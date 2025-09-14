Щуп показывает неправду: 7 ошибок при проверке масла, которые убивают двигатель

Авто

Проверка уровня масла в двигателе — простая процедура, но от её правильности зависит ресурс мотора. Ошибки, которые допускают даже опытные водители, могут привести к дорогостоящему ремонту. Владелец сервисного центра по ремонту ДВС в беседе с порталом njcar.ru рассказал, какие промахи особенно опасны.

Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain проверка уровня масла

Игнорировать рекомендации производителя

Каждый автомобиль имеет свои особенности. В инструкции могут быть указаны конкретные условия проверки масла — на холодном или на прогретом двигателе. Если пренебречь этим нюансом, результат будет неточным.

Проверять масло сразу после остановки

После поездки масло разбрызгано по системе. Чтобы показания были корректными, мотор нужно заглушить и выждать минимум 15 минут. За это время смазка стечёт в поддон и останется тёплой, что обеспечит правильное измерение.

Неправильное использование щупа

Щуп нужно полностью извлечь, тщательно протереть чистой сухой тканью, вставить обратно и выждать 15–20 секунд. Только после этого можно снимать показания. Многие водители ограничиваются беглым взглядом, и это приводит к искажению результата.

Игнорировать маркировку Hot и Cold

Некоторые щупы имеют две метки. «Hot» — для замера на тёплом моторе, «Cold» — на холодном. Если ориентироваться на неправильную отметку, можно ошибочно решить, что масла слишком мало или слишком много.

Использовать грязную ветошь

Масло нельзя проверять старой тряпкой, на которой есть пыль или ворс. Микрочастицы легко попадут в систему смазки и ускорят износ двигателя. Лучше использовать чистую ткань или одноразовые салфетки.

Проверять на неровной поверхности

Даже небольшой уклон может исказить показания. Автомобиль должен стоять строго горизонтально, без лишнего груза в салоне. В противном случае уровень на щупе окажется выше или ниже реального.

Редко контролировать уровень

Каждый день заглядывать под капот не нужно, но проверять масло хотя бы дважды в неделю — полезная привычка. Особенно важно делать это перед дальними поездками или если на панели загорелся индикатор. Масляные пятна под машиной — тоже сигнал, что пора проверить уровень.

Чем это грозит

Недостаток масла вызывает масляное голодание. В этом состоянии трение деталей резко увеличивается, что может привести к заклиниванию двигателя. Переизбыток тоже опасен: избыточное давление способно «выдавить» прокладки и сальники, вызвав утечку. И в том, и в другом случае риск поломки ДВС возрастает многократно.

Вывод

Правильная проверка масла занимает всего несколько минут, но способна спасти двигатель от серьёзных проблем. Главное — соблюдать рекомендации производителя, обеспечивать чистоту и проверять уровень регулярно. Это простое действие во многом определяет долговечность вашего автомобиля.