Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последние слова больных поражают: в них слышен страх неизвестности и жажда продолжения
Бурановские бабушки покорили Европу: как перепечи превратились в гастрономический код
Фиктивный брак с Киркоровым: раскрыта ужасающая реакция певца на откровения Пугачёвой
Если листья в крапинку — готовьтесь к потере урожая: три причины, которые редко замечают вовремя
Невидимые чипы уже реальность: учёные сломали главный барьер технологий
Самые ленивые родители природы: зачем они оставляют яйца греться в песке вулкана
Бесплатная естественная подтяжка: пилатес для лица омолаживает кожу и борется с двойным подбородком
Сколько стоит Американская мечта? Названа умопомрачительная сумма
Питомцы скоро смогут позвонить вам: как будет работать интернет для животных

Тяжёлый дизель прячется на спусках: как новая система Volvo экономит топливо

3:31
Авто

Тема экологии в транспортной сфере становится всё актуальнее: производители ищут способы снизить выбросы и повысить эффективность даже традиционных дизельных двигателей. Volvo Trucks сделала шаг вперёд, представив новую систему, которая позволяет двигателю полностью отключаться на спусках, экономя топливо и уменьшая углеродный след.

Volvo
Фото: Wikipedia by Lord of the Wings©, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Volvo

Как работает технология

Инновация основана на уже известных системах Volvo I-See и I-Roll, которые анализируют маршрут и помогают экономить энергию. Новая функция идёт дальше: при движении по уклону на скорости свыше 60 км/ч мотор автоматически глохнет, а грузовик продолжает движение по инерции.

За счёт этого удаётся снизить расход топлива примерно на 1 %. На первый взгляд, цифра кажется небольшой, но для грузоперевозчиков, где пробеги измеряются сотнями тысяч километров, даже такой показатель даёт ощутимую экономию и сокращает выбросы CO2.

"Это новшество стало важной частью стратегии декарбонизации компании, направленной на повышение эффективности и экологичности грузовиков", — сказал руководитель управления продуктами Ян Хьельмгрен.

В каких моделях доступна

С сентября технология доступна на флагманских моделях Volvo FH и FH Aero с 13-литровым дизелем. Эти грузовики считаются одними из самых популярных в линейке марки и активно используются на дальних маршрутах, где новая функция проявляет максимальную эффективность.

Экологический курс Volvo

Компания продолжает развивать и альтернативные решения: электродвигатели, водородные установки и гибридные технологии. Но при этом она не отказывается от традиционного дизеля, улучшая его экологические показатели. Такой подход помогает сделать переход к "зелёным" перевозкам более плавным и доступным.

Плюсы и минусы новшества

Экономия топлива — главный плюс. Также снижаются выбросы углекислого газа и шумность работы. Минус очевиден: эффект заметен лишь на длинных маршрутах с большим количеством спусков. В городских условиях выгода будет минимальной.

Советы перевозчикам

Тем, кто работает на дальнобойных маршрутах, стоит обратить внимание на новые версии FH и FH Aero. Экономия топлива даже в 1 % позволит снизить расходы на десятки тысяч рублей в год. Плюс это дополнительный аргумент при переходе к более экологичным перевозкам, что важно для крупных заказчиков.

Мифы и правда

Некоторые считают, что полное отключение двигателя может повлиять на безопасность. На деле система устроена так, что мотор включается мгновенно при нажатии на педаль газа или тормоза.

Распространён и миф, что экономия топлива несущественна. Но при пробегах в сотни тысяч километров даже малый процент превращается в серьёзную цифру.

Исторический контекст

Volvo с 1970-х годов уделяет внимание экологии: тогда компания одной из первых начала устанавливать системы очистки выхлопа. Позже появились инновации в аэродинамике и энергосберегающие коробки передач. Новая функция отключения двигателя стала логичным продолжением этого курса.

Уточнения

Volvo — шведский концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Наука и техника
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Мир. Новости мира
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Последние материалы
Бесплатная естественная подтяжка: пилатес для лица омолаживает кожу и борется с двойным подбородком
Сколько стоит Американская мечта? Названа умопомрачительная сумма
Питомцы скоро смогут позвонить вам: как будет работать интернет для животных
Одна банка — море последствий. Этот напиток оказался опаснее, чем мы думаем
Мессенджер, который плодит преступность: подростков там вербуют чаще всего
Роды в Аргентине – больше не пропуск в Европу: страна ужесточает миграционные правила
Газа в руинах, голод и 63 000 жертв: как мировая наука реагирует на трагедию
Проект в 2 млрд — затмит все прежние: в Чувашии возводят гигантскую молочную ферму
Мода или зависимость? Простая стратегия для осознанных покупок и выхода из ловушки
От пиццы до суши: как иностранные блюда вытесняют русскую кухню
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.