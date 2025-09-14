Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству

Китайский автопром за последние годы сделал огромный рывок, и теперь внимание к качеству машин из Поднебесной привлекает не только российских покупателей, но и самих китайцев. Авторитетное агентство J. D. Power опубликовало свежий рейтинг самых качественных бензиновых автомобилей в КНР за 2025 год, который основан на мнениях реальных владельцев.
Исследование охватило 19 913 автовладельцев, которые приобрели новые машины 148 моделей от 39 брендов в период с июля 2024-го по март 2025 года. Участников опрашивали по 218 параметрам, объединённым в девять категорий. Все жалобы конвертировались в так называемые штрафные баллы, формируя показатель PP100 — количество проблем на 100 автомобилей. Чем ниже этот показатель, тем качественнее авто.
Эксперты отметили тревожный тренд: в среднем бензиновые автомобили стали менее надежными. Средний показатель вырос до 229 баллов PP100, что выше прошлогоднего уровня на 17 пунктов. Жалоб стало больше практически во всех областях, кроме работы силовых агрегатов.
Среди премиальных марок первое место занял Land Rover с результатом 208 PP100. Далее следуют Porsche (213) и Cadillac (218). Интересно, что немецкий Mercedes-Benz с моделью A-Class также оказался в числе лучших в компактном классе премиальных седанов.
В массовом сегменте высокие оценки получили совместные предприятия GAC Honda (208), Dongfeng Honda (209), а также GAC Toyota и SAIC Volkswagen, набравшие по 219 штрафных очков. Среди китайских производителей средний результат составил 233, однако лидером стала Chery (220), опередившая GAC (221), Changan и Geely (по 222). В десятке оказались также Jetour (226), MG (229) и Roewe (232).
Среди доступных седанов лидером стал MG 5, сумевший превзойти популярный в России Geely Emgrand.
В среднем сегменте компактных седанов первое место у Volkswagen Lavida.
В категории среднеразмерных машин эконом-класса победителем стал Volkswagen Bora.
В среднем сегменте — Volkswagen Lamando L, обогнавший Buick Regal и Chery Arrizo 8.
В "полупремиуме" выделился Honda Accord, а среди дорогих моделей — Volvo S90.
Особое внимание эксперты уделили SUV:
В классе компактных кроссоверов победил Geely Coolray, опередивший GAC GS3.
Среди более дорогих — Changan CS75, CS55 Plus и Volkswagen Tharu XR.
В среднеразмерном эконом-сегменте меньше всего жалоб получил Geely Cityray, оставив позади Chery Tiggo 7 Plus и Changan Uni-Z.
В среднем сегменте победил Toyota Frontlander, вторым стал Geely Atlas, а третью строчку поделили Changan CS75 Plus, Chery Tiggo 8 Pro и Hyundai Tucson.
В "семи-премиум" категории лидер — Chery Tiggo 9, известный россиянам под названием Jaecoo J8.
|Плюсы
|Минусы
|Высокие позиции китайских брендов в рейтинге
|В целом рост количества жалоб
|Успешное продвижение моделей Geely, Chery и Changan
|Средний показатель качества у китайцев выше, чем у мировых марок
|Признание отдельных моделей наравне с немецкими и японскими
|Проблемы фиксируются почти во всех категориях, кроме двигателей
При выборе китайского авто обращайте внимание не только на цену, но и на результаты таких исследований.
Если нужен компактный кроссовер — стоит присмотреться к Geely Coolray или Changan CS55 Plus.
Для седанов среднего класса оптимальны Volkswagen Bora или Lamando L.
Покупателям, ценящим престиж, эксперты советуют Volvo S90 или Mercedes-Benz A-Class.
Для семей с детьми хорошо подойдут Chery Tiggo 8 Pro и Jaecoo J8.
Миф: китайские машины ненадежны.
Правда: Chery, Geely и Changan вошли в топ по качеству, соперничая с японскими и немецкими брендами.
Миф: у китайских авто много проблем с моторами.
Правда: Двигатели стали одной из немногих категорий, где жалоб не прибавилось.
Миф: европейские марки всегда качественнее.
Правда: по отдельным моделям китайские бренды опережают признанных лидеров.
Что выбрать из китайских кроссоверов?
Geely Coolray и Chery Tiggo 9 — одни из самых качественных и популярных моделей.
Сколько стоят такие авто?
Цена варьируется: от 1,5-2 млн рублей за базовые версии до 4-5 млн за премиальные комплектации.
Что лучше — Chery или Geely?
Обе марки получили близкие результаты, но Chery лидирует по среднему уровню качества.
Еще 10 лет назад китайские автомобили часто становились объектом критики за сомнительное качество сборки. Однако уже к середине 2020-х годов бренды вроде Chery, Geely и Changan смогли выйти на новый уровень, войдя в топы мировых рейтингов и конкурируя с японскими и европейскими марками.
Ошибка: выбор авто только по внешнему виду.
Последствие: разочарование при эксплуатации.
Альтернатива: изучайте рейтинги J. D. Power и Китайской Сети качества.
Ошибка: покупка редкой модели без развитой сети сервисов.
Последствие: трудности с обслуживанием.
Альтернатива: отдавайте предпочтение популярным моделям (Coolray, Tiggo, Atlas).
А что если через пару лет китайские авто начнут возглавлять мировые рейтинги качества? Уже сегодня их показатели растут, и конкуренция с Японией и Германией становится реальностью. Возможно, через десятилетие фраза "китайская машина" будет звучать как знак надежности.
В Китае ежегодно продается более 25 млн автомобилей — это крупнейший рынок в мире.
Chery Tiggo 9, признанный лучшим в "семи-премиум", в России продается под другим названием — Jaecoo J8.
Некоторые модели Geely и Changan разрабатывались совместно с европейскими инженерами.
