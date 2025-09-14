Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству

Китайский автопром за последние годы сделал огромный рывок, и теперь внимание к качеству машин из Поднебесной привлекает не только российских покупателей, но и самих китайцев. Авторитетное агентство J. D. Power опубликовало свежий рейтинг самых качественных бензиновых автомобилей в КНР за 2025 год, который основан на мнениях реальных владельцев.

Фото: Wikipedia by Y.Leclercq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ GAC GS3

На чем основан рейтинг

Исследование охватило 19 913 автовладельцев, которые приобрели новые машины 148 моделей от 39 брендов в период с июля 2024-го по март 2025 года. Участников опрашивали по 218 параметрам, объединённым в девять категорий. Все жалобы конвертировались в так называемые штрафные баллы, формируя показатель PP100 — количество проблем на 100 автомобилей. Чем ниже этот показатель, тем качественнее авто.

Эксперты отметили тревожный тренд: в среднем бензиновые автомобили стали менее надежными. Средний показатель вырос до 229 баллов PP100, что выше прошлогоднего уровня на 17 пунктов. Жалоб стало больше практически во всех областях, кроме работы силовых агрегатов.

Лидеры премиального сегмента

Среди премиальных марок первое место занял Land Rover с результатом 208 PP100. Далее следуют Porsche (213) и Cadillac (218). Интересно, что немецкий Mercedes-Benz с моделью A-Class также оказался в числе лучших в компактном классе премиальных седанов.

Массовые бренды

В массовом сегменте высокие оценки получили совместные предприятия GAC Honda (208), Dongfeng Honda (209), а также GAC Toyota и SAIC Volkswagen, набравшие по 219 штрафных очков. Среди китайских производителей средний результат составил 233, однако лидером стала Chery (220), опередившая GAC (221), Changan и Geely (по 222). В десятке оказались также Jetour (226), MG (229) и Roewe (232).

Лучшие модели по категориям

Среди доступных седанов лидером стал MG 5, сумевший превзойти популярный в России Geely Emgrand.

В среднем сегменте компактных седанов первое место у Volkswagen Lavida.

В категории среднеразмерных машин эконом-класса победителем стал Volkswagen Bora.

В среднем сегменте — Volkswagen Lamando L, обогнавший Buick Regal и Chery Arrizo 8.

В "полупремиуме" выделился Honda Accord, а среди дорогих моделей — Volvo S90.

Кроссоверы: от компактных до "семи-премиум"

Особое внимание эксперты уделили SUV:

В классе компактных кроссоверов победил Geely Coolray, опередивший GAC GS3.

Среди более дорогих — Changan CS75, CS55 Plus и Volkswagen Tharu XR.

В среднеразмерном эконом-сегменте меньше всего жалоб получил Geely Cityray, оставив позади Chery Tiggo 7 Plus и Changan Uni-Z.

В среднем сегменте победил Toyota Frontlander, вторым стал Geely Atlas, а третью строчку поделили Changan CS75 Plus, Chery Tiggo 8 Pro и Hyundai Tucson.

В "семи-премиум" категории лидер — Chery Tiggo 9, известный россиянам под названием Jaecoo J8.

Плюсы и минусы