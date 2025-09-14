Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшее место для наблюдения за звёздами: как вулкан Тейде стал магнитом для туристов
Безмолвная катастрофа: насекомые исчезают по всей Земле
Темза скрывает собственное чудовище: житель Беркшира снял мохнатое существо с плоским носом
Баклажаны тают во рту: этот азиатский соус превратит их в деликатес за 20 минут
Волочкова отчитала Шаляпина, который переживает за её имущество
Вирусы унесли покой из домов: простые шаги помогают снизить риск заражения всей семьи
Сутки на оплату и прощай машина: новый план МВД грозит водителям штрафным апокалипсисом
Корабль-призрак на дне океана ожил: учёные нашли существо, которое пережило империи и катастрофы
Улики, которых ждали десятилетиями: NASA показало возможную биоподпись жизни на Марсе

Бензиновый мотор превратили в генератор водорода: Mazda показала невозможное

3:19
Авто

Mazda снова доказала, что умеет удивлять автомобильный мир. Компания запатентовала двигатель, который, работая на бензине, умеет самостоятельно производить водород и выделять чистый углерод в виде порошка. Идея звучит фантастически: мотор получает топливо и энергию, а водитель — побочный продукт, который можно использовать или даже продать. Но насколько всё это реально?

6-тактный двигатель Mazda
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
6-тактный двигатель Mazda

В чем суть 6-тактного двигателя Mazda

Классический двигатель внутреннего сгорания работает в 4 такта: впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. В новом патенте Mazda добавились ещё два этапа.

  • На четвёртом такте часть отработанных газов направляется не в выхлоп, а в риформер — специальный узел, где при высокой температуре впрыскивается бензин и разлагается на водород и углеродный порошок.

  • На пятом и шестом тактах происходит обратное расширение и выпуск.

Таким образом, мотор сам себе создаёт водородное топливо, которое затем используется в работе.

Зачем это нужно

Главная идея — обойти проблему хранения водорода. Его крайне сложно перевозить и держать в баках из-за высокого давления и утечек. В схеме Mazda водород производится прямо в процессе езды, и хранить его не требуется.

При этом вместо углекислого газа в атмосферу попадает твёрдый углерод, который можно собрать в отдельный бачок. Теоретически его можно сдавать на переработку: использовать в металлургии, при производстве шин или пигментов.

Где подвох

Сама концепция впечатляет, но у неё множество минусов:

  • мотор получится слишком сложным по устройству — дополнительный клапан, второй контур выпуска, риформер;

  • непонятно, выдержат ли детали постоянную работу с раскалёнными газами;

  • экономичность под вопросом — по подсчётам CarBuzz, запас хода на баке бензина будет примерно в два раза меньше, чем у обычного двигателя.

И есть ещё практическая проблема: из каждого бака бензина придётся выгружать до 35 кг углеродного порошка. Автосервисам явно придётся готовить новые правила приёма такого "топлива".

Плюсы и минусы идеи

Плюсы Минусы
Производство водорода прямо в моторе Сложная и дорогая конструкция
Нет выбросов CO₂, только твёрдый углерод Низкая эффективность по сравнению с ДВС
Углерод можно использовать повторно Придётся регулярно выгружать десятки кг порошка

А что, если бензиновый мотор станет фабрикой по выпуску водорода

А что, если Mazda действительно доведёт идею до серийной модели? Мы можем получить первый в истории двигатель, который совмещает принципы классического ДВС и водородной энергетики. Но пока это скорее инженерный эксперимент, чем готовая технология.

Три факта напоследок

  1. Один литр бензина содержит около 700 г углерода.

  2. На баке в 50 литров получится примерно 35 кг углеродного порошка.

  3. Mazda уже много лет экспериментирует с нестандартными ДВС — от роторных Ванкеля до бензиновых с воспламенением от сжатия.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Последние материалы
Миллион за малыша: как новая льгота изменит жизнь родителей и работодателей
Напиток, который выглядит как лимонад, а работает как мягкий детокс: похудение без диет и усилий
Миллионы за сотку: стало известно, где в России находятся самые дорогие земельные участки
Пляжный отдых без спешки: как Сент-Китс дарит атмосферу умиротворения
Урожай доживёт до весны: хитрости, которые сохранят картофель до весны без лишних хлопот
Газообразование довело до отчаяния: простые продукты, которые незаметно делают живот шариком
Учёные взломали код древних — теперь ясно, как вымерли динозавры
Забудьте о сухом картофеле: этот метод запекания в пакете творит чудеса — пальчики оближешь
Александр Васильев и Андрей Разин за столом: какие блюда потрясли продюсера Ласкового мая
15 кг за месяц ценой головокружений: шокирующие отзывы о диете без соли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.