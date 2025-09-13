Машина не простит халатности: эти ошибки в подготовке к зиме обходятся дороже всего

Подготовка машины к зиме нужна, чтобы избежать поломок и неприятных ситуаций на дороге. Несколько простых шагов помогут чувствовать себя спокойнее в морозы.

Ключ в замке зажигания

Основные шаги

Первым делом ставьте зимние шины. Делать это лучше, когда температура опускается до +5…+7 ℃. Летняя резина в таких условиях становится жёсткой и хуже держит дорогу.

Аккумулятор стоит проверить заранее. Если есть сомнения, держите в багажнике провода для прикуривания или пусковой бустер. Полезно взять и буксировочный трос — завести машину "с толкача" почти невозможно, особенно если коробка автомат.

Осмотрите кузов. Сколы и царапины лучше сразу обработать и закрасить, иначе зимой металл начнёт ржаветь.

Не забудьте про дворники и "омывайку". Щётки лучше заменить на новые, а бачок заполнить незамерзающей жидкостью. В багажнике пригодится скребок для снега и льда.

Мифы и правда

"Зимняя резина нужна только в снег". На самом деле она эффективна уже при +5 ℃.

"Летняя жидкость подойдёт и зимой". Нет, она замерзает и может вывести систему из строя.

Вопросы и ответы:

Как выбрать зимние шины

Смотрите на дату выпуска и глубину протектора.

Что удобнее для запуска зимой — провода или бустер

Провода дешевле, но нужен другой автомобиль. Бустер работает автономно.

Сколько стоит подготовка

Минимальный набор — от 20 тысяч рублей.

А что если…

Если подготовиться не успели, мороз может заморозить замки и омыватель или разрядить аккумулятор. В этом случае помогут размораживатели и эвакуатор, но лучше заранее избежать таких ситуаций.

В заключение — три факта:

В Скандинавии штрафуют за езду без зимних шин. В "незамерзайке" есть добавки, которые защищают стёкла от льда. Существуют дворники с подогревом, упрощающие очистку.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

