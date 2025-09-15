Масло стареет в разы быстрее: эти двигатели убивают присадки прямо на ходу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хорошее моторное масло — основа надёжной работы двигателя. Но далеко не все автомобили одинаково "бережно" относятся к смазке. Практика показывает, что в ряде современных моторов масло деградирует заметно быстрее, чем у старых атмосферников. Причины кроются в особенностях конструкции, температурных режимах и дополнительных системах, влияющих на работу двигателя.

Заливка моторного масла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Основные причины ускоренного износа масла

Высокая температура работы

Масло в любом двигателе испытывает большие тепловые нагрузки, но в "горячих" зонах — возле поршневых колец и на стенках цилиндров — температура особенно высока. Там оно частично испаряется, густеет и образует нагар.

Агрессивное воздействие картерных газов

Смесь газов, прорывающаяся через поршневые кольца в картер, содержит серу и азот. Эти соединения вступают в реакцию с маслом, образуя кислоты. Для защиты в состав добавляют щелочные присадки, но их ресурс ограничен. Когда они вырабатываются, масло перестаёт нейтрализовать агрессивные соединения и теряет защитные свойства.

Попадание топлива в масло

Бензин в смазке — ещё одна серьёзная проблема. Он разжижает масло, снижая его вязкость и эффективность смазывания. В результате плёнка на деталях становится тоньше, трение увеличивается, а износ ускоряется. Особенно много топлива попадает в масло в моторах с системой "старт-стоп" и при частых коротких поездках.

Двигатели, где масло стареет быстрее

  1. Малолитражные моторы.
    У них маленький объём картера, масло не успевает остыть и быстрее "сдаёт позиции". Владельцам таких машин нужно чаще проверять уровень и состояние смазки.

  2. Турбированные двигатели.
    Турбина создаёт дополнительный нагрев масла. В версиях с двойным турбонаддувом нагрузка ещё выше. Здесь масло активно теряет присадки, и если не менять его вовремя, может появиться лак и нагар на лопатках турбины.

  3. Двигатели с высоким сжатием.
    Повышенное давление в цилиндрах увеличивает нагрузку на все элементы, а масло быстрее теряет вязкость и способность защищать детали.

  4. Системы "старт-стоп".
    Каждый запуск — это момент, когда масло ещё не успело полностью смазать детали. В таких моторах топливо чаще попадает в картер, что ускоряет деградацию смазки.

Что это значит для автовладельцев

• Сокращайте интервалы замены. Если производитель рекомендует менять масло раз в 15 тысяч км, в "сложных" двигателях лучше делать это каждые 7-10 тысяч.
• Используйте только подходящие допуски. Для турбомоторов и малых объёмов картера важно выбирать масло, одобренное производителем.
• Регулярно проверяйте уровень и цвет масла. Светлое и прозрачное масло указывает на нормальное состояние, тёмное и густое — на перегрев и загрязнение.
• Не экономьте на фильтре. Даже самое качественное масло теряет свойства быстрее, если фильтр не справляется со своей задачей.

Типичные ошибки и последствия

• Ошибка: ориентироваться только на сервисный интервал производителя.
→ Последствие: масло теряет свойства раньше, повышается износ деталей.
→ Альтернатива: менять чаще, особенно в городе и при активной езде.

• Ошибка: использовать универсальное масло "для всех".
→ Последствие: ускоренный износ турбины или поршневой группы.
→ Альтернатива: выбирать смазку по допускам конкретного мотора.

• Ошибка: игнорировать систему "старт-стоп".
→ Последствие: масло разжижается топливом и быстро стареет.
→ Альтернатива: чаще проверять уровень и состояние.

А что если…

А что если не обращать внимания на качество масла? Двигатель может пройти ещё несколько тысяч километров, но риск заклинивания турбины или выхода из строя поршневой группы возрастает многократно. Восстановление такого мотора обойдётся в десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Интересные факты

  1. В Европе сервисные центры часто рекомендуют менять масло каждые 10 тысяч км, даже если производитель допускает 20-30 тысяч.

  2. Турбированные моторы чувствительны к задержкам в замене: иногда из-за "старого" масла турбина выходит из строя уже к 100 тысячам км.

  3. Масло с низкой вязкостью (например, 0W-20) лучше подходит для экономии топлива, но быстрее теряет свойства в перегретых двигателях.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
