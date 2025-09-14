Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сварной шов выдаёт чужую историю авто: как вычислить поддельный VIN

Авто

Покупка подержанного автомобиля всегда связана с рисками: за привлекательной ценой может скрываться криминальное прошлое машины. Мошенники всё чаще прибегают к подделке VIN-номеров, чтобы легализовать угнанные авто, и распознать подмену без специальных знаний бывает сложно.

Инспектор проверяет VIN-номер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инспектор проверяет VIN-номер

Основные схемы подделки VIN

Один из самых опасных приёмов — использование куска кузова с "чистым" номером. Злоумышленники буквально вваривают фрагмент в угнанную машину. На первый взгляд изменения трудно заметить, но при осмотре снизу опытный механик определит сварные швы.

Другой вариант — "вклейка" таблички или замена номерных агрегатов. Внешне всё выглядит аккуратно, однако подделку можно выявить при помощи ультрафиолетовой лампы или сверки заводских точек маркировки.

Помимо кузова, мошенники уделяют внимание и документам. Поддельные ПТС и свидетельства о регистрации выполняются всё качественнее, и без знания защитных элементов их легко принять за настоящие.

"Если сварной шов проходит примерно в первой четверти кузова, велика вероятность, что была выполнена так называемая четвертная сварка, и номер вварен вместе с фрагментом кузова", — пояснил автоэксперт Михаил Ракитин.

На что обратить внимание при покупке

Проверка должна проходить в несколько этапов. Сначала стоит сверить VIN в разных местах кузова и убедиться, что номера совпадают с документами. Затем желательно проверить автомобиль через базы ГИБДД и страховых компаний. Ещё один важный шаг — внимательный осмотр машины снизу: сварные швы или неровности могут указывать на врезанный номер.

Не менее важно убедиться в подлинности документов. В ПТС и СТС должны быть водяные знаки, микротексты, голограммы и другие элементы защиты. Если есть сомнения, лучше сравнить бумаги с эталонными образцами или показать их специалисту.

И, наконец, стоит провести диагностику двигателя и электроники, а также обратиться к экспертам для комплексного осмотра на подъёмнике.

Плюсы и минусы подержанных авто

Подержанные автомобили привлекательны ценой и широким выбором комплектаций, но всегда несут риск скрытых дефектов и проблем с документами. Даже если машина выглядит ухоженной, её прошлое может оказаться криминальным.

Где покупать безопаснее

Обращение к официальным дилерам обычно дороже, но вероятность столкнуться с поддельным VIN у них минимальна. У частных продавцов можно найти выгодные варианты, но все риски проверки ложатся на покупателя.

Советы

Начинать лучше с проверки VIN через несколько онлайн-сервисов. Затем — личный осмотр и сверка всех номеров. После этого важно сопоставить данные документов с базами ГИБДД и только потом переходить к технической диагностике. Если есть сомнения, не пожалейте денег на независимую экспертизу.

Мифы и правда

Многие думают, что чётко читаемый номер всегда настоящий. На самом деле современные мошенники научились подделывать его без заметных следов. Популярен и миф о том, что знакомый перекупщик продаёт проверенные машины, но и в этом случае никто не гарантирует честность истории.

Уточнения

Идентификационный номер транспортного средства - уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
