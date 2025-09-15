Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суперфосфат против вас: какие 7 ошибок убивают урожай и превращают землю в камень
Каждая миска как бомба замедленного действия: эта еда даёт кошке силы, но крадёт её годы
Счёт не закрыт? Как заставить банк выполнить свои обязательства
Осень — не повод валяться на диване: вот как обернуть короткие дни в заряд бодрости и силы
Царапины исчезают на глазах: простой трюк с воском, который поможет устранить дефекты на любой мебели
Смартфон стал новым троном: эти минуты залипания превращаются в годы унизительного лечения
Дуэйн Джонсон неузнаваем, Эмма Стоун облысела: эти восемь фильмов Венеции-2025 поражают воображение
5 причин мариновать грибы с этим секретным ингредиентом — раскройте новые грани более мягкого вкуса
Работают ли БАДы для снижения аппетита: разбор популярных добавок и ингредиентов

Шины стачиваются на глазах — причина может скрываться глубже, чем кажется

Авто

Неравномерный износ шин — одна из тех проблем, которые автовладельцы замечают слишком поздно. Внешне резина может быть почти новой, но "съеденные" края протектора быстро делают её непригодной к эксплуатации. При этом виновником ситуации далеко не всегда оказывается развал-схождение: есть и другие, менее очевидные причины.

резина
Фото: Freepik by standret is licensed under Рublic domain
резина

Развал-схождение: первый подозреваемый

Неправильно выставленные углы наклона колёс — классическая причина износа протектора с внутренней или внешней стороны. Особенно часто это происходит, если владелец пытается регулировать всё самостоятельно, экономя на СТО.

Интересно, что раньше на отечественных машинах регулировку делали при полной загрузке салона: "сажали" условных пассажиров и клали багаж. Сегодня на новых авто углы настраиваются в основном на пустой машине.

На переднеприводных моделях вроде Largus углы нужно проверять и на задних колёсах. Постоянная перевозка тяжёлых грузов тоже влияет: пятно контакта смещается, и резина стирается быстрее.

Подвеска и её слабые звенья

Перед тем как ехать на регулировку, стоит заглянуть под машину. Часто виноваты вовсе не углы, а изношенные сайлентблоки или деформированные рычаги. В таком случае регулировать бессмысленно — детали придётся менять.

Если пружины просели или треснули, это видно сразу: машина "косится" даже без ямы. Балка же деформируется в более тяжёлых ситуациях — например, при ударе о бордюр. Тогда автомобиль начинает тянуть в сторону, и откладывать ремонт уже нельзя.

Фрагментарный износ

Иногда протектор стирается "кусками", а не равномерным слоем. Чаще всего это следствие деформации диска или отсутствия балансировки. Виновницей может оказаться и сама резина — дешёвая зимняя или модели с агрессивным протектором.

В своё время модно было ставить такие шины на старые автомобили, но результатом становились гул, биение руля и быстрая выработка протектора. Балансировать их было невозможно даже с грузиками.

Давление и эксплуатация

Даже идеально выставленные углы и исправная подвеска не гарантируют ровный износ. Недокачанные или перекачанные колёса ускоряют выработку протектора, а нагрузка на левое и правое колесо распределяется неравномерно по конструкции подвески.

Здесь многое зависит от привычек владельца: где он ездит, как загружает машину и даже как ставит её на стоянке. Поэтому остаётся универсальное решение — регулярно контролировать давление и переставлять колёса по схеме.

Плюсы и минусы

Плюсы контроля Минусы игнорирования
Экономия на преждевременной замене шин Быстрый износ протектора
Безопасность движения Потеря управляемости
Стабильный расход топлива Дополнительная нагрузка на подвеску

Сравнение причин износа

Причина Характерный признак Решение
Развал-схождение Стирается внутренняя/наружная сторона Настройка углов на СТО
Подвеска (рычаги, сайлентблоки) Износ только на одном колесе Замена деталей
Деформация диска Фрагментарный износ Балансировка или новый диск
Давление в шинах Неровная выработка по всей поверхности Проверка давления

Советы шаг за шагом

  1. Осмотрите подвеску: сайлентблоки, рычаги, шаровые.

  2. Проверьте пружины и балку.

  3. Сделайте балансировку колёс.

  4. Настройте углы развала-схождения у специалиста.

  5. Контролируйте давление и переставляйте колёса каждые 10-15 тыс. км.

Мифы и правда

  • Миф: износ всегда связан с плохим качеством резины.

  • Правда: чаще виновата подвеска или углы установки.

  • Миф: если "съело" резину, то достаточно поменять покрышки.

  • Правда: новые колёса быстро износятся, если не устранить причину.

  • Миф: давление не играет большой роли.

  • Правда: неправильное давление ускоряет износ в разы.

FAQ

Что делать, если резину "съедает" по краям?

Сначала проверить подвеску, затем углы развала-схождения и давление.

Можно ли ездить с изношенной резиной?

Нет, это опасно: ухудшается сцепление и увеличивается риск заноса.

Сколько стоит регулировка развала-схождения?

В среднем 1500-3000 рублей в зависимости от региона и типа автомобиля.

Исторический контекст

  • В советских машинах регулировка делалась с полной нагрузкой.

  • В 90-е массово ставили дешёвые китайские зимние покрышки, которые быстро изнашивались.

  • Сегодня производители рекомендуют перестановку колёс каждые 10 тыс. км.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать биение руля → износ протектора → балансировка.

  • Регулировать углы без проверки подвески → пустая трата денег → диагностика перед регулировкой.

  • Экономить на качественной резине → шум, быстрый износ → проверенные бренды.

А что если…

Если бы водители регулярно следили за углами и давлением, срок службы шин увеличивался бы на 30-40%. Это снизило бы расходы на содержание авто и повысило безопасность.

Интересные факты

  1. На грузовиках неправильный развал может "съесть" резину за несколько тысяч километров.

  2. Давление всего на 0,5 атм ниже нормы сокращает срок службы шин почти на треть.

  3. На спортивных авто допускается небольшой отрицательный развал, чтобы улучшить управляемость.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Красота и стиль
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Наука и техника
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Счёт не закрыт? Как заставить банк выполнить свои обязательства
Каждая миска как бомба замедленного действия: эта еда даёт кошке силы, но крадёт её годы
Осень — не повод валяться на диване: вот как обернуть короткие дни в заряд бодрости и силы
Шины стачиваются на глазах — причина может скрываться глубже, чем кажется
Царапины исчезают на глазах: простой трюк с воском, который поможет устранить дефекты на любой мебели
Смартфон стал новым троном: эти минуты залипания превращаются в годы унизительного лечения
Дуэйн Джонсон неузнаваем, Эмма Стоун облысела: эти восемь фильмов Венеции-2025 поражают воображение
5 причин мариновать грибы с этим секретным ингредиентом — раскройте новые грани более мягкого вкуса
Работают ли БАДы для снижения аппетита: разбор популярных добавок и ингредиентов
Письмо счастья или развод? В ГАИ объяснили, что делать со штрафом без снимка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.