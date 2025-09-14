Вот чем грозит дальняя поездка на малолитражке: топливная экономия против комфорта

Что такое малый двигатель и где его можно встретить

Под термином "малый двигатель" обычно понимают бензиновый мотор объёмом около одного литра. Чаще всего такие силовые установки устанавливают на компактные городские модели — Hyundai i10, Kia Picanto, Fiat Panda, Renault Clio и другие. Их целевая аудитория — жители городов, которым нужен манёвренный автомобиль с низкими расходами на обслуживание и топливо.

Но малолитражка не всегда означает "только для города". Многие владельцы используют их и для дальних поездок.

Малолитражные автомобили способны удивить: они не только экономичны, но и при грамотном уходе выдерживают дальние маршруты. Да, им не хватает динамики и комфорта бизнес-седанов, но в условиях городских дорог и спокойных трассовых поездок они проявляют себя достойно.

Плюсы и минусы малолитражек в дороге