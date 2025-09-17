Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бензин снова золотой, но водители нашли хитрость: расход падает на треть — без тюнинга и лишних затрат
Тормоз идей и наркотик под прикрытием: как алкоголь превращает мозг в пустоту
Лошади — больше, чем просто животные: учёные сделали сенсационное открытие
Не допустим роста цен: депутаты берут ситуацию под контроль
Жирный фрукт, который стирает морщины и сантиметры на талии — и стоит как обычное яблоко
Ирригатор становится маст-хэвом: устройство меняет правила ухода за полостью рта
Голос как у юного соловья: Николай Басков раскрыл секрет вокального долголетия
Шокирующе просто: 5 способов превратить старую футболку в полезную вещь дома
Цветы, сотканные из солнца: эти растения оживляют дачу и создают атмосферу радости осенью

Кроссовер-призрак вернулся: знакомая Arkana под чужим именем рушит китайские ценники

Авто

На российский рынок вернулась знакомая многим "Аркана", только теперь под другим именем - Samsung XM3. По сути это тот же купеобразный кроссовер Renault Arkana, но с корейской пропиской. Его привозят небольшими партиями, и цены приятно удивляют: старт от 2,49 млн рублей, что дешевле многих китайских конкурентов в том же сегменте.

Современный кроссовер Renault Arkana
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный кроссовер Renault Arkana

Где продают и сколько стоит

Первую партию заметили в Новосибирске: автомобили 2023 года выпуска предлагают с технической гарантией и возможностью доставки по всей России. За 2 490 000 рублей покупатель получает богатую комплектацию: отделку салона эко-кожей, климат-контроль, кожаный мультируль, мультимедийную систему с тачскрином, электронный стояночный тормоз, круиз-контроль с удержанием в полосе и набор USB-разъёмов.

В Ленинградской области мультибрендовый салон предлагает сразу два экземпляра по 2,75 млн рублей. Эти машины оснащены 150-сильным турбомотором TCe 1.3, семиступенчатым "роботом" Getrag и передним приводом. В их оснащении — светодиодная оптика, цифровая приборка, камера заднего вида с парктрониками, подогрев сидений и руля, а также мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем.

Двигатели и технические особенности

  • Базовый вариант — атмосферный мотор 1.6 (123 л. с.) с вариатором.
  • Более дорогая версия — турбированный двигатель 1.3 TCe (150 л. с.) с "роботом".

Обе модификации предлагаются исключительно с передним приводом, как и многие городские кроссоверы этого класса.

Отличия от Renault Arkana

На первый взгляд XM3 выглядит как "Аркана", но различия есть:

  • иная форма заднего бампера и вставок в двери;
  • больше хрома в отделке;
  • оригинальные задние фонари;
  • собственный дизайн салона (совпадает только руль и "лепестки" переключения).

Таким образом, XM3 — это не просто "ребрендинг", а отдельная модель со своими нюансами.

Конкуренты из Китая

Цены на китайские кросс-купе выше. Например:

  • Changan Uni-T: от 3,07 млн рублей даже за комплектации прошлого года.
  • Knewstar Tugella (бывший Geely Tugella): от 4,16 млн рублей.

На их фоне корейский кроссовер выглядит более доступным, сохраняя привычные для россиян очертания "Арканы".

Плюсы и минусы

Параметр Плюсы Минусы
Цена Дешевле китайских аналогов Неофициальные поставки, ограниченный выбор
Двигатели Проверенные моторы Renault-Nissan Нет полноприводных версий
Оснащение Богатые комплектации даже в базе Без уникальных "фишек"
Дизайн Купеобразный стиль, знакомый по "Аркане" Отличия от оригинала минимальны

Сравнение: Samsung XM3 vs китайские конкуренты

Модель Цена (от) Мощность Особенности
Samsung XM3 1.6 2,49 млн ₽ 123 л. с. Атмосферник, вариатор
Samsung XM3 1.3 TCe 2,75 млн ₽ 150 л. с. Турбо, "робот"
Changan Uni-T 3,07 млн ₽ 181 л. с. Современный дизайн, больше электроники
Knewstar Tugella 4,16 млн ₽ 238 л. с. Полнопривод, премиальный уровень

Советы шаг за шагом для покупателей

  • Проверяйте год выпуска и юридическую "чистоту" машины — завозят штучно.
  • Сравните стоимость с китайскими аналогами: XM3 может оказаться выгоднее.
  • Уточните доступность сервиса: детали совпадают с Renault Arkana, что облегчает обслуживание.
  • Решите заранее: вам нужен простой атмосферник для спокойной езды или турбоверсия с большей динамикой.

Мифы и правда

  • Миф: это тот же Renault Arkana без изменений.
    Правда: XM3 имеет отличия в дизайне и оснащении.

  • Миф: обслуживание будет проблемой.
    Правда: многие детали совместимы с "Арканой", сервис найти проще, чем кажется.

  • Миф: китайские кроссоверы всегда дешевле.
    Правда: XM3 стоит меньше и может быть интереснее в плане цены/оснащения.

FAQ

Можно ли купить Samsung XM3 официально в РФ

  • Нет, поставки частные, штучные.

Чем XM3 отличается от Renault Arkana

  • Иным оформлением экстерьера, интерьером и деталями оптики.

Что выгоднее: китайский кроссовер или XM3

  • По цене и привычности — XM3, по мощности и технологиям — "китайцы".

Исторический контекст

Renault Arkana, впервые появившаяся в России в 2019 году, стала одной из самых доступных купеобразных моделей на рынке. После ухода Renault из РФ в 2022 году её производство свернули, но "двойник" в лице Samsung XM3 продолжает выпускаться в Южной Корее и теперь возвращается на наш рынок неофициальными каналами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: брать XM3 без проверки документов.
    Последствие: риск с регистрацией.
    Альтернатива: покупать у проверенных дилеров.

  • Ошибка: ожидать полный привод.
    Последствие: разочарование.
    Альтернатива: рассмотреть другие модели (например, китайские).

  • Ошибка: недооценивать 1.6-литровый мотор.
    Последствие: нехватка динамики.
    Альтернатива: взять версию с турбо 1.3.

А что если…

…XM3 начнут завозить массово? Он может составить конкуренцию китайским кроссоверам, сохранив узнаваемый дизайн и проверенную технику, а цены останутся ниже.

Три факта:

  • Samsung XM3 — это "родственник" Arkana, созданный альянсом Renault-Samsung.
  • В Корее он продаётся с 2020 года и пользуется популярностью среди молодых покупателей.
  • Для российского рынка модель интересна сочетанием цены и привычного дизайна.

Появление Samsung XM3 на российском рынке даёт водителям редкую возможность выбрать знакомый по духу и дизайну кроссовер по более доступной цене, чем у большинства китайских аналогов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Лошади — больше, чем просто животные: учёные сделали сенсационное открытие
Не допустим роста цен: депутаты берут ситуацию под контроль
Жирный фрукт, который стирает морщины и сантиметры на талии — и стоит как обычное яблоко
Голос как у юного соловья: Николай Басков раскрыл секрет вокального долголетия
Ирригатор становится маст-хэвом: устройство меняет правила ухода за полостью рта
Шокирующе просто: 5 способов превратить старую футболку в полезную вещь дома
Цветы, сотканные из солнца: эти растения оживляют дачу и создают атмосферу радости осенью
Секрет идеального сливочного мороженого: добавьте клубнику в этот момент — вкуснее, чем из магазина
Кроссовер-призрак вернулся: знакомая Arkana под чужим именем рушит китайские ценники
Уход за зоной ушей вошёл в список обязательных бьюти-ритуалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.