Кроссовер-призрак вернулся: знакомая Arkana под чужим именем рушит китайские ценники

На российский рынок вернулась знакомая многим "Аркана", только теперь под другим именем - Samsung XM3. По сути это тот же купеобразный кроссовер Renault Arkana, но с корейской пропиской. Его привозят небольшими партиями, и цены приятно удивляют: старт от 2,49 млн рублей, что дешевле многих китайских конкурентов в том же сегменте.

Где продают и сколько стоит

Первую партию заметили в Новосибирске: автомобили 2023 года выпуска предлагают с технической гарантией и возможностью доставки по всей России. За 2 490 000 рублей покупатель получает богатую комплектацию: отделку салона эко-кожей, климат-контроль, кожаный мультируль, мультимедийную систему с тачскрином, электронный стояночный тормоз, круиз-контроль с удержанием в полосе и набор USB-разъёмов.

В Ленинградской области мультибрендовый салон предлагает сразу два экземпляра по 2,75 млн рублей. Эти машины оснащены 150-сильным турбомотором TCe 1.3, семиступенчатым "роботом" Getrag и передним приводом. В их оснащении — светодиодная оптика, цифровая приборка, камера заднего вида с парктрониками, подогрев сидений и руля, а также мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем.

Двигатели и технические особенности

Базовый вариант — атмосферный мотор 1.6 (123 л. с.) с вариатором.

Более дорогая версия — турбированный двигатель 1.3 TCe (150 л. с.) с "роботом".

Обе модификации предлагаются исключительно с передним приводом, как и многие городские кроссоверы этого класса.

Отличия от Renault Arkana

На первый взгляд XM3 выглядит как "Аркана", но различия есть:

иная форма заднего бампера и вставок в двери;

больше хрома в отделке;

оригинальные задние фонари;

собственный дизайн салона (совпадает только руль и "лепестки" переключения).

Таким образом, XM3 — это не просто "ребрендинг", а отдельная модель со своими нюансами.

Конкуренты из Китая

Цены на китайские кросс-купе выше. Например:

Changan Uni-T: от 3,07 млн рублей даже за комплектации прошлого года.

от 3,07 млн рублей даже за комплектации прошлого года. Knewstar Tugella (бывший Geely Tugella): от 4,16 млн рублей.

На их фоне корейский кроссовер выглядит более доступным, сохраняя привычные для россиян очертания "Арканы".

Плюсы и минусы