Обычная таблетка лишает водительских прав: эти лекарства опасны за рулём

1:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые лекарства способны существенно повлиять на способность управлять автомобилем. Они вызывают сонливость, снижают внимание и замедляют реакцию, из-за чего вождение становится небезопасным.

Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таблетки

Лекарства и их побочные действия

Седативные препараты, антидепрессанты, анальгетики, антигистаминные средства и нейролептики могут действовать на организм так же, как алкоголь. Человек становится заторможенным, невнимательным и рискует попасть в аварию.

"Ряд медикаментозных средств оказывают на организм влияние, схожее с воздействием алкогольных напитков", — сказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин.

Опасность представляют и некоторые лекарства для сердца и давления, особенно содержащие психотропные компоненты.

Польза и риски

Препараты помогают при боли, тревоге, аллергии или сердечных проблемах, но могут ухудшать концентрацию и вызывать сонливость. Для водителя это означает реальную угрозу на дороге.

Пошаговая инструкция

Изучайте инструкцию и побочные эффекты. Если есть указание на сонливость — не садитесь за руль. Согласуйте с врачом замену препарата. В случае необходимости используйте такси или общественный транспорт.

Заблуждения и факты

Опасны не только психотропные, но и обычные антигистаминные средства.

Даже малая доза может повлиять на реакцию.

Побочные эффекты сохраняются дольше, чем кажется.

Типичные ошибки

Принять антигистамин и отправиться в дорогу — риск заснуть за рулем. Альтернатива — препараты нового поколения.

Выпить обезболивающее и поехать на работу — реакция замедляется. Решение — использовать местные средства.

В завершение важно помнить: лучше отказаться от поездки, чем подвергать риску себя и окружающих.

Уточнения

Седати́вные сре́дства - химически разнородная группа лекарственных веществ растительного или синтетического происхождения, вызывающих успокоение или уменьшение эмоционального напряжения без снотворного эффекта.

