Даже визуальные отличия — чёрная решётка радиатора и внедорожные шины — подчёркивают более "рабочий" характер модели. При этом комфорт и технологии внутри оставляют за владельцем ощущение, что он управляет современным внедорожником, а не утилитарным грузовиком.

Что важно учитывать

Покупка дизельного пикапа всегда связана с особенностями эксплуатации:

зимой дизель требует более внимательного отношения к качеству топлива;

техобслуживание мотора обходится дороже, чем у бензинового аналога;

при перепродаже дизельные автомобили ценятся выше в сегменте пикапов, особенно у тех, кто ищет рабочий инструмент.

Таким образом, JAC T9 с дизельным двигателем станет выбором для прагматичных автолюбителей, которым нужна мощь, надёжность и универсальность.