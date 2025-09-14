Камеры рисуют штрафы из воздуха: как доказать, что камера ошиблась и скорость не превышали

2:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Практически каждый автомобилист хотя бы раз задумывался: а действительно ли штраф за превышение скорости справедлив? Иногда кажется, что нарушение вовсе не было, но камера всё равно «увидела» превышение. Откуда берутся такие ситуации и могут ли комплексы фиксации ошибаться?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Умные камеры над дорогой в Москве

Откуда сомнения у водителей

Скепсис по поводу точности приборов появился ещё с момента внедрения ручных радаров у инспекторов. Водители часто утверждали, что те завышали скорость. С развитием технологий комплексы стали намного точнее, но и сейчас полностью исключить погрешность невозможно.

Что говорит норматив

Согласно ГОСТ Р 57144-2016, максимальная допустимая погрешность приборов контроля скорости не должна превышать 2–3 км/ч в диапазоне до 100 км/ч. На первый взгляд это несущественно, но для некоторых ситуаций даже несколько километров в час могут сыграть роль.

Возможности современных камер

Современные комплексы способны фиксировать нарушения у автомобилей, движущихся со скоростью до 350 км/ч. При этом расстояние, с которого камера «видит» нарушителя, колеблется от 150 до 400 метров.

Инспектор ГАИ пояснил, что именно на этих дистанциях комплексы определяют скорость и фиксируют нарушение.

Когда техника может дать сбой

Несмотря на высокий уровень точности, у систем есть слабые места:

• ошибки калибровки;

• технические неисправности;

• некорректное обслуживание.

В таких случаях приборы могут выйти за рамки допустимой погрешности и выдать неверный результат.

Как оспорить штраф

Если водитель уверен, что нарушение было зафиксировано ошибочно, он вправе обжаловать постановление. Сделать это можно двумя способами:

Подать заявление онлайн через официальный интернет-портал. Обратиться лично в подразделение ГАИ и предоставить доказательства (запись с регистратора, показания свидетелей).

Современные дорожные камеры обладают высокой точностью и способны фиксировать нарушения на внушительных расстояниях. Однако исключить сбои нельзя, поэтому у водителя всегда остаётся право защитить себя и доказать ошибку системы в установленном порядке.

speed_camera_accuracy