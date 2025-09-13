Госномер превращается в ловушку: когда его крепление обернётся штрафом

Регистрационный знак на автомобиле — это не просто кусок металла с цифрами, а обязательный элемент, регулируемый ГОСТом и ПДД. Ошибки в его установке могут привести к штрафам, даже если машина технически не предусматривает штатного места для номера.
По правилам, номер должен быть хорошо виден и полностью читаем. Конструктивные элементы автомобиля не должны его закрывать. Оптимально — ставить табличку на оси симметрии машины. Если такого места нет, допустима установка на левой стороне по ходу движения.
Если автомобиль имеет углубление под квадратный знак, можно заказать именно такой вариант в специализированной мастерской.
Крепить номера на двери, капот или заднюю крышку багажника нельзя — это будет считаться нарушением.
ГОСТ разрешает использовать рамки, но только без защитного стекла или плёнки. Любая прозрачная накладка мешает системам фиксации нарушений корректно распознавать символы.
Исключение есть для внедорожников. Если у бампера нет места под установку таблички, допускается прикрутить её на крышу. Такое положение прописано в пункте 4.4 ГОСТа. Но важно, чтобы номер был закреплён прочно и хорошо просматривался.
За неправильное крепление — штраф 500 рублей.
За нечитаемый или закрытый номер — до 5 тысяч рублей или лишение прав до трёх месяцев (ст. 12.2 КоАП РФ).
Да, рамка не обязательна. Номер можно прикрутить напрямую, главное — надёжно и в видимой зоне.
Выбрать подходящее место самостоятельно: на оси симметрии или слева. При необходимости заказать квадратный знак.
Нет, это нарушение. Такой номер считается неправильно установленным.
Если водитель решит прикрепить номер где угодно — на двери или капоте — и его остановит инспектор, штраф неизбежен. А в случае, если знак плохо читается, наказание будет ещё строже.
Уточнения
Регистрационные номерные знаки Российской Федерации - специальный символический знак, изготовленный на металлические пластины или транспортное средство, используемое для учёта автомобилей, мотоциклов, грузовой, специальной, строительной, военной техники, вооружения и прицепов.
Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.