Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила любви от Стаса Пьехи: сколько лет нужно выждать, прежде чем подарить девушке квартиру
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Мухи боятся этого как огня! Насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Хотели спорткар — а вышла телега: топ-4 тюнинговые ловушки, превращающие авто в хлам
Прививки применяли ещё античные садоводы, и этот садовый секрет живёт тысячелетиями
Зубы рушит не сахар: настоящая угроза скрывается в привычках, а не в продуктах
Сытно, но не полезно: как любимый бутерброд маскируется под здоровую еду и вредит вашей фигуре
Что делать, если тени исчезают с век через пару часов: разбор самых эффективных решений
Животное с телом бодибилдера и лицом питбуля: зачем селекционеры создали белтекса-овцепса

Советский байк-призрак: тысячи были распроданы, но он сохранился нетронутым с 1979-го и стал реликвией

Авто

В мире ретротехники иногда случаются настоящие сенсации. Так, в одном из гаражей Тулы спустя десятилетия обнаружили мотоцикл "Иж-Юпитер-3" 1979 года выпуска. Машина простояла более 45 лет в идеальных условиях, и на ее одометре — всего 333 километра.

Бирюзовый мотоцикл ИЖ Юпитер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бирюзовый мотоцикл ИЖ Юпитер

Реликвия в небесном цвете

Этот байк — не просто транспорт, а часть истории советского мотопрома. Лазурный голубой оттенок был фирменным для "Ижмаша" в 70-е годы. Именно в этот цвет окрашивали и автомобили "Иж-Комби", и грузовички Иж-2715. Сохранившийся в музейном виде экземпляр теперь пополнил коллекцию Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов.

13 сентября на "Ретропараде" в Москве энтузиасты впервые увидели находку. Впечатление усиливал тот факт, что мотоцикл выглядит так, словно только что сошел с конвейера.

Чем выделялся "Юпитер-3"

Производство третьего поколения "Юпитеров" стартовало в 1971 году и продолжалось до 1981-го. За десятилетие модель успела пройти два этапа модернизации. Именно "тройка" сняла с ижевских мотоциклов клеймо ненадежных и сырых машин: качество улучшилось, конструкцию переработали, а двигатель стал мощнее почти на треть.

Двухцилиндровый мотор объемом 347 куб. см выдавал 25-27 л. с. Максимальная скорость достигала 120 км/ч, а расход топлива укладывался в 5,5 литров. Для своего времени это был весьма достойный результат.

Сильные и слабые стороны

Главное преимущество "Юпитера-3" — баланс: надежность, красивый дизайн и умеренный расход топлива. При этом оставались нюансы. Электрооборудование работало на 6 вольтах, поэтому свет фары был заметно слабее, чем у более современной "Планеты" с 12-вольтовой системой.

Несмотря на это, за 10 лет было выпущено более миллиона "Юпитеров-3", и они стали одними из самых популярных мотоциклов СССР.

Плюсы и минусы

Параметр Плюсы Минусы
Двигатель 25-27 л. с., скорость до 120 км/ч Требовал ухода, слабая тяга на низах
Экономичность До 5,5 л/100 км Чувствительность к качеству бензина
Конструкция Доработанная и надежная 6-вольтовая электрика
Доступность Массовый выпуск, простые запчасти Не такой престижный, как редкие модели

Сравнение: Иж-Юпитер-3 и Иж-Планета

Характеристика Юпитер-3 Планета
Двигатель 2 цилиндра, 347 куб. см, 25-27 л. с. 1 цилиндр, 346 куб. см, 18 л. с.
Электрооборудование 6 В 12 В
Максимальная скорость 120 км/ч 105 км/ч
Уход и надежность Требовал внимательного обслуживания Более неприхотливый

Советы шаг за шагом: как сохранить раритетный байк

  • Держать в сухом и проветриваемом помещении.
  • Регулярно проверять смазку и состояние топливной системы.
  • Заводить двигатель хотя бы раз в месяц, даже если техника не используется.
  • Использовать оригинальные запчасти — они все еще доступны на рынке ретротехники.

Мифы и правда

  • Миф: "Юпитер-3" был ненадежным.
    Правда: после модернизации модель стала одной из самых удачных в линейке.
  • Миф: найти запчасти на советский мотоцикл невозможно.
    Правда: благодаря массовому выпуску деталей много на вторичном рынке.
  • Миф: все советские байки были медленными.
    Правда: 120 км/ч для "Юпитера-3" было серьезным результатом.

FAQ

Сколько стоит Иж-Юпитер-3 сегодня

  • Цена зависит от состояния: от 50-60 тыс. рублей за рабочий экземпляр до 200-300 тыс. за музейный вариант.

Почему такие мотоциклы интересны коллекционерам

  • Они сочетают ретро-статус, доступность запчастей и историческую ценность.

Можно ли ездить на нем каждый день

  • Технически да, но для ежедневной эксплуатации лучше выбирать более современные модели.

Исторический контекст

В 70-е годы СССР активно развивал мотопром. "Юпитер-3" стал символом эпохи, когда мотоцикл был не роскошью, а массовым транспортом. Его массовость и простота сделали его любимцем студентов, военных и сельской молодежи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать старый бензин.
    Последствие: детонация, перегрев.
    Альтернатива: только свежий 92-й.

  • Ошибка: хранить в сыром гараже.
    Последствие: коррозия.
    Альтернатива: сухое помещение, консервация.

  • Ошибка: ставить современные детали без учета оригинала.
    Последствие: потеря ценности для коллекционеров.
    Альтернатива: искать оригинальные советские запчасти.

А что если…

…"Юпитер-3" снова пустить в серию как ретро-модель? Вероятно, он нашел бы поклонников среди любителей классики, как это сделали Triumph или Jawa.

Три факта

  • "Юпитер-3" стал первым мотоциклом ИЖ, где мощность подняли почти на треть.
  • Экспортировался в страны соцлагеря и даже в Финляндию.
  • В СССР байк считался мечтой студента — доступный, быстрый и стильный.

Такое открытие напоминает: под слоем пыли в гаражах до сих пор могут скрываться настоящие сокровища советской техники.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Домашние животные
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Наука и техника
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Последние материалы
Мухи боятся этого как огня! Насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Хотели спорткар — а вышла телега: топ-4 тюнинговые ловушки, превращающие авто в хлам
Прививки применяли ещё античные садоводы, и этот садовый секрет живёт тысячелетиями
Зубы рушит не сахар: настоящая угроза скрывается в привычках, а не в продуктах
Сытно, но не полезно: как любимый бутерброд маскируется под здоровую еду и вредит вашей фигуре
Что делать, если тени исчезают с век через пару часов: разбор самых эффективных решений
Животное с телом бодибилдера и лицом питбуля: зачем селекционеры создали белтекса-овцепса
Из шоу в большой спорт: как силовой экстрим покорил мир и вышел за пределы ярмарочных арен
Торговля без денег: российские компании нашли способ обойти санкции
Пара из Бийска бросила вызов расстоянию: вот что их ждало на Байкале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.