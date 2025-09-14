Тяжёлый дизель прячется на спусках: как новая система Volvo экономит топливо

Тема экологии в транспортной сфере становится всё актуальнее: производители ищут способы снизить выбросы и повысить эффективность даже традиционных дизельных двигателей. Volvo Trucks сделала шаг вперёд, представив новую систему, которая позволяет двигателю полностью отключаться на спусках, экономя топливо и уменьшая углеродный след.
Инновация основана на уже известных системах Volvo I-See и I-Roll, которые анализируют маршрут и помогают экономить энергию. Новая функция идёт дальше: при движении по уклону на скорости свыше 60 км/ч мотор автоматически глохнет, а грузовик продолжает движение по инерции.
За счёт этого удаётся снизить расход топлива примерно на 1 %. На первый взгляд, цифра кажется небольшой, но для грузоперевозчиков, где пробеги измеряются сотнями тысяч километров, даже такой показатель даёт ощутимую экономию и сокращает выбросы CO2.
"Это новшество стало важной частью стратегии декарбонизации компании, направленной на повышение эффективности и экологичности грузовиков", — сказал руководитель управления продуктами Ян Хьельмгрен.
С сентября технология доступна на флагманских моделях Volvo FH и FH Aero с 13-литровым дизелем. Эти грузовики считаются одними из самых популярных в линейке марки и активно используются на дальних маршрутах, где новая функция проявляет максимальную эффективность.
Компания продолжает развивать и альтернативные решения: электродвигатели, водородные установки и гибридные технологии. Но при этом она не отказывается от традиционного дизеля, улучшая его экологические показатели. Такой подход помогает сделать переход к "зелёным" перевозкам более плавным и доступным.
Экономия топлива — главный плюс. Также снижаются выбросы углекислого газа и шумность работы. Минус очевиден: эффект заметен лишь на длинных маршрутах с большим количеством спусков. В городских условиях выгода будет минимальной.
Тем, кто работает на дальнобойных маршрутах, стоит обратить внимание на новые версии FH и FH Aero. Экономия топлива даже в 1 % позволит снизить расходы на десятки тысяч рублей в год. Плюс это дополнительный аргумент при переходе к более экологичным перевозкам, что важно для крупных заказчиков.
Некоторые считают, что полное отключение двигателя может повлиять на безопасность. На деле система устроена так, что мотор включается мгновенно при нажатии на педаль газа или тормоза.
Распространён и миф, что экономия топлива несущественна. Но при пробегах в сотни тысяч километров даже малый процент превращается в серьёзную цифру.
Volvo с 1970-х годов уделяет внимание экологии: тогда компания одной из первых начала устанавливать системы очистки выхлопа. Позже появились инновации в аэродинамике и энергосберегающие коробки передач. Новая функция отключения двигателя стала логичным продолжением этого курса.
Уточнения
