Ваш ангел-хранитель на дороге: кто такой аварийный комиссар и зачем он нужен

Попасть в ДТП — стресс для любого водителя, особенно если это первая авария. Ошибки в оформлении документов могут дорого обойтись: от заниженных страховых выплат до затянувшихся судебных разбирательств. В таких ситуациях всё чаще на помощь приглашают аварийного комиссара — специалиста, который берёт на себя разбор происшествия и защиту интересов участников.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страховщик осматривает машину после ДТП

Кто такой аварийный комиссар

Аварком — это независимый эксперт, который помогает урегулировать конфликт на месте ДТП. Он не является сотрудником ГИБДД, но может работать в частной компании, у страховой или самостоятельно. Иногда его услуги включены в полис КАСКО.

В распоряжении аварийного комиссара — практический опыт, контакты независимых экспертов и всё необходимое оборудование: аптечка, знак аварийной остановки, рулетка, фотоаппарат, фонарик, планшет. Его можно вызвать как по страховке, так и за отдельную плату.

Когда помощь аваркома особенно полезна

Первая авария. Специалист поможет справиться со стрессом, правильно оформить бумаги и не дать нарушить ваши права.

Европротокол. Комиссар заполнит документы без ошибок, что позволит быстрее получить выплату.

Спорная ситуация. Ошибки в схеме или протоколе могут привести к суду. Аварком следит за корректностью оформления и фиксирует все повреждения.

Важно помнить: комиссар вправе самостоятельно оформить только аварии без пострадавших, с ограниченным количеством участников и при действующем ОСАГО.

В каких случаях нужен ГАИ

Второй участник скрылся или был пьян.

В аварии больше двух машин или есть пострадавшие.

У одного из участников нет страховки.

В этих ситуациях комиссар может присутствовать, но окончательное оформление выполняют инспекторы.

Чем помогает аварийный комиссар

Экономия времени. Приезжает быстрее ГАИ, действует по чёткой схеме. Снижение напряжения. Ведёт диалог с другой стороной, сглаживая конфликт. Оценка ущерба. Делает предварительный осмотр и помогает понять стоимость ремонта. Правильные документы. Исключает ошибки, которые приводят к проблемам со страховыми выплатами.

Как работает аварком

Сначала специалист опрашивает участников, фиксирует детали происшествия и делает фото с привязкой к местности. Затем оценивает повреждения и помогает понять, можно ли оформить европротокол или нужно ждать инспекторов. После этого заполняет документы и составляет схему ДТП.

Даже если вас уже оформили, аварийный комиссар может пригодиться позже — например, когда вы не согласны с оценкой ущерба или суммой выплат.

Как вызвать аварийного комиссара

Найти специалиста можно через интернет или агрегаторы услуг.

Более надёжный вариант — заранее оформить сервисный пакет с включённой помощью аварийного комиссара, эвакуатора и юриста. Это дешевле и безопаснее, чем вызывать случайного человека.

На что обратить внимание

Деятельность аварийных комиссаров в России не лицензируется, поэтому мошенники нередки. Если на место аварии приезжает "помощник", которого вы не вызывали, сотрудничать с ним рискованно. Услуги могут оказаться неоправданно дорогими, а квалификация — сомнительной.

Лучший способ избежать неприятностей — заключить договор с проверенной компанией или использовать услуги аварийного комиссара, предоставленные страховкой.

