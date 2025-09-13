Госномер превращается в ловушку: когда его крепление обернётся штрафом

Регистрационный знак на автомобиле — это не просто кусок металла с цифрами, а обязательный элемент, регулируемый ГОСТом и ПДД. Ошибки в его установке могут привести к штрафам, даже если машина технически не предусматривает штатного места для номера.

Как правильно крепить номер

По правилам, номер должен быть хорошо виден и полностью читаем. Конструктивные элементы автомобиля не должны его закрывать. Оптимально — ставить табличку на оси симметрии машины. Если такого места нет, допустима установка на левой стороне по ходу движения.

Если автомобиль имеет углубление под квадратный знак, можно заказать именно такой вариант в специализированной мастерской.

Крепить номера на двери, капот или заднюю крышку багажника нельзя — это будет считаться нарушением.

А что насчёт рамок

ГОСТ разрешает использовать рамки, но только без защитного стекла или плёнки. Любая прозрачная накладка мешает системам фиксации нарушений корректно распознавать символы.

Когда можно закрепить номер на крыше

Исключение есть для внедорожников. Если у бампера нет места под установку таблички, допускается прикрутить её на крышу. Такое положение прописано в пункте 4.4 ГОСТа. Но важно, чтобы номер был закреплён прочно и хорошо просматривался.

Ответственность

За неправильное крепление — штраф 500 рублей.

За нечитаемый или закрытый номер — до 5 тысяч рублей или лишение прав до трёх месяцев (ст. 12.2 КоАП РФ).

FAQ

Можно ли ездить без рамки

Да, рамка не обязательна. Номер можно прикрутить напрямую, главное — надёжно и в видимой зоне.

Что делать, если у авто нет места под передний номер

Выбрать подходящее место самостоятельно: на оси симметрии или слева. При необходимости заказать квадратный знак.

Можно ли повесить номер на боковую часть бампера

Нет, это нарушение. Такой номер считается неправильно установленным.

Если водитель решит прикрепить номер где угодно — на двери или капоте — и его остановит инспектор, штраф неизбежен. А в случае, если знак плохо читается, наказание будет ещё строже.

Уточнения

Регистрационные номерные знаки Российской Федерации - специальный символический знак, изготовленный на металлические пластины или транспортное средство, используемое для учёта автомобилей, мотоциклов, грузовой, специальной, строительной, военной техники, вооружения и прицепов.

