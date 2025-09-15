Топ угонов-2025: какие машины в России исчезают с парковок чаще всего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:13
Авто

Кражи автомобилей остаются одной из главных угроз для автовладельцев в России, несмотря на развитие противоугонных технологий. Статистика страховых компаний и МВД за 2025 год показывает: злоумышленники меняют тактику, но интерес к популярным и дорогим машинам не снижается.

Hyundai creta
Фото: Wikipedia by NaBUru38, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai creta

Угоны в цифрах

Начало года дало противоречивую картину. По данным МВД, за первый квартал зарегистрировано 975 краж автомобилей, что на 2,5 % больше, чем годом ранее. При этом число угонов снизилось почти на 10 %, до 2005 случаев. По КАСКО за три месяца зафиксировано всего 46 угнанных машин.

Страховые компании дают разные оценки:

  • "АльфаСтрахование" отмечает рост угонов в январе-мае в 1,3 раза;

  • "ВСК" утверждает, что уровень остался прежним, а летом даже снизился почти в два раза;

  • "РЕСО-Гарантия" также не видит серьёзного роста.

Разнобой объясняется просто: каждая компания анализирует собственный портфель клиентов, а не абсолютные цифры по стране.

Марки под ударом

Традиционно в зоне риска оказываются массовые корейские и японские бренды, а также премиальные европейские модели.

  • "АльфаСтрахование" чаще всего фиксирует угоны Hyundai, Kia и Renault.

  • "ВСК" называет лидерами Kia и BMW.

  • "РЕСО-Гарантия" выделяет Toyota, Lexus, Skoda и Hyundai.

Любопытная тенденция — постепенное появление китайских марок. Geely и Chery уже встречаются в статистике: их разбирают на запчасти.

Конкретные модели

По данным "Ренессанс Страхование", за последние 12 месяцев чаще всего угонялись:

  • Hyundai (Creta, Tucson, Santa Fe, Palisade),

  • Kia (Ceed, Sorento, K5),

  • Toyota (Camry, Land Cruiser Prado),

  • Nissan X-Trail, Renault Duster,

  • Volkswagen Touareg,

  • BMW (X1, X6 M, 7-Series),

  • Genesis GV80, Infiniti QX80, Range Rover.

Объединяет их популярность на вторичном рынке и высокий спрос на комплектующие.

Почему именно эти машины?

  1. Массовость — популярные кроссоверы теряются в потоке и быстро уходят на детали.

  2. Ликвидность запчастей — Toyota и Lexus ценятся за дорогие узлы.

  3. Премиум-сегмент — Range Rover или BMW угоняют "под заказ" для перепродажи.

  4. Китайский фактор — рост парка Geely и Chery формирует спрос на дешёвые узлы.

География риска

Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами, но добавились новые регионы — Курская и Астраханская области, а также Удмуртия. Чаще всего кражи происходят ночью во дворах. У торговых центров, наоборот, угонщики действуют днём.

Как снизить риски

  • ставить иммобилайзер или блокировку КПП;

  • использовать скрытые GPS/GSM-маяки;

  • выбирать охраняемые стоянки или подземные паркинги;

  • никогда не оставлять документы и ключи в салоне.

Экономика угонов

  • Разбор выгоднее целого авто: на популярные модели стоимость деталей может превышать цену подержанной машины.

  • Дефицит оригинальных запчастей: после ухода поставщиков сроки ожидания увеличились, спрос на "серые" детали вырос.

  • Премиум под заказ: дорогие внедорожники угоняют целиком для перепродажи.

  • Китайский сегмент: растущий автопарк Geely и Chery становится новой целью.

Плюсы и минусы

Для автовладельцев Для угонщиков
Развитие охранных систем и КАСКО Высокая ликвидность деталей
Возможность отследить авто по GPS Дефицит оригинальных запчастей повышает спрос
Снижение числа угонов в ряде регионов Популярные модели легко "маскировать"

Сравнение рисков по сегментам

Сегмент Вероятность угона Цель угонщиков
Бюджетные кроссоверы Высокая Разбор на детали
Японские седаны Средняя Запчасти для старых авто
Премиум-SUV Высокая Угон под заказ
Китайские авто Пока низкая Растущий спрос на детали

Советы шаг за шагом

  1. Установите нештатные противоугонные системы.

  2. Пользуйтесь маяками с уведомлением на смартфон.

  3. Оставляйте машину только на охраняемых стоянках.

  4. Меняйте привычные маршруты и места парковки.

  5. Проверяйте наличие КАСКО с риском "угон".

Мифы и правда

  • Миф: угоняют только дорогие машины.

  • Правда: массовые Hyundai и Kia воруют чаще для разбора.

  • Миф: штатная сигнализация достаточно надёжна.

  • Правда: её легко обходят, нужны дополнительные меры.

  • Миф: китайские авто не интересны угонщикам.

  • Правда: Geely и Chery уже появляются в статистике.

FAQ

Какие автомобили чаще всего угоняют в 2025 году?

Hyundai, Kia, Toyota, BMW, Lexus и премиальные внедорожники.

Какие регионы самые опасные?

Москва, Санкт-Петербург, Курская и Астраханская области, Удмуртия.

Что лучше всего защищает машину?

Сочетание сигнализации, механической блокировки и GPS-маяка.

Исторический контекст

  • 90-е годы — бум угонов ВАЗ и "иномарок" для перепродажи.

  • 2000-е — переход к "экспорту" премиальных машин.

  • 2020-е — акцент на массовые кроссоверы и дефицит запчастей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Оставить авто во дворе → высокий риск угона → охраняемая парковка.

  • Полагаться на штатную сигнализацию → лёгкая добыча для воров → установка иммобилайзера.

  • Экономить на КАСКО → потеря автомобиля без компенсации → полис с риском "угон".

А что если…

Если бы все владельцы массовых кроссоверов пользовались GPS-маяками, уровень раскрываемости угонов вырос бы в разы. Преступникам пришлось бы менять стратегию.

Интересные факты

  1. Самые "ходовые" детали на чёрном рынке — фары, зеркала и блоки управления.

  2. Некоторые угнанные машины находят уже через несколько часов — без колёс и дверей.

  3. В премиум-сегменте угонщики нередко используют эвакуаторы, маскируя кражу под "штрафстоянку".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
