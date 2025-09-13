Mercedes-Benz отказывается от EQ: что придет на смену электрическому символу

На проходящей в Мюнхене выставке IAA Mobility немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz сделал громкое заявление. Компания подтвердила, что полностью откажется от использования маркировки EQ в линейке своих автомобилей.

Это решение стало неожиданностью для многих посетителей выставки и автомобильных экспертов. EQ, введённое несколько лет назад, стало символом электрической эры Mercedes. Однако теперь производитель намерен сделать ставку на более прямое и понятное название — Electric.

Причины перемен

Генеральный директор Mercedes-Benz Маркус Шефер объяснил, что речь идёт об идентичности бренда. По его словам, на начальном этапе электрификации название EQ помогало выделять новые модели. Но сегодня клиенты уже хорошо понимают, что речь идёт о выборе силовой установки, а не о концептуально ином автомобиле.

Шефер отметил: "Мы постепенно уходим от термина EQ, ведь визуально и эстетически автомобили становятся всё более похожими. Теперь название должно напрямую говорить о сути — электрический двигатель".

Как будут называться новые модели

Mercedes не откажется полностью от упоминания EQ. В отдельных случаях оно останется в составе расширенного имени. Так, например, модель G 580 будет официально называться "Mercedes G 580 с технологией EQ". При этом в повседневном общении её будут обозначать как электрический G-класс, пишет Autojournal.

Таким образом, стратегия компании направлена не на полное стирание бренда, а на более простое и понятное позиционирование.

Влияние на маркетинг и покупателей

Когда изменения вступят в силу, пока зависит от решений маркетингового отдела Mercedes. Руководство считает, что необходимость дифференцировать модели исчезла, ведь для клиентов теперь ключевым фактором остаётся тип двигателя.

Однако есть и другая сторона вопроса — возможная путаница среди покупателей. Для устранения недопониманий в конце названий появится слово Electric, которое позволит с первого взгляда отличать электромобили от моделей с ДВС.

По данным исследований, спрос на электрические автомобили в первую очередь формируют молодые покупатели. Упрощение номенклатуры должно помочь и старшему поколению легче ориентироваться в новых технологиях, что в долгосрочной перспективе может повысить продажи.

Реакции экспертов и публики

Автоаналитик Карл Мюллер считает шаг логичным: "Mercedes делает акцент на простоте и понятности. Для потребителя слово Electric однозначно указывает на тип двигателя. Это снижает барьер восприятия для новых покупателей". В то же время некоторые фанