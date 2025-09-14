Призрачный гонщик реален: как полиция Чехии 6 лет не могла поймать водителя красного болида

Авто

История началась ещё в 2019 году, когда на чешских автомагистралях впервые заметили болид, стилизованный под "Формулу-1". Ярко-красная машина, похожая на Ferrari, появлялась на скоростных трассах, нарушая все правила дорожного движения. Полицейские фиксировали её неоднократно, но установить личность водителя не удавалось. Со временем этот "неуловимый гонщик" стал городской легендой: одни восхищались его дерзостью, другие говорили об угрозе безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Michele Borioli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ferrari F2001

Неуловимый нарушитель

В течение шести лет болид то и дело попадал в объективы камер, становился героем соцсетей и даже несколько раз участвовал в авариях. Полиция пыталась задержать водителя, но каждый раз тот уходил от ответственности. Он отказывался признавать, что именно он управлял машиной, и утверждал, что автомобиль лишь буксировали.

Финальная развязка

Развязка наступила нынешней осенью, сообщается на ресурсе gbnews.com. В воскресенье утром болид вновь заметили на автомагистрали D4. Сразу после этого полиция начала операцию: десятки патрульных машин и вертолёт окружили дом в деревне Бук, в 60 километрах от Праги.

Подозреваемый сначала отказался выходить из машины и утверждал, что полиция незаконно проникла на частную территорию. Но позже согласился проехать в участок — прямо в красном гоночном костюме и шлеме. На допросе мужчина хранил молчание.

Что грозит нарушителю

По данным полиции, водителю грозит штраф за использование автомобиля без необходимого оборудования — у болида не было фар, поворотников и номерных знаков. Власти не исключают и лишение прав. Пока остаётся открытым вопрос: действительно ли задержанный — тот самый водитель, который в 2019 году впервые вывел болид на дороги.

Не только в Чехии

Подобные истории случаются и в других странах. В Японии полицейские не раз сталкивались с фанатами суперкаров, которые устраивали гонки по ночным улицам Токио. В США владельцы спортивных автомобилей попадали под арест за езду на треках без лицензий по шоссе. Но случай в Чехии уникален: здесь речь идёт не о Ferrari или Lamborghini, а о полноценном болиде "Формулы-1", абсолютно непригодном для общественных дорог.

Хроника завершена, вопросы остались

После шести лет погони полиция наконец задержала легендарного гонщика. Однако остаются сомнения: кто на самом деле сидел за рулём все эти годы и зачем он рисковал жизнью и безопасностью окружающих? Для одних эта история — захватывающая хроника дерзости, для других — напоминание о том, что дороги общего пользования не гоночный трек.