Алюминиевый лом получает вторую жизнь: как новая технология может спасти автопром

Авто

Автомобильная промышленность переживает переломный момент: переход на электромобили меняет привычные цепочки производства и переработки материалов. Одной из ключевых проблем становится алюминий — металл, который занимает особое место в автопроме благодаря своей лёгкости и прочности. Сегодня его массово используют для двигателей и корпусных деталей, но в "электрическую" эпоху привычный рынок переработанного алюминия может резко сузиться.

утилизация автомобилей
Фото: Designed by Freepik by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
утилизация автомобилей

Почему алюминий так важен

Этот металл лёгкий, устойчивый к коррозии и при этом достаточно прочный. Благодаря этим свойствам он стал незаменимым для автоиндустрии, где снижение массы напрямую влияет на расход топлива или запас хода электромобиля. Но производство первичного алюминия крайне энергоёмко — на него уходит в десятки раз больше энергии, чем на переработку лома.

Проблема автопрома

Каждый год в Европе образуется от 7 до 9 миллионов тонн автомобильного алюминиевого лома. Раньше значительная часть шла на производство двигателей, где требования к структуре сплава были менее строгими. Но с ростом доли электромобилей этот путь закрывается — двигатели внутреннего сгорания уходят в прошлое, а вместе с ними исчезает и главный рынок вторичного алюминия.

Если переработку не переосмыслить, металл будут использовать для изделий более низкого качества или он начнёт накапливаться на складах.

Новое решение

Учёные из Университета Леобена предложили инновационную технологию. Её суть в том, что разные алюминиевые сплавы можно плавить вместе, не разделяя по маркам, что раньше считалось невозможным. Полученный сплав на первом этапе выходит хрупким, но при дополнительном нагреве при температуре около 500 °C в течение суток его структура меняется. Материал становится прочным и пластичным, а в ряде случаев даже превосходит первичный алюминий.

Такой алюминий можно использовать для несущих и конструкционных деталей автомобилей, а это открывает новые перспективы для утилизации.

Насколько реалистично внедрение

Метод уже совместим с существующими плавильными установками, что упрощает его масштабирование. Однако у промышленности остаются сомнения. Главное — стабильность состава и соответствие жёстким стандартам, которым должны отвечать автодетали. Пока производители относятся к идее осторожно, но исследования показывают, что при правильной настройке процесса материал способен соответствовать нормам.

Экологический эффект

Если технология получит распространение, она позволит не только сократить отходы, но и серьёзно снизить выбросы CO2. Ведь переработка алюминия требует гораздо меньше энергии, чем его добыча из бокситов. Это станет важным шагом на пути к устойчивому развитию и поможет автопрому вписаться в новые "зелёные" стандарты.

Уточнения

Металлоло́м - общее, собирательное название различного металлического мусора, утилизируемого или не утилизируемого во вторичном металлургическом цикле.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
