Топ угонов-2025: какие машины в России исчезают с парковок чаще всего

Кражи автомобилей остаются одной из главных угроз для автовладельцев в России, несмотря на развитие противоугонных технологий. Статистика страховых компаний и МВД за 2025 год показывает: злоумышленники меняют тактику, но интерес к популярным и дорогим машинам не снижается.
Начало года дало противоречивую картину. По данным МВД, за первый квартал зарегистрировано 975 краж автомобилей, что на 2,5 % больше, чем годом ранее. При этом число угонов снизилось почти на 10 %, до 2005 случаев. По КАСКО за три месяца зафиксировано всего 46 угнанных машин.
Страховые компании дают разные оценки:
"АльфаСтрахование" отмечает рост угонов в январе-мае в 1,3 раза;
"ВСК" утверждает, что уровень остался прежним, а летом даже снизился почти в два раза;
"РЕСО-Гарантия" также не видит серьёзного роста.
Разнобой объясняется просто: каждая компания анализирует собственный портфель клиентов, а не абсолютные цифры по стране.
Традиционно в зоне риска оказываются массовые корейские и японские бренды, а также премиальные европейские модели.
"АльфаСтрахование" чаще всего фиксирует угоны Hyundai, Kia и Renault.
"ВСК" называет лидерами Kia и BMW.
"РЕСО-Гарантия" выделяет Toyota, Lexus, Skoda и Hyundai.
Любопытная тенденция — постепенное появление китайских марок. Geely и Chery уже встречаются в статистике: их разбирают на запчасти.
По данным "Ренессанс Страхование", за последние 12 месяцев чаще всего угонялись:
Hyundai (Creta, Tucson, Santa Fe, Palisade),
Kia (Ceed, Sorento, K5),
Toyota (Camry, Land Cruiser Prado),
Nissan X-Trail, Renault Duster,
Volkswagen Touareg,
BMW (X1, X6 M, 7-Series),
Genesis GV80, Infiniti QX80, Range Rover.
Объединяет их популярность на вторичном рынке и высокий спрос на комплектующие.
Массовость — популярные кроссоверы теряются в потоке и быстро уходят на детали.
Ликвидность запчастей — Toyota и Lexus ценятся за дорогие узлы.
Премиум-сегмент — Range Rover или BMW угоняют "под заказ" для перепродажи.
Китайский фактор — рост парка Geely и Chery формирует спрос на дешёвые узлы.
Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами, но добавились новые регионы — Курская и Астраханская области, а также Удмуртия. Чаще всего кражи происходят ночью во дворах. У торговых центров, наоборот, угонщики действуют днём.
ставить иммобилайзер или блокировку КПП;
использовать скрытые GPS/GSM-маяки;
выбирать охраняемые стоянки или подземные паркинги;
никогда не оставлять документы и ключи в салоне.
Разбор выгоднее целого авто: на популярные модели стоимость деталей может превышать цену подержанной машины.
Дефицит оригинальных запчастей: после ухода поставщиков сроки ожидания увеличились, спрос на "серые" детали вырос.
Премиум под заказ: дорогие внедорожники угоняют целиком для перепродажи.
Китайский сегмент: растущий автопарк Geely и Chery становится новой целью.
|Для автовладельцев
|Для угонщиков
|Развитие охранных систем и КАСКО
|Высокая ликвидность деталей
|Возможность отследить авто по GPS
|Дефицит оригинальных запчастей повышает спрос
|Снижение числа угонов в ряде регионов
|Популярные модели легко "маскировать"
|Сегмент
|Вероятность угона
|Цель угонщиков
|Бюджетные кроссоверы
|Высокая
|Разбор на детали
|Японские седаны
|Средняя
|Запчасти для старых авто
|Премиум-SUV
|Высокая
|Угон под заказ
|Китайские авто
|Пока низкая
|Растущий спрос на детали
Установите нештатные противоугонные системы.
Пользуйтесь маяками с уведомлением на смартфон.
Оставляйте машину только на охраняемых стоянках.
Меняйте привычные маршруты и места парковки.
Проверяйте наличие КАСКО с риском "угон".
Миф: угоняют только дорогие машины.
Правда: массовые Hyundai и Kia воруют чаще для разбора.
Миф: штатная сигнализация достаточно надёжна.
Правда: её легко обходят, нужны дополнительные меры.
Миф: китайские авто не интересны угонщикам.
Правда: Geely и Chery уже появляются в статистике.
Какие автомобили чаще всего угоняют в 2025 году?
Hyundai, Kia, Toyota, BMW, Lexus и премиальные внедорожники.
Какие регионы самые опасные?
Москва, Санкт-Петербург, Курская и Астраханская области, Удмуртия.
Что лучше всего защищает машину?
Сочетание сигнализации, механической блокировки и GPS-маяка.
90-е годы — бум угонов ВАЗ и "иномарок" для перепродажи.
2000-е — переход к "экспорту" премиальных машин.
2020-е — акцент на массовые кроссоверы и дефицит запчастей.
Оставить авто во дворе → высокий риск угона → охраняемая парковка.
Полагаться на штатную сигнализацию → лёгкая добыча для воров → установка иммобилайзера.
Экономить на КАСКО → потеря автомобиля без компенсации → полис с риском "угон".
Если бы все владельцы массовых кроссоверов пользовались GPS-маяками, уровень раскрываемости угонов вырос бы в разы. Преступникам пришлось бы менять стратегию.
Самые "ходовые" детали на чёрном рынке — фары, зеркала и блоки управления.
Некоторые угнанные машины находят уже через несколько часов — без колёс и дверей.
В премиум-сегменте угонщики нередко используют эвакуаторы, маскируя кражу под "штрафстоянку".
В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.