Бензиновый мотор превратили в генератор водорода: Mazda показала невозможное

3:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Mazda снова доказала, что умеет удивлять автомобильный мир. Компания запатентовала двигатель, который, работая на бензине, умеет самостоятельно производить водород и выделять чистый углерод в виде порошка. Идея звучит фантастически: мотор получает топливо и энергию, а водитель — побочный продукт, который можно использовать или даже продать. Но насколько всё это реально?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) 6-тактный двигатель Mazda

В чем суть 6-тактного двигателя Mazda

Классический двигатель внутреннего сгорания работает в 4 такта: впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. В новом патенте Mazda добавились ещё два этапа.

На четвёртом такте часть отработанных газов направляется не в выхлоп, а в риформер — специальный узел, где при высокой температуре впрыскивается бензин и разлагается на водород и углеродный порошок.

На пятом и шестом тактах происходит обратное расширение и выпуск.

Таким образом, мотор сам себе создаёт водородное топливо, которое затем используется в работе.

Зачем это нужно

Главная идея — обойти проблему хранения водорода. Его крайне сложно перевозить и держать в баках из-за высокого давления и утечек. В схеме Mazda водород производится прямо в процессе езды, и хранить его не требуется.

При этом вместо углекислого газа в атмосферу попадает твёрдый углерод, который можно собрать в отдельный бачок. Теоретически его можно сдавать на переработку: использовать в металлургии, при производстве шин или пигментов.

Где подвох

Сама концепция впечатляет, но у неё множество минусов:

мотор получится слишком сложным по устройству — дополнительный клапан, второй контур выпуска, риформер;

непонятно, выдержат ли детали постоянную работу с раскалёнными газами;

экономичность под вопросом — по подсчётам CarBuzz, запас хода на баке бензина будет примерно в два раза меньше, чем у обычного двигателя.

И есть ещё практическая проблема: из каждого бака бензина придётся выгружать до 35 кг углеродного порошка. Автосервисам явно придётся готовить новые правила приёма такого "топлива".

Плюсы и минусы идеи