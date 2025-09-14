Гиперкар вместо картины: миллиардер повесил McLaren над Мельбурном

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:29
Авто

Два года назад миллиардер Адриан Портелли стал героем заголовков, когда велел поднять свой McLaren Senna GTR на высоту 57 этажей в пентхаус в центре Мельбурна. Зрелище стоило $3 млн и буквально заставило город замереть: гиперкар свисал с крана над деловым районом, а жители гадали, для чего предпринимателю понадобилась такая акция. Сегодня редчайший McLaren превратился в инсталляцию в квартире Портелли стоимостью $39 млн.

McLaren Senna GTR
Фото: commons.wikimedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
McLaren Senna GTR

Автомобиль как произведение искусства

Гиперкар покрыт бронзовым напылением, установлен на вращающуюся платформу и обрамлён панорамным стеклом. Таким образом, автомобиль стал центральным арт-объектом пентхауса — символом роскоши и личного бренда владельца.

Инженерное шоу

Сам процесс подъёма автомобиля стал отдельным представлением. Бригады специалистов с помощью мощных кранов поднимали машину весом более тонны на сотни метров в воздух. Любая ошибка могла закончиться катастрофой, поэтому каждая стадия операции требовала идеальной точности. Портелли подробно документировал всё это в соцсетях, превратив транспортировку в вирусное шоу.

Особенности McLaren Senna GTR

Этот гиперкар — один из самых редких в мире: всего выпущено 75 экземпляров. Машина создана исключительно для трека, лишена привычных удобств и не допущена к эксплуатации на дорогах Австралии. Под капотом — 800-сильный V8 с двойным турбонаддувом и кузов, являющийся шедевром аэродинамики.

Символ и декларация

Портелли признаёт, что проект был продиктован как личной слабостью, так и желанием привлечь внимание к его платформе LMCT Plus. Инсталляция стала одновременно рекламой, заявлением об амбициях и смелым арт-перформансом. Даже по меркам миллиардера, известного дорогими покупками и экстравагантными акциями, установка гоночного автомобиля в пентхаусе — шаг, на который решится не каждый.

Сегодня McLaren Senna GTR, бронзовый и блестящий, вращается на пьедестале высоко над Мельбурном. Кто-то считает это нелепой экстравагантностью, кто-то — символом дерзости и успеха, но равнодушным этот жест точно не оставил никого.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
