Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как найти общий язык с современными детьми: совет опытного учителя географии из Сибири
Тренер Овечкина в опале: что за письмо перевернуло карьеру Лава
Польша снова заговорила о закрытом небе над Украиной: к чему готовиться
Автобиография, всколыхнувшая Британию: принц Гарри оправдался за свою скандальную книгу
Как убийство Кирка перевернёт всю систему безопасности мероприятий в США
Виноват не только фастфуд: неочевидные причины обострения гастрита
Китаю не хватает мусора: почему в стране бьют тревогу
Сексуальная революция наоборот: интерес зумеров к интиму стремительно падает, и вот почему
Хотите красивые волосы и чистую кожу? Включите эти продукты в свой рацион

Машины страдают от маркетинга: кто реально управляет нашим выбором при покупке

1:36
Авто

При покупке автомобиля важно помнить: выбор должен основываться на ваших собственных потребностях, а не на рекламе или советах друзей. Очень часто мы ориентируемся на чужое мнение, игнорируем свои ожидания, а потом разочаровываемся. Чтобы этого избежать, нужно чётко понимать, для каких задач берётся машина и какие качества для вас имеют первостепенное значение. Эксперт Ревин в беседе с порталом "За рулём" подробно объяснил, как правильно подойти к выбору авто и на что обратить внимание.

Автосалон
Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Автосалон

Определение назначения автомобиля

Первый вопрос, который стоит задать себе: для чего именно нужен автомобиль? Ведь человек, ежедневно катающийся по городу, будет искать совсем не то же самое, что любитель путешествий или семья с детьми. Горожанину подойдёт компактный хэтчбек или седан, который легко припарковать и содержать. Семье с детьми или тем, кто часто возит груз, лучше рассмотреть универсал, минивэн или кроссовер. Любителям рыбалки, охоты и загородных поездок стоит подумать о внедорожнике.

Разумеется, не каждая семья может позволить себе несколько машин для разных задач. Поэтому всё чаще выбирают универсальные решения. В прошлом таким выбором был классический универсал, сегодня его место заняли кроссоверы. Они сочетают просторный кузов, клиренс выше, чем у седана, и удобство эксплуатации в городе.

Кузов и класс автомобиля

Если вы передвигаетесь только по хорошим дорогам, оптимальным решением будет легковой автомобиль. Он дешевле в обслуживании, экономичнее и комфортнее, чем кроссовер того же класса. Кроссоверы сейчас популярны и активно продвигаются маркетологами, хотя их себестоимость сопоставима с седанами. Производители делают ставку на клиренс, двухобъёмный кузов и иногда полный привод. На деле проходимость большинства кроссоверов ограничена: они хорошо чувствуют себя в городе и на трассе, но не рассчитаны на серьёзное бездорожье.

Внедорожники, напротив, обладают системами полного привода с блокировками, повышенной геометрической проходимостью и выносливостью на сложных покрытиях. Но в городе такие машины чувствуют себя не лучшим образом. Высокий расход топлива, шум от внедорожных шин и не самая удобная управляемость делают их менее практичными для ежедневной эксплуатации.

Двигатель и его особенности

Дизельные моторы экономичны, но в России их всё реже выбирают для легковых машин. Причина проста: топливо стоит дороже бензина, а ремонт сложен и дорог. На вторичном рынке такие варианты лучше обходить стороной.

Турбированные двигатели обеспечивают отличную динамику и низкий расход топлива, но они более капризны. У таких агрегатов высокая теплонагруженность, и при невнимательном обслуживании они быстро теряют ресурс. Засорение радиаторов, утечки антифриза или проблемы с клапанами могут проявиться уже после 100 тысяч километров. Поэтому на вторичном рынке такие автомобили требуют особенно внимательной диагностики.

Атмосферные моторы без турбин и сложных систем считаются самыми надёжными. Да, они расходуют больше топлива, но зато служат дольше и проще в обслуживании. Если хочется получить машину с предсказуемым поведением и большим ресурсом, атмосферный двигатель будет лучшим выбором.

