Топ угонов-2025: какие машины в России исчезают с парковок чаще всего

Кражи автомобилей остаются одной из главных угроз для автовладельцев в России, несмотря на развитие противоугонных технологий. Статистика страховых компаний и МВД за 2025 год показывает: злоумышленники меняют тактику, но интерес к популярным и дорогим машинам не снижается.

Фото: Wikipedia by NaBUru38, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai creta

Угоны в цифрах

Начало года дало противоречивую картину. По данным МВД, за первый квартал зарегистрировано 975 краж автомобилей, что на 2,5 % больше, чем годом ранее. При этом число угонов снизилось почти на 10 %, до 2005 случаев. По КАСКО за три месяца зафиксировано всего 46 угнанных машин.

Страховые компании дают разные оценки:

"АльфаСтрахование" отмечает рост угонов в январе-мае в 1,3 раза;

"ВСК" утверждает, что уровень остался прежним, а летом даже снизился почти в два раза;

"РЕСО-Гарантия" также не видит серьёзного роста.

Разнобой объясняется просто: каждая компания анализирует собственный портфель клиентов, а не абсолютные цифры по стране.

Марки под ударом

Традиционно в зоне риска оказываются массовые корейские и японские бренды, а также премиальные европейские модели.

"АльфаСтрахование" чаще всего фиксирует угоны Hyundai, Kia и Renault.

"ВСК" называет лидерами Kia и BMW.

"РЕСО-Гарантия" выделяет Toyota, Lexus, Skoda и Hyundai.

Любопытная тенденция — постепенное появление китайских марок. Geely и Chery уже встречаются в статистике: их разбирают на запчасти.

Конкретные модели

По данным "Ренессанс Страхование", за последние 12 месяцев чаще всего угонялись:

Hyundai (Creta, Tucson, Santa Fe, Palisade),

Kia (Ceed, Sorento, K5),

Toyota (Camry, Land Cruiser Prado),

Nissan X-Trail, Renault Duster,

Volkswagen Touareg,

BMW (X1, X6 M, 7-Series),

Genesis GV80, Infiniti QX80, Range Rover.

Объединяет их популярность на вторичном рынке и высокий спрос на комплектующие.

Почему именно эти машины?

Массовость — популярные кроссоверы теряются в потоке и быстро уходят на детали. Ликвидность запчастей — Toyota и Lexus ценятся за дорогие узлы. Премиум-сегмент — Range Rover или BMW угоняют "под заказ" для перепродажи. Китайский фактор — рост парка Geely и Chery формирует спрос на дешёвые узлы.

География риска

Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами, но добавились новые регионы — Курская и Астраханская области, а также Удмуртия. Чаще всего кражи происходят ночью во дворах. У торговых центров, наоборот, угонщики действуют днём.

Как снизить риски

ставить иммобилайзер или блокировку КПП;

использовать скрытые GPS/GSM-маяки;

выбирать охраняемые стоянки или подземные паркинги;

никогда не оставлять документы и ключи в салоне.

Экономика угонов

Разбор выгоднее целого авто : на популярные модели стоимость деталей может превышать цену подержанной машины.

Дефицит оригинальных запчастей : после ухода поставщиков сроки ожидания увеличились, спрос на "серые" детали вырос.

Премиум под заказ : дорогие внедорожники угоняют целиком для перепродажи.

Китайский сегмент: растущий автопарк Geely и Chery становится новой целью.

