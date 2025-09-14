Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Альпы, пивные сады и старинные соборы: эти 12 вокзалов Германии открывают путь к чудесам страны
Платите пошлины или принимайте сделку: южнокорейский министр вернулся из США с пустыми руками
Крыжовник вымерзает в одну ночь: 6 шагов, которые спасают кусты от гибели
Камеры рисуют штрафы из воздуха: как доказать, что камера ошиблась и скорость не превышали
Один флакон — сотня решений: жир, грязь и нагар уходят даже с самых капризных поверхностей
Эту актрису Брежнев называл главной звездой страны: как сложилась её судьба
Стресс провоцирует воспаления: как нервное напряжение отражается на коже
Тёплая обувь превращает ноги в рассадник грибка и трещин: как не допустить беды
Советский хит снова в моде: почему эту закуску из баклажанов готовили поколениями

Авто, которое прошло через пять рук: когда список владельцев превращается в список скрытых поломок

Авто

На вторичном рынке автомобили с большим количеством хозяев обычно вызывают у покупателей настороженность. Принято считать, что чем больше владельцев сменил автомобиль, тем хуже его состояние. Однако, как отметил представитель ГАИ в беседе с порталом njcar.ru, из этого правила бывают редкие исключения.

Покупка автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Покупка автомобиля

Почему ценятся машины с одних рук

Покупатели стремятся найти автомобиль, у которого был один хозяин. Такие машины чаще всего покупались в автосалоне и обслуживались строго по регламенту. Первый владелец, как правило, внимательнее относится к состоянию техники: вовремя меняет масло, следит за подвеской и не откладывает ремонт. Поэтому и общее состояние автомобиля при продаже выглядит более надёжным.

Минусы частой смены владельцев

Когда машина проходит через руки нескольких собственников, прозрачность её истории теряется. Третий и последующие хозяева нередко начинают экономить на ремонте и техническом обслуживании. Мелкие неисправности остаются без внимания, что в итоге приводит к скрытым дефектам даже при относительно небольшом пробеге. Именно поэтому такие автомобили выглядят малопривлекательными для большинства покупателей.

Исключения из правила

Иногда встречаются машины, которые сменили несколько владельцев, но сохранились в отличном состоянии. Всё зависит от того, как именно ими пользовались. Если каждый хозяин был аккуратен, вовремя проводил ТО и устранял даже незначительные поломки, то автомобиль может оказаться вполне надёжным. Но это скорее редкость.

Как автомобиль теряет доверие

Бывает и так: первый владелец попадает в ДТП, тщательно восстанавливает машину, но сам уже не хочет на ней ездить. Новый хозяин, увидев в истории следы аварии, тоже быстро решает её продать. В результате автомобиль может сменить множество владельцев всего за несколько лет. И хотя технически машина в порядке, большое количество записей в ПТС снижает к ней доверие на рынке.

На что обращать внимание при покупке

Если автомобиль приобретается «надолго», важно смотреть не на мелкие недостатки — они устраняются без проблем, — а на общую историю эксплуатации. Машина с минимальным числом владельцев и прозрачным сервисным прошлым с большей вероятностью прослужит без сюрпризов.

Количество записей в документах само по себе не всегда говорит о техническом состоянии. Но чем их меньше, тем выше вероятность, что автомобиль не имеет скрытых проблем и был в надёжных руках. Для долгосрочной эксплуатации лучше отдавать предпочтение машинам «с одних рук» — они дольше сохраняют ресурс и требуют меньше непредвиденных вложений.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Камеры рисуют штрафы из воздуха: как доказать, что камера ошиблась и скорость не превышали
Один флакон — сотня решений: жир, грязь и нагар уходят даже с самых капризных поверхностей
Эту актрису Брежнев называл главной звездой страны: как сложилась её судьба
Стресс провоцирует воспаления: как нервное напряжение отражается на коже
Тёплая обувь превращает ноги в рассадник грибка и трещин: как не допустить беды
Советский хит снова в моде: почему эту закуску из баклажанов готовили поколениями
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Гибкие убийцы глубин: после этого вы поменяете свое представление об обитателях океана
Каменные великаны над Чулышманом: чудо Алтая, ради которого едут за тысячи километров
Авто, которое прошло через пять рук: когда список владельцев превращается в список скрытых поломок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.