Авто, которое прошло через пять рук: когда список владельцев превращается в список скрытых поломок

На вторичном рынке автомобили с большим количеством хозяев обычно вызывают у покупателей настороженность. Принято считать, что чем больше владельцев сменил автомобиль, тем хуже его состояние. Однако, как отметил представитель ГАИ в беседе с порталом njcar.ru, из этого правила бывают редкие исключения.

Почему ценятся машины с одних рук

Покупатели стремятся найти автомобиль, у которого был один хозяин. Такие машины чаще всего покупались в автосалоне и обслуживались строго по регламенту. Первый владелец, как правило, внимательнее относится к состоянию техники: вовремя меняет масло, следит за подвеской и не откладывает ремонт. Поэтому и общее состояние автомобиля при продаже выглядит более надёжным.

Минусы частой смены владельцев

Когда машина проходит через руки нескольких собственников, прозрачность её истории теряется. Третий и последующие хозяева нередко начинают экономить на ремонте и техническом обслуживании. Мелкие неисправности остаются без внимания, что в итоге приводит к скрытым дефектам даже при относительно небольшом пробеге. Именно поэтому такие автомобили выглядят малопривлекательными для большинства покупателей.

Исключения из правила

Иногда встречаются машины, которые сменили несколько владельцев, но сохранились в отличном состоянии. Всё зависит от того, как именно ими пользовались. Если каждый хозяин был аккуратен, вовремя проводил ТО и устранял даже незначительные поломки, то автомобиль может оказаться вполне надёжным. Но это скорее редкость.

Как автомобиль теряет доверие

Бывает и так: первый владелец попадает в ДТП, тщательно восстанавливает машину, но сам уже не хочет на ней ездить. Новый хозяин, увидев в истории следы аварии, тоже быстро решает её продать. В результате автомобиль может сменить множество владельцев всего за несколько лет. И хотя технически машина в порядке, большое количество записей в ПТС снижает к ней доверие на рынке.

На что обращать внимание при покупке

Если автомобиль приобретается «надолго», важно смотреть не на мелкие недостатки — они устраняются без проблем, — а на общую историю эксплуатации. Машина с минимальным числом владельцев и прозрачным сервисным прошлым с большей вероятностью прослужит без сюрпризов.

Количество записей в документах само по себе не всегда говорит о техническом состоянии. Но чем их меньше, тем выше вероятность, что автомобиль не имеет скрытых проблем и был в надёжных руках. Для долгосрочной эксплуатации лучше отдавать предпочтение машинам «с одних рук» — они дольше сохраняют ресурс и требуют меньше непредвиденных вложений.