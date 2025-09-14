Сварной шов выдаёт чужую историю авто: как вычислить поддельный VIN

Покупка подержанного автомобиля всегда связана с рисками: за привлекательной ценой может скрываться криминальное прошлое машины. Мошенники всё чаще прибегают к подделке VIN-номеров, чтобы легализовать угнанные авто, и распознать подмену без специальных знаний бывает сложно.
Один из самых опасных приёмов — использование куска кузова с "чистым" номером. Злоумышленники буквально вваривают фрагмент в угнанную машину. На первый взгляд изменения трудно заметить, но при осмотре снизу опытный механик определит сварные швы.
Другой вариант — "вклейка" таблички или замена номерных агрегатов. Внешне всё выглядит аккуратно, однако подделку можно выявить при помощи ультрафиолетовой лампы или сверки заводских точек маркировки.
Помимо кузова, мошенники уделяют внимание и документам. Поддельные ПТС и свидетельства о регистрации выполняются всё качественнее, и без знания защитных элементов их легко принять за настоящие.
"Если сварной шов проходит примерно в первой четверти кузова, велика вероятность, что была выполнена так называемая четвертная сварка, и номер вварен вместе с фрагментом кузова", — пояснил автоэксперт Михаил Ракитин.
Проверка должна проходить в несколько этапов. Сначала стоит сверить VIN в разных местах кузова и убедиться, что номера совпадают с документами. Затем желательно проверить автомобиль через базы ГИБДД и страховых компаний. Ещё один важный шаг — внимательный осмотр машины снизу: сварные швы или неровности могут указывать на врезанный номер.
Не менее важно убедиться в подлинности документов. В ПТС и СТС должны быть водяные знаки, микротексты, голограммы и другие элементы защиты. Если есть сомнения, лучше сравнить бумаги с эталонными образцами или показать их специалисту.
И, наконец, стоит провести диагностику двигателя и электроники, а также обратиться к экспертам для комплексного осмотра на подъёмнике.
Подержанные автомобили привлекательны ценой и широким выбором комплектаций, но всегда несут риск скрытых дефектов и проблем с документами. Даже если машина выглядит ухоженной, её прошлое может оказаться криминальным.
Обращение к официальным дилерам обычно дороже, но вероятность столкнуться с поддельным VIN у них минимальна. У частных продавцов можно найти выгодные варианты, но все риски проверки ложатся на покупателя.
Начинать лучше с проверки VIN через несколько онлайн-сервисов. Затем — личный осмотр и сверка всех номеров. После этого важно сопоставить данные документов с базами ГИБДД и только потом переходить к технической диагностике. Если есть сомнения, не пожалейте денег на независимую экспертизу.
Многие думают, что чётко читаемый номер всегда настоящий. На самом деле современные мошенники научились подделывать его без заметных следов. Популярен и миф о том, что знакомый перекупщик продаёт проверенные машины, но и в этом случае никто не гарантирует честность истории.
Уточнения
Идентификационный номер транспортного средства - уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков.
