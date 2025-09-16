Дождь может простить ошибки, а снег — никогда: погода диктует правила и меняет ритм дороги

Каждое утро миллионы людей садятся за руль, чтобы доехать на работу, везти детей в школу или отправиться по делам. В сухую и ясную погоду дорога обычно не преподносит сюрпризов. Но стоит начаться дождю или снегу — привычное время в пути растягивается, а настроение портится. Лондонские инженеры провели масштабное исследование и подсчитали, насколько именно осадки влияют на длительность поездок. Эти данные полезны не только жителям британской столицы: выводы универсальны и подходят для любых крупных городов.

Осадки и замедление движения

Учёные из Университетского колледжа Лондона анализировали тысячи поездок, используя городские камеры считывания автомобильных номеров. Такой подход позволил точно фиксировать старт и конец маршрута, а затем сравнивать продолжительность поездок в зависимости от погоды.

Результаты показали: температура воздуха сама по себе почти не влияет на длительность поездки. А вот дождь и снег вносят ощутимую коррекцию в привычный график.

Как меняется время

Исследование дало чёткие цифры.

Лёгкий дождь: +0,1-2,1%

Умеренный дождь: +1,5-3,8%

Сильный дождь: +4,0-6,0%

Небольшой снег: +5,5-7,6%

Сильный снег: +7,4-11,4%

Даже лёгкий снег замедляет движение заметнее, чем сильный дождь.

