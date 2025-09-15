Смертельная ловушка: обзор шлема, который борется с главной опасностью на дорогах

Велосипедисты всё чаще сталкиваются с опасной ситуацией: внезапно открывающаяся дверь автомобиля и удар, который может закончиться серьёзной травмой. Чтобы проверить, насколько современные технологии способны защитить велосипедиста, были проведены испытания шлема-подушки безопасности Hövding 3.

Испытание в условиях аварии

В Ландсберге на полигоне ADAC был воспроизведён классический сценарий: каскадёр на скорости 18 км/ч врезался в открытую дверь автомобиля. Уже через 80 миллисекунд после столкновения подушка безопасности Hövding 3 полностью развернулась, надёжно закрыв голову. Визуально устройство напоминало плотный капюшон, который обволакивал шею и череп.

"Подушка безопасности полностью развернулась в кратчайшие сроки, за 80 миллисекунд", — сказал руководитель проекта ADAC по тестированию продукции Майкл Пойкерт.

Съёмка в замедленном режиме подтвердила: подушка успевает раскрыться до того, как велосипедист завершает переворот в воздухе.

Надёжная защита, но не всегда

Исследования Страсбургского университета и практические тесты показали высокую эффективность Hövding 3 против травм головы. При падениях вперёд или вбок вероятность срабатывания и защиты особенно высока. Но есть и слабые стороны: при столкновении с грузовиком или зеркалом его кабины подушка не всегда спасает, так как ей требуется время для раскрытия.

Традиционные велосипедные шлемы выигрывают в этих сценариях, потому что действуют мгновенно. Если часто ездите по улицам с плотным трафиком — традиционный шлем надёжнее.

Для спокойных поездок по городу подушка безопасности может быть хорошей альтернативой.

Для некоторых пользователей воротник может казаться комфортнее, чем пластиковая каска.

Как выбрать между Hövding и шлемом

Если важен стиль и инновации, а маршруты спокойные — Hövding подойдёт. Для активного катания лучше классический шлем.

Цена выше среднего шлема, но она оправдана технологичностью и уровнем защиты.

Для поездок по центру и ровным дорогам Hövding удобен, но при движении рядом с грузовиками предпочтительнее классический шлем.

Если бы подобные технологии применялись не только для велосипедистов, но и, например, для самокатчиков или роллеров? Подушки безопасности могли бы стать новой нормой для всего лёгкого транспорта, снижая статистику травм в городах.

Интересные факты

Hövding раскрывается быстрее, чем моргание глаз (примерно 100 мс), а вес устройства сопоставим с тяжёлым смартфоном в защитном чехле.