Щуп показывает неправду: 7 ошибок при проверке масла, которые убивают двигатель

Проверка уровня масла в двигателе — простая процедура, но от её правильности зависит ресурс мотора. Ошибки, которые допускают даже опытные водители, могут привести к дорогостоящему ремонту. Владелец сервисного центра по ремонту ДВС в беседе с порталом njcar.ru рассказал, какие промахи особенно опасны.
Каждый автомобиль имеет свои особенности. В инструкции могут быть указаны конкретные условия проверки масла — на холодном или на прогретом двигателе. Если пренебречь этим нюансом, результат будет неточным.
После поездки масло разбрызгано по системе. Чтобы показания были корректными, мотор нужно заглушить и выждать минимум 15 минут. За это время смазка стечёт в поддон и останется тёплой, что обеспечит правильное измерение.
Щуп нужно полностью извлечь, тщательно протереть чистой сухой тканью, вставить обратно и выждать 15–20 секунд. Только после этого можно снимать показания. Многие водители ограничиваются беглым взглядом, и это приводит к искажению результата.
Некоторые щупы имеют две метки. «Hot» — для замера на тёплом моторе, «Cold» — на холодном. Если ориентироваться на неправильную отметку, можно ошибочно решить, что масла слишком мало или слишком много.
Масло нельзя проверять старой тряпкой, на которой есть пыль или ворс. Микрочастицы легко попадут в систему смазки и ускорят износ двигателя. Лучше использовать чистую ткань или одноразовые салфетки.
Даже небольшой уклон может исказить показания. Автомобиль должен стоять строго горизонтально, без лишнего груза в салоне. В противном случае уровень на щупе окажется выше или ниже реального.
Каждый день заглядывать под капот не нужно, но проверять масло хотя бы дважды в неделю — полезная привычка. Особенно важно делать это перед дальними поездками или если на панели загорелся индикатор. Масляные пятна под машиной — тоже сигнал, что пора проверить уровень.
Недостаток масла вызывает масляное голодание. В этом состоянии трение деталей резко увеличивается, что может привести к заклиниванию двигателя. Переизбыток тоже опасен: избыточное давление способно «выдавить» прокладки и сальники, вызвав утечку. И в том, и в другом случае риск поломки ДВС возрастает многократно.
Правильная проверка масла занимает всего несколько минут, но способна спасти двигатель от серьёзных проблем. Главное — соблюдать рекомендации производителя, обеспечивать чистоту и проверять уровень регулярно. Это простое действие во многом определяет долговечность вашего автомобиля.
