Тяжёлый дизель прячется на спусках: как новая система Volvo экономит топливо

Тема экологии в транспортной сфере становится всё актуальнее: производители ищут способы снизить выбросы и повысить эффективность даже традиционных дизельных двигателей. Volvo Trucks сделала шаг вперёд, представив новую систему, которая позволяет двигателю полностью отключаться на спусках, экономя топливо и уменьшая углеродный след.

Как работает технология

Инновация основана на уже известных системах Volvo I-See и I-Roll, которые анализируют маршрут и помогают экономить энергию. Новая функция идёт дальше: при движении по уклону на скорости свыше 60 км/ч мотор автоматически глохнет, а грузовик продолжает движение по инерции.

За счёт этого удаётся снизить расход топлива примерно на 1 %. На первый взгляд, цифра кажется небольшой, но для грузоперевозчиков, где пробеги измеряются сотнями тысяч километров, даже такой показатель даёт ощутимую экономию и сокращает выбросы CO2.

"Это новшество стало важной частью стратегии декарбонизации компании, направленной на повышение эффективности и экологичности грузовиков", — сказал руководитель управления продуктами Ян Хьельмгрен.

В каких моделях доступна

С сентября технология доступна на флагманских моделях Volvo FH и FH Aero с 13-литровым дизелем. Эти грузовики считаются одними из самых популярных в линейке марки и активно используются на дальних маршрутах, где новая функция проявляет максимальную эффективность.

Экологический курс Volvo

Компания продолжает развивать и альтернативные решения: электродвигатели, водородные установки и гибридные технологии. Но при этом она не отказывается от традиционного дизеля, улучшая его экологические показатели. Такой подход помогает сделать переход к "зелёным" перевозкам более плавным и доступным.

Плюсы и минусы новшества

Экономия топлива — главный плюс. Также снижаются выбросы углекислого газа и шумность работы. Минус очевиден: эффект заметен лишь на длинных маршрутах с большим количеством спусков. В городских условиях выгода будет минимальной.

Советы перевозчикам

Тем, кто работает на дальнобойных маршрутах, стоит обратить внимание на новые версии FH и FH Aero. Экономия топлива даже в 1 % позволит снизить расходы на десятки тысяч рублей в год. Плюс это дополнительный аргумент при переходе к более экологичным перевозкам, что важно для крупных заказчиков.

Мифы и правда

Некоторые считают, что полное отключение двигателя может повлиять на безопасность. На деле система устроена так, что мотор включается мгновенно при нажатии на педаль газа или тормоза.

Распространён и миф, что экономия топлива несущественна. Но при пробегах в сотни тысяч километров даже малый процент превращается в серьёзную цифру.

Исторический контекст

Volvo с 1970-х годов уделяет внимание экологии: тогда компания одной из первых начала устанавливать системы очистки выхлопа. Позже появились инновации в аэродинамике и энергосберегающие коробки передач. Новая функция отключения двигателя стала логичным продолжением этого курса.

Уточнения

Volvo — шведский концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование.