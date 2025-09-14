Пока конкуренты ускоряются, McLaren жмёт на тормоз: что это значит для бренда

McLaren выбирает осторожный путь к электрификации и не торопится отказываться от двигателей внутреннего сгорания.
Пока мировые автопроизводители корректируют планы по переходу на электротягу, британская компания McLaren действует без спешки. Генеральный директор Ник Коллинс в интервью The Drive отметил, что выпуск полноценного электрокара обсуждается, но "торопиться с этим шагом компания не собирается".
Электрификация для McLaren не закрыта: в линейке уже есть гибридный суперкар Artura с V6 и электромотором. Будущий гиперкар W1 получит гибридный V8. Тем не менее, полностью электрическую модель фанатам бренда ждать ещё долго.
В прошлом году McLaren создала команду инженеров для работы над электрическим спорткаром, но до серийного производства ещё далеко. Изначально компания планировала полный переход на электротягу к концу десятилетия, однако позже пересмотрела курс. Как и многие производители, бренд столкнулся с проблемами: высокая стоимость батарей, ограниченный запас хода и недостаточно развитая инфраструктура.
Коллинс подчёркивает, что двигатели внутреннего сгорания останутся частью ДНК McLaren ещё на долгие годы. Для поклонников марки это значит, что фирменный рев турбированных моторов сохранится, а электрификация будет происходить постепенно — через гибридные технологии.
Уточнения
McLaren — британская автогоночная команда, представляющая собой подразделение McLaren Technology Group.
