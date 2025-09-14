Мощность не растёт от бензина: как на самом деле работает октановое число

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:03
Авто

Представьте ситуацию: после долгого дня вы заехали на заправку и по невнимательности залили в бак не тот бензин — вместо АИ-95 выбрали АИ-92. Многие водители в такой момент начинают паниковать, опасаясь серьёзных последствий для двигателя. Но действительно ли всё так страшно?

нефть
Фото: wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
нефть

Как работает октановое число

Октановое число показывает устойчивость бензина к детонации — самопроизвольному воспламенению смеси в цилиндрах. Чем оно выше, тем надёжнее топливо защищает двигатель от разрушительных ударных нагрузок.

Современные методы производства бензина предполагают сложные процессы переработки нефти — каталитический и термический крекинг. На выходе получается топливо с базовым октановым числом около 70-80, которое не подходит для современных автомобилей. Чтобы довести показатель до нормы, в бензин добавляют специальные присадки.

Разница между АИ-92 и АИ-95 — именно в этих добавках. Основа топлива одинакова, поэтому при случайном смешивании особых проблем не возникает.

Что будет при смешивании

Если по ошибке в бак попал не тот бензин, катастрофы не произойдёт. Топливо всё равно соответствует стандартам, а различие заключается лишь в доле присадок. Даже если вы смешали бензин с разных АЗС, бояться нечего: все марки топлива проходят сертификацию.

Хуже другое — регулярное использование неподходящего топлива. Если производитель рекомендует заливать АИ-95 и выше, не стоит постоянно заменять его АИ-92. Экономия на заправке может обернуться повышенным износом деталей двигателя и дорогостоящим ремонтом.

Когда допустим АИ-92

Двигатели с низкой степенью сжатия (до 10,5) могут нормально работать на 92-м бензине. Но если ваш мотор рассчитан на 95-й и выше, регулярный переход на "дешёвый" вариант приведёт к повышенной нагрузке и риску детонации.

Распространённые мифы

Миф: чем выше октановое число, тем мощнее машина.
Правда: динамика и мощность зависят только от конструкции двигателя, а высокооктановый бензин просто предотвращает детонацию.

Миф: одна заправка "не тем" бензином сразу "убивает" мотор.
Правда: разовое смешивание топлива не причинит вреда, но постоянное использование неподходящего сорта действительно опасно.

Если вы случайно залили 92-й вместо 95-го, ничего критичного не произойдёт. Но делать это систематически — плохая идея. Лучший ориентир — руководство по эксплуатации автомобиля: именно производитель знает, какое топливо обеспечит мотору долгую и надёжную работу.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
