Кроссовер-призрак вернулся: знакомая Arkana под чужим именем рушит китайские ценники

На российский рынок вернулась знакомая многим "Аркана", только теперь под другим именем - Samsung XM3. По сути это тот же купеобразный кроссовер Renault Arkana, но с корейской пропиской. Его привозят небольшими партиями, и цены приятно удивляют: старт от 2,49 млн рублей, что дешевле многих китайских конкурентов в том же сегменте.
Первую партию заметили в Новосибирске: автомобили 2023 года выпуска предлагают с технической гарантией и возможностью доставки по всей России. За 2 490 000 рублей покупатель получает богатую комплектацию: отделку салона эко-кожей, климат-контроль, кожаный мультируль, мультимедийную систему с тачскрином, электронный стояночный тормоз, круиз-контроль с удержанием в полосе и набор USB-разъёмов.
В Ленинградской области мультибрендовый салон предлагает сразу два экземпляра по 2,75 млн рублей. Эти машины оснащены 150-сильным турбомотором TCe 1.3, семиступенчатым "роботом" Getrag и передним приводом. В их оснащении — светодиодная оптика, цифровая приборка, камера заднего вида с парктрониками, подогрев сидений и руля, а также мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем.
Обе модификации предлагаются исключительно с передним приводом, как и многие городские кроссоверы этого класса.
На первый взгляд XM3 выглядит как "Аркана", но различия есть:
Таким образом, XM3 — это не просто "ребрендинг", а отдельная модель со своими нюансами.
Цены на китайские кросс-купе выше. Например:
На их фоне корейский кроссовер выглядит более доступным, сохраняя привычные для россиян очертания "Арканы".
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Цена
|Дешевле китайских аналогов
|Неофициальные поставки, ограниченный выбор
|Двигатели
|Проверенные моторы Renault-Nissan
|Нет полноприводных версий
|Оснащение
|Богатые комплектации даже в базе
|Без уникальных "фишек"
|Дизайн
|Купеобразный стиль, знакомый по "Аркане"
|Отличия от оригинала минимальны
|Модель
|Цена (от)
|Мощность
|Особенности
|Samsung XM3 1.6
|2,49 млн ₽
|123 л. с.
|Атмосферник, вариатор
|Samsung XM3 1.3 TCe
|2,75 млн ₽
|150 л. с.
|Турбо, "робот"
|Changan Uni-T
|3,07 млн ₽
|181 л. с.
|Современный дизайн, больше электроники
|Knewstar Tugella
|4,16 млн ₽
|238 л. с.
|Полнопривод, премиальный уровень
Миф: это тот же Renault Arkana без изменений.
Правда: XM3 имеет отличия в дизайне и оснащении.
Миф: обслуживание будет проблемой.
Правда: многие детали совместимы с "Арканой", сервис найти проще, чем кажется.
Миф: китайские кроссоверы всегда дешевле.
Правда: XM3 стоит меньше и может быть интереснее в плане цены/оснащения.
Renault Arkana, впервые появившаяся в России в 2019 году, стала одной из самых доступных купеобразных моделей на рынке. После ухода Renault из РФ в 2022 году её производство свернули, но "двойник" в лице Samsung XM3 продолжает выпускаться в Южной Корее и теперь возвращается на наш рынок неофициальными каналами.
Ошибка: брать XM3 без проверки документов.
Последствие: риск с регистрацией.
Альтернатива: покупать у проверенных дилеров.
Ошибка: ожидать полный привод.
Последствие: разочарование.
Альтернатива: рассмотреть другие модели (например, китайские).
Ошибка: недооценивать 1.6-литровый мотор.
Последствие: нехватка динамики.
Альтернатива: взять версию с турбо 1.3.
…XM3 начнут завозить массово? Он может составить конкуренцию китайским кроссоверам, сохранив узнаваемый дизайн и проверенную технику, а цены останутся ниже.
Появление Samsung XM3 на российском рынке даёт водителям редкую возможность выбрать знакомый по духу и дизайну кроссовер по более доступной цене, чем у большинства китайских аналогов.
