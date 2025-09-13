Чем крепче машина, тем страшнее последствия: зачем краш-тесты проводят именно так

2:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Краш-тесты давно стали важным инструментом оценки безопасности автомобилей. Но многие водители удивляются: почему их проводят не на максимальных скоростях, ведь на трассе машины нередко едут быстрее?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Краш-тест

Зачем нужны краш-тесты

Главная цель испытаний — проверить, как автомобиль поведёт себя в условиях реального ДТП. Большинство аварий происходит в городе или на пригородных дорогах, где скорость движения редко превышает 60-70 км/ч. Поэтому тесты ориентированы именно на такие ситуации.

Почему не тестируют на больших скоростях

Чтобы машина выдержала удар при высоких скоростях, её кузов пришлось бы делать гораздо жёстче. Но это может обернуться обратным эффектом: при мелких столкновениях ударная энергия перестанет гаситься, и пассажиры будут получать больше травм.

Даже небольшое увеличение скорости в краш-тесте значительно меняет нагрузку. Например, разница между 64 км/ч и 80 км/ч кажется небольшой, но сила удара возрастает более чем в полтора раза. Это потребовало бы полностью менять конструкцию автомобиля.

Практический смысл

Тесты на средних скоростях помогают производителям найти баланс: кузов должен быть достаточно прочным для серьёзного удара, но и достаточно "мягким", чтобы поглощать энергию при лёгких авариях. Такой подход признан оптимальным для повседневной эксплуатации.

А что если…

Если бы краш-тесты проводили на очень высоких скоростях, машины стали бы слишком жёсткими, их стоимость выросла, а комфорт и безопасность в повседневных авариях снизились бы.

В заключение три факта:

Первые краш-тесты начали проводить в 1950-х годах. В США этим занимается организация IIHS, в Европе — Euro NCAP. При скорости свыше 100 км/ч даже самые безопасные автомобили не гарантируют защиту пассажиров.

Уточнения

Краш-те́ст - испытание техники на столкновение.

