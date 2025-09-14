Камеры рисуют штрафы из воздуха: как доказать, что камера ошиблась и скорость не превышали

Практически каждый автомобилист хотя бы раз задумывался: а действительно ли штраф за превышение скорости справедлив? Иногда кажется, что нарушение вовсе не было, но камера всё равно «увидела» превышение. Откуда берутся такие ситуации и могут ли комплексы фиксации ошибаться?
Скепсис по поводу точности приборов появился ещё с момента внедрения ручных радаров у инспекторов. Водители часто утверждали, что те завышали скорость. С развитием технологий комплексы стали намного точнее, но и сейчас полностью исключить погрешность невозможно.
Согласно ГОСТ Р 57144-2016, максимальная допустимая погрешность приборов контроля скорости не должна превышать 2–3 км/ч в диапазоне до 100 км/ч. На первый взгляд это несущественно, но для некоторых ситуаций даже несколько километров в час могут сыграть роль.
Современные комплексы способны фиксировать нарушения у автомобилей, движущихся со скоростью до 350 км/ч. При этом расстояние, с которого камера «видит» нарушителя, колеблется от 150 до 400 метров.
Инспектор ГАИ пояснил, что именно на этих дистанциях комплексы определяют скорость и фиксируют нарушение.
Несмотря на высокий уровень точности, у систем есть слабые места:
• ошибки калибровки;
• технические неисправности;
• некорректное обслуживание.
В таких случаях приборы могут выйти за рамки допустимой погрешности и выдать неверный результат.
Если водитель уверен, что нарушение было зафиксировано ошибочно, он вправе обжаловать постановление. Сделать это можно двумя способами:
Подать заявление онлайн через официальный интернет-портал.
Обратиться лично в подразделение ГАИ и предоставить доказательства (запись с регистратора, показания свидетелей).
Современные дорожные камеры обладают высокой точностью и способны фиксировать нарушения на внушительных расстояниях. Однако исключить сбои нельзя, поэтому у водителя всегда остаётся право защитить себя и доказать ошибку системы в установленном порядке.
