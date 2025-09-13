Машина не простит халатности: эти ошибки в подготовке к зиме обходятся дороже всего

Подготовка машины к зиме нужна, чтобы избежать поломок и неприятных ситуаций на дороге. Несколько простых шагов помогут чувствовать себя спокойнее в морозы.
Первым делом ставьте зимние шины. Делать это лучше, когда температура опускается до +5…+7 ℃. Летняя резина в таких условиях становится жёсткой и хуже держит дорогу.
Аккумулятор стоит проверить заранее. Если есть сомнения, держите в багажнике провода для прикуривания или пусковой бустер. Полезно взять и буксировочный трос — завести машину "с толкача" почти невозможно, особенно если коробка автомат.
Осмотрите кузов. Сколы и царапины лучше сразу обработать и закрасить, иначе зимой металл начнёт ржаветь.
Не забудьте про дворники и "омывайку". Щётки лучше заменить на новые, а бачок заполнить незамерзающей жидкостью. В багажнике пригодится скребок для снега и льда.
"Зимняя резина нужна только в снег". На самом деле она эффективна уже при +5 ℃.
"Летняя жидкость подойдёт и зимой". Нет, она замерзает и может вывести систему из строя.
Смотрите на дату выпуска и глубину протектора.
Провода дешевле, но нужен другой автомобиль. Бустер работает автономно.
Минимальный набор — от 20 тысяч рублей.
Если подготовиться не успели, мороз может заморозить замки и омыватель или разрядить аккумулятор. В этом случае помогут размораживатели и эвакуатор, но лучше заранее избежать таких ситуаций.
В заключение — три факта:
В Скандинавии штрафуют за езду без зимних шин.
В "незамерзайке" есть добавки, которые защищают стёкла от льда.
Существуют дворники с подогревом, упрощающие очистку.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.