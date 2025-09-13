Легендарный Focus уходит в историю: что ждёт поклонников модели

Ford завершает производство легендарного хэтчбека Focus, но намерен сохранить культовое имя для будущей модели.

Фото: flickr by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ford

Конец эпохи

Спустя почти четверть века на рынке компактных авто Ford сворачивает выпуск Focus. Последние машины сойдут с конвейера в ноябре текущего года, после чего завод в немецком Саарлуисе будет закрыт. Для многих автолюбителей это событие стало символом ухода целой эпохи — Focus долгое время считался одной из самых популярных моделей в Европе.

Возрождение в новом формате

По данным СМИ, название Focus исчезнет лишь ненадолго. Уже к 2027 году концерн планирует представить автомобиль с этим именем снова, но не в виде классического хэтчбека, а в кузове кроссовера. Производство наладят на заводе в Валенсии, где ежегодно выпускается около 300 тысяч машин.

Соседство с Kuga

Ожидается, что новый Focus не будет прямым преемником Kuga (в США известен как Escape), хотя по размерам окажется близок к нему. Вместо замены компания намерена продавать обе модели параллельно. При этом будущий Focus предложат в разных версиях — с бензиновыми, гибридными и электрическими установками.

Что это значит для рынка

Переход от хэтчбека к кроссоверу отражает глобальную тенденцию: спрос на компактные седаны и хэтчбеки падает, а кроссоверы остаются самым востребованным сегментом. Для Ford сохранение бренда Focus в новом формате позволит удержать лояльных покупателей и привлечь тех, кто ищет более универсальный автомобиль.

Интересные факты

Первый Ford Focus был представлен в 1998 году и сразу получил титул "Европейский автомобиль года". За все время выпуска продано более 16 миллионов экземпляров. В некоторых странах Focus много лет входил в топ-3 самых продаваемых автомобилей.

Уточнения

Ford Motor Company — американская автомобилестроительная компания.

