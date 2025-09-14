Бензиновый мотор превратили в генератор водорода: Mazda показала невозможное

Mazda снова доказала, что умеет удивлять автомобильный мир. Компания запатентовала двигатель, который, работая на бензине, умеет самостоятельно производить водород и выделять чистый углерод в виде порошка. Идея звучит фантастически: мотор получает топливо и энергию, а водитель — побочный продукт, который можно использовать или даже продать. Но насколько всё это реально?
Классический двигатель внутреннего сгорания работает в 4 такта: впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. В новом патенте Mazda добавились ещё два этапа.
На четвёртом такте часть отработанных газов направляется не в выхлоп, а в риформер — специальный узел, где при высокой температуре впрыскивается бензин и разлагается на водород и углеродный порошок.
На пятом и шестом тактах происходит обратное расширение и выпуск.
Таким образом, мотор сам себе создаёт водородное топливо, которое затем используется в работе.
Главная идея — обойти проблему хранения водорода. Его крайне сложно перевозить и держать в баках из-за высокого давления и утечек. В схеме Mazda водород производится прямо в процессе езды, и хранить его не требуется.
При этом вместо углекислого газа в атмосферу попадает твёрдый углерод, который можно собрать в отдельный бачок. Теоретически его можно сдавать на переработку: использовать в металлургии, при производстве шин или пигментов.
Сама концепция впечатляет, но у неё множество минусов:
мотор получится слишком сложным по устройству — дополнительный клапан, второй контур выпуска, риформер;
непонятно, выдержат ли детали постоянную работу с раскалёнными газами;
экономичность под вопросом — по подсчётам CarBuzz, запас хода на баке бензина будет примерно в два раза меньше, чем у обычного двигателя.
И есть ещё практическая проблема: из каждого бака бензина придётся выгружать до 35 кг углеродного порошка. Автосервисам явно придётся готовить новые правила приёма такого "топлива".
|Плюсы
|Минусы
|Производство водорода прямо в моторе
|Сложная и дорогая конструкция
|Нет выбросов CO₂, только твёрдый углерод
|Низкая эффективность по сравнению с ДВС
|Углерод можно использовать повторно
|Придётся регулярно выгружать десятки кг порошка
А что, если Mazda действительно доведёт идею до серийной модели? Мы можем получить первый в истории двигатель, который совмещает принципы классического ДВС и водородной энергетики. Но пока это скорее инженерный эксперимент, чем готовая технология.
Один литр бензина содержит около 700 г углерода.
На баке в 50 литров получится примерно 35 кг углеродного порошка.
Mazda уже много лет экспериментирует с нестандартными ДВС — от роторных Ванкеля до бензиновых с воспламенением от сжатия.
