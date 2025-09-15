Из прозрачного в молочный: как опознать и избежать смертельно опасного дизеля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Каждый водитель хотя бы раз задумывался: что будет, если вместо обычного топлива в бак попадёт некачественная смесь? Ситуация, произошедшая в Шотландии, наглядно показывает масштаб последствий: сотни автовладельцев оказались перед необходимостью дорогостоящего ремонта после заправки дизелем с сильными примесями. Для многих это обернулось не только потерей автомобиля, но и серьёзными убытками для бизнеса.

Женщина заправляет машину
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина заправляет машину

Чем опасно загрязнённое топливо

Современные дизельные двигатели отличаются высокой точностью и чувствительностью. Даже небольшое количество воды или химических примесей может вывести систему из строя. В упомянутом случае дизель приобрёл "молочно-белый" оттенок — верный признак серьёзного загрязнения.

Использование такого топлива ведёт к:

  • Повреждению форсунок и топливных насосов.
  • Поломке двигателя, которую невозможно восстановить.
  • Резкой потере мощности на дороге, что повышает риск аварии.
  • Для владельцев фургонов и малых предприятий последствия оказались катастрофическими: затраты на ремонт или замену автомобилей достигали 7000 фунтов стерлингов.

По словам экспертов, к загрязнению могли привести:

  • попадание грязной партии топлива в цепочку поставок;
  • плохое обслуживание резервуаров на АЗС;
  • нарушение правил хранения топлива.

"В любом случае ответственность за контроль качества лежит на поставщиках", — подчеркнул в беседе с Gbnews эксперт по топливу Гордон Уоллис.

Его сомнения усиливает повторение инцидента: первая волна пришлась на декабрь 2024 года, вторая — на август 2025-го.

Совет, как действовать в подобной ситуации

  • Если автомобиль теряет мощность — сразу остановитесь.
  • Сохраните чек заправки.
  • Отберите образец топлива в прозрачную ёмкость.
  • Вызовите эвакуатор или обратитесь в сервис.
  • Сообщите о проблеме поставщику и требуйте расследования.
  • При необходимости подавайте коллективный иск.

Как выбрать надёжную заправку?

Отдавайте предпочтение сетевым АЗС с репутацией и высоким оборотом топлива.

Сколько стоит ремонт двигателя после загрязнённого дизеля?
В среднем — от 2000 до 7000 фунтов стерлингов, иногда дешевле купить новый автомобиль.

Что лучше: дизель или бензин с точки зрения риска загрязнения?
Дизельные моторы более чувствительны, бензиновые переносят примеси чуть легче, но риск остаётся.

Проблема загрязнённого топлива не нова. Ежегодно фиксируется около 150 000 подобных случаев по всему миру. В 2007 году массовый скандал разгорелся в Великобритании, когда тысячи автомобилей пострадали от партии бензина с кремнием.

Для владельцев бизнеса и водителей-дальнобойщиков такие поломки означают стресс и потерю дохода. Недосып и тревожность в этой ситуации нередко приводят к снижению концентрации за рулём, что повышает риск аварий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: заправка на малоизвестной АЗС без проверки качества.
Последствие: двигатель выходит из строя.
Альтернатива: использование проверенных заправок, регулярная проверка фильтров.
А что если…
А что если массовые инциденты указывают на систематические проблемы в контроле качества топлива на уровне поставщиков? В таком случае речь идёт не о единичных жалобах, а о необходимости реформировать всю систему хранения и перевозки горючего.

В некоторых странах добавляют специальные красители в топливо, чтобы отличать легальное от контрабандного. Существует портативное оборудование, позволяющее проверить качество топлива прямо на заправке.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
