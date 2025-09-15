Toyota Corolla: будет ли революция? Подробности о новом поколении

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Toyota Corolla — это имя, которое уже давно стало символом надежности и массовой популярности. С середины 1960-х годов модель заняла прочное место в истории автомобилестроения и до сих пор входит в число лидеров мировых продаж. За десятки лет Corolla сменила несколько поколений, и нынешняя, двенадцатая версия, представлена на рынке с 2018 года. Несмотря на обновления последних лет, дизайн уже ощутимо намекает на возраст, и компания готовит следующее поколение.

Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Новый дизайн

Регистрационные документы в Китае впервые указали на появление 13-го поколения. В них фигурирует модель под названием «Corolla Allion», фотографии которой появились на сайте местного Минпрома, но можно увидеть здесь. Внешность автомобиля выполнена в духе нового фирменного стиля Toyota, хорошо заметного по Prius и Camry.

Передняя часть получила раздельные блоки оптики: сверху тонкая световая полоса и С-образный светодиодный контур, ниже — фары ближнего и дальнего света, встроенные в бампер с черными акцентами. Увеличенный спойлер и компактный воздухозаборник добавляют спортивности.

Сбоку изменения минимальны: новые колесные диски освежают силуэт. Задняя часть выглядит современнее благодаря полосе-перемычке между фонарями и затемненной окантовке. Синий гибридный значок уступил место более сдержанному оформлению.

Техническая начинка

Документы раскрыли и моторную гамму для китайского рынка. Покупателям предложат два варианта:

Гибрид на базе 1,8-литрового двигателя мощностью около 97–98 л.с. с никель-кобальтово-марганцевой батареей. Экономичность впечатляет — около 57 миль на галлон или 4,13 л на 100 км.

Максимальная скорость ограничена 99 миль в час (159 км/ч).

Атмосферный бензиновый 2,0-литровый мотор на 169–171 л.с., разгоняющий седан до 112 миль в час (180 км/ч).

Трансмиссия останется прежней: вариатор (CVT) или 10-ступенчатый «автомат», привод — только передний. По всей видимости, речь идёт о глубокой модернизации существующей платформы, а не о полностью новом шасси.

Плюсы

  • Современный дизайн в стиле новых Toyota
  • Экономичный гибрид с низким расходом
  • Надёжные атмосферные двигатели
  • Совместимость с CVT и АКПП
  • Улучшенные фары и оптика

Минусы

  • Не новое шасси, а переработка старого
  • Сравнительно невысокая мощность гибридной версии
  • Передний привод без альтернатив
  • Ограничение максимальной скорости
  • Минимальные изменения в боковой части

Сравнение версий

Мощность: гибрид 1.8 97–98 л.с. против бензиновый 2.0 - 169–171 л.с.
Коробка передач: CVT - CVT или 10-ступенчатая АКПП
Расход топлива: 4,13 л на 100 км - больше
Максимальная скорость: 159 км/ч -180 км/ч
Основное преимущество: экономичность - динамика

Советы шаг за шагом при выборе Corolla

  1. Определитесь с приоритетами: если важнее экономия топлива, выбирайте гибрид.
  2. Для тех, кто ценит ускорение и динамику — стоит рассмотреть 2,0-литровый двигатель.
  3. Проверьте, доступны ли обновлённые комплектации в вашем регионе, так как дизайн и оснащение могут отличаться.
  4. Сравните уровень оснащения с конкурентами (Mazda 3, Hyundai Elantra, Honda Civic).
  5. При покупке подержанной Corolla уточните, какие именно обновления были внесены в модель вашего года выпуска.

Мифы и правда

  • Миф: Corolla не меняется десятилетиями.
    Правда: каждое поколение приносит заметные изменения в дизайне и технике, но платформа действительно сохраняется надолго.
  • Миф: гибридная версия слишком слабая.
    Правда: для города её мощности достаточно, а экономия топлива перекрывает ограниченные динамические характеристики.
  • Миф: у Corolla одинаковые версии во всех странах.
    Правда: китайский Allion и американская Corolla отличаются внешностью и настройками.

Как выбрать между Corolla и Camry

Corolla компактнее и экономичнее, Camry больше подходит для любителей комфорта и длинных поездок.

Цена новой Corolla зависит от рынка: в Китае она будет заметно ниже американской, где старт ожидается от $23–25 тыс.

В сравнении с Honda Civic, Corolla выигрывает по надёжности и экономичности, Civic — по динамике и управляемости.

Автовладельцы отмечают, что Corolla часто воспринимается как «спокойный» автомобиль. Он снижает тревожность за счет предсказуемости, экономичности и простоты обслуживания. Для семейных людей это своеобразный «остров стабильности» на фоне динамичного мира.

13-е поколение Corolla станет не революцией, а эволюцией. Обновленный дизайн, улучшенные опции и традиционная надежность делают модель по-прежнему актуальной.

