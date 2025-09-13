Чем крепче машина, тем страшнее последствия: зачем краш-тесты проводят именно так

Краш-тесты давно стали важным инструментом оценки безопасности автомобилей. Но многие водители удивляются: почему их проводят не на максимальных скоростях, ведь на трассе машины нередко едут быстрее?
Главная цель испытаний — проверить, как автомобиль поведёт себя в условиях реального ДТП. Большинство аварий происходит в городе или на пригородных дорогах, где скорость движения редко превышает 60-70 км/ч. Поэтому тесты ориентированы именно на такие ситуации.
Чтобы машина выдержала удар при высоких скоростях, её кузов пришлось бы делать гораздо жёстче. Но это может обернуться обратным эффектом: при мелких столкновениях ударная энергия перестанет гаситься, и пассажиры будут получать больше травм.
Даже небольшое увеличение скорости в краш-тесте значительно меняет нагрузку. Например, разница между 64 км/ч и 80 км/ч кажется небольшой, но сила удара возрастает более чем в полтора раза. Это потребовало бы полностью менять конструкцию автомобиля.
Тесты на средних скоростях помогают производителям найти баланс: кузов должен быть достаточно прочным для серьёзного удара, но и достаточно "мягким", чтобы поглощать энергию при лёгких авариях. Такой подход признан оптимальным для повседневной эксплуатации.
Если бы краш-тесты проводили на очень высоких скоростях, машины стали бы слишком жёсткими, их стоимость выросла, а комфорт и безопасность в повседневных авариях снизились бы.
В заключение три факта:
Первые краш-тесты начали проводить в 1950-х годах.
В США этим занимается организация IIHS, в Европе — Euro NCAP.
При скорости свыше 100 км/ч даже самые безопасные автомобили не гарантируют защиту пассажиров.
Уточнения
Краш-те́ст - испытание техники на столкновение.
Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.