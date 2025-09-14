Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Листья, как золото, теряют свой блеск: возвращаем зелень с помощью нескольких простых шагов
Турбина обид не прощает: почему одни моторы служат десятилетиями, а другие умирают за год
Диета больше не работает? Названы 4 способа разбудить ленивый метаболизм
Микроинсульт исподтишка: ложная тревога или роковой сигнал: лёгкое недомогание может стоить жизни
Затянуть пояса: губернатор НАО объявила о грядущем сокращении бюджетных расходов
Брак с Киркоровым — фикция: два факта заставили Пригожина усомниться в словах Пугачёвой
Фестиваль комаров: эксперимент раскрыл опасные привычки людей
Простой способ сделать тесто для пиццы вкуснее, чем в пиццерии: секрет шефа
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости

Точка, где рождается доверие: как подготовиться к поездке с пассажиром на мотоцикле

4:24
Авто

Езда на мотоцикле с пассажиром — это не просто прогулка, а особое испытание для обоих участников. Чтобы поездка принесла удовольствие и водителю, и пассажиру, необходимо учитывать ряд важных моментов: от подготовки техники до поведения на дороге.

мотоцикл
Фото: Wikipedia by Arpingstone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мотоцикл

Подготовка мотоцикла

  • Мотоцикл должен быть технически готов к перевозке второго человека: наличие пассажирского сиденья, подножек и поручня (иначе нужна отметка в техпаспорте).
  • Проверка подвески и давления в шинах.
  • Увеличение преднатяга пружины, настройка демпфирования.
  • Повышение давления в шинах примерно на 0,2 бара, не превышая нормы производителя.

Экипировка обязательна для всех

Одежда — вопрос не моды, а безопасности. Минимальный комплект для пассажира:

  • шлем правильного размера;
  • куртка с защитными вставками;
  • перчатки;
  • обувь с жёсткой подошвой.

Особенности управления с пассажиром

С изменением нагрузки меняется динамика мотоцикла:

  • тормозной путь становится длиннее;
  • возрастает роль заднего тормоза;
  • распределение тормозного усилия может изменяться от 80:20 до 50:50.

Пробный заезд на безопасной площадке будет отличной идеей. Он поможет потренировать посадку и высадку пассажира, а также привыкнуть к изменённой динамике движения.

Как должен вести себя пассажир

Настоящее удовольствие от совместной езды возникает тогда, когда водитель и пассажир действуют как единое целое. Чтобы движение было безопасным и комфортным, пассажиру следует:

  • держаться за талию водителя и плотно прилегать при разгоне;
  • при торможении упираться руками в бак;
  • смотреть через плечо водителя, особенно в поворотах;
  • наклоняться вместе с водителем внутрь дуги;
  • не опираться на плечо водителя.

Доверие и осторожность

Водитель должен помнить, что от его манеры езды зависит комфорт и спокойствие пассажира. Резкие манёвры, чрезмерная скорость и касание подножками асфальта в виражах — табу. Подобные трюки вызывают тревогу и снижают доверие. Гораздо правильнее — вести себя предсказуемо, соблюдать осторожность и учитывать, что ответственность теперь удваивается.

Общение в дороге

На длинных маршрутах общение становится особенно важным. Если в шлемах нет переговорных устройств, можно заранее условиться о простых сигналах.

Например, лёгкое похлопывание по плечу один раз означает просьбу снизить скорость, дважды — сигнал к остановке.

Такие условные знаки помогают избежать недопонимания и делают поездку более комфортной.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Домашние животные
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Последние материалы
Точка, где рождается доверие: как подготовиться к поездке с пассажиром на мотоцикле
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Актиния-звёздочка: морское чудо раскрывает секреты вечной молодости
Тёмная армия ночных разрушителей уже на пороге: защитите сад, пока не стало поздно
Новая стратегия? ЕС нашёл лазейку для помощи Украине за счёт российских активов
Бабушкин секрет, который работает лучше дорогих кремов: самая эффективная маска против акне
Красота на картинке, головная боль в жизни: почему ковры обманывают ожидания
Подделка или оригинал? Как отличить безопасный парфюм от опасной имитации по одному признаку
Как сохранить летнюю фигуру круглый год? Эти советы помогут оставаться в форме в любое время года
Гореть всей гадости внутри: чили запускает скрытый ресурс, о котором мало кто знал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.