Коробка передач

Механическая коробка передач проста и долговечна, но неудобна для начинающих и городских поездок. Её главный плюс — надёжность и низкие затраты на обслуживание.

Автоматическая коробка (классическая АКП) — оптимальный выбор для города. При своевременной замене масла и обслуживании она способна проработать весь срок службы двигателя.

Вариатор (CVT) экономичен и удобен, но плохо переносит резкие старты и нагрузки. Такой вариант подойдёт спокойным водителям, которые передвигаются по городу и трассе без экстремальных манёвров.

Роботизированные коробки бывают разные. У одних производителей они работают надёжно, у других создают массу проблем. Особенно это касается моделей с сухим сцеплением. Поэтому при покупке стоит внимательно изучать отзывы и проверять конкретный автомобиль.

Система привода

Передний привод удобен и безопасен: автомобиль легче, компактнее и экономичнее. Он обеспечивает устойчивость на дороге и лучше подходит для городских условий.

Задний привод обеспечивает более спортивные ощущения, но требует большего опыта от водителя.

Полный привод оправдан только тогда, когда действительно необходима проходимость — например, если вы часто ездите по бездорожью или в регионах с тяжёлыми зимними условиями. В противном случае он становится источником лишнего расхода топлива, вибраций и затрат на обслуживание.

Производитель и страна происхождения

Европейские автомобили традиционно считаются эталоном комфорта и инженерного подхода. Но из-за строгих экологических норм они всё чаще оснащаются сложными и нежными системами, которые повышают стоимость обслуживания.

Японские и корейские производители делают ставку на надёжность и простоту. Их автомобили часто оснащаются атмосферными двигателями и проверенными временем коробками передач, что делает их хорошим выбором для долгосрочной эксплуатации.

Китайские бренды активно занимают рынок. Они стали популярными из-за ухода конкурентов, но их долговечность пока окончательно не проверена. Многие автомобили не прошли пробег в 100-150 тысяч километров, чтобы оценить их реальную надёжность.

Отечественный автопром остаётся в бюджетном сегменте. Несмотря на новые названия и дизайн, по сути это всё тот же класс "B": седаны, универсалы и лифтбеки.

Цвет и его значение

Выбор цвета — это финальный штрих, который чаще всего воспринимается как дело вкуса. Но и здесь есть практические нюансы.

  • Белый цвет меньше нагревается на солнце.

  • Серебристый скрывает грязь и царапины.

  • Чёрный и тёмно-синий выглядят престижно, но требуют постоянного ухода.

  • Яркие цвета — красный, оранжевый, жёлтый — поднимают настроение и позволяют выделиться в потоке.

Цвет стоит выбирать исходя из того, насколько вы готовы ухаживать за машиной и какую роль она играет в вашей жизни — инструмент для работы, семейный транспорт или элемент стиля.

Ключ к правильному выбору

Главная ошибка многих покупателей — ориентироваться на чужое мнение. Универсального автомобиля "для всех" не существует. Чтобы не ошибиться, нужно исходить из своих задач: городской режим или дальние поездки, спокойная езда или активная, ограниченный бюджет или желание вложиться в комфорт. Тогда покупка действительно будет радовать, а не разочаровывать.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Домашние животные
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Наука и техника
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Сексуальная революция наоборот: интерес зумеров к интиму стремительно падает, и вот почему
Хотите красивые волосы и чистую кожу? Включите эти продукты в свой рацион
Леса в огне — а планета холодеет: сгоревшие деревья внезапно дали отпор глобальному потеплению
Проволочник превращает картофель в решето: какие сидераты спасут урожай
Полезная альтернатива привычной закуске: как приготовить домашнюю икру из тыквы
Забудьте про зал — здоровье спасают мелочи: именно столько активности продлит вашу жизнь
Лицо блестит как блин: эффект нарушенного ухода, который преодолевается верной стратегией
Осень с сюрпризом для рубля: доллар близок к рекордным отметкам, евро растёт без остановки
Хвостатое чудовище из болот Флориды удивило учёных: редкий вид, о котором никто не знал
Рыжие пятна на посуде: приём возвращает блеск металлу, но есть скрытая тонкость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.