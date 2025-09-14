Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Альпы, пивные сады и старинные соборы: эти 12 вокзалов Германии открывают путь к чудесам страны
Платите пошлины или принимайте сделку: южнокорейский министр вернулся из США с пустыми руками
Крыжовник вымерзает в одну ночь: 6 шагов, которые спасают кусты от гибели
Один флакон — сотня решений: жир, грязь и нагар уходят даже с самых капризных поверхностей
Эту актрису Брежнев называл главной звездой страны: как сложилась её судьба
Стресс провоцирует воспаления: как нервное напряжение отражается на коже
Тёплая обувь превращает ноги в рассадник грибка и трещин: как не допустить беды
Советский хит снова в моде: почему эту закуску из баклажанов готовили поколениями
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье

Камеры рисуют штрафы из воздуха: как доказать, что камера ошиблась и скорость не превышали

2:29
Авто

Практически каждый автомобилист хотя бы раз задумывался: а действительно ли штраф за превышение скорости справедлив? Иногда кажется, что нарушение вовсе не было, но камера всё равно «увидела» превышение. Откуда берутся такие ситуации и могут ли комплексы фиксации ошибаться?

Умные камеры над дорогой в Москве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Умные камеры над дорогой в Москве

Откуда сомнения у водителей

Скепсис по поводу точности приборов появился ещё с момента внедрения ручных радаров у инспекторов. Водители часто утверждали, что те завышали скорость. С развитием технологий комплексы стали намного точнее, но и сейчас полностью исключить погрешность невозможно.

Что говорит норматив

Согласно ГОСТ Р 57144-2016, максимальная допустимая погрешность приборов контроля скорости не должна превышать 2–3 км/ч в диапазоне до 100 км/ч. На первый взгляд это несущественно, но для некоторых ситуаций даже несколько километров в час могут сыграть роль.

Возможности современных камер

Современные комплексы способны фиксировать нарушения у автомобилей, движущихся со скоростью до 350 км/ч. При этом расстояние, с которого камера «видит» нарушителя, колеблется от 150 до 400 метров.

Инспектор ГАИ пояснил, что именно на этих дистанциях комплексы определяют скорость и фиксируют нарушение.

Когда техника может дать сбой

Несмотря на высокий уровень точности, у систем есть слабые места:
• ошибки калибровки;
• технические неисправности;
• некорректное обслуживание.

В таких случаях приборы могут выйти за рамки допустимой погрешности и выдать неверный результат.

Как оспорить штраф

Если водитель уверен, что нарушение было зафиксировано ошибочно, он вправе обжаловать постановление. Сделать это можно двумя способами:

  1. Подать заявление онлайн через официальный интернет-портал.

  2. Обратиться лично в подразделение ГАИ и предоставить доказательства (запись с регистратора, показания свидетелей).

Современные дорожные камеры обладают высокой точностью и способны фиксировать нарушения на внушительных расстояниях. Однако исключить сбои нельзя, поэтому у водителя всегда остаётся право защитить себя и доказать ошибку системы в установленном порядке.

speed_camera_accuracy

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Тёмная ваниль и дикий запад: попробуйте 6 главных трендов парфюмерии осени 2025
Красота и стиль
Тёмная ваниль и дикий запад: попробуйте 6 главных трендов парфюмерии осени 2025
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Камеры рисуют штрафы из воздуха: как доказать, что камера ошиблась и скорость не превышали
Один флакон — сотня решений: жир, грязь и нагар уходят даже с самых капризных поверхностей
Эту актрису Брежнев называл главной звездой страны: как сложилась её судьба
Стресс провоцирует воспаления: как нервное напряжение отражается на коже
Тёплая обувь превращает ноги в рассадник грибка и трещин: как не допустить беды
Советский хит снова в моде: почему эту закуску из баклажанов готовили поколениями
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Гибкие убийцы глубин: после этого вы поменяете свое представление об обитателях океана
Каменные великаны над Чулышманом: чудо Алтая, ради которого едут за тысячи километров
Авто, которое прошло через пять рук: когда список владельцев превращается в список скрытых поломок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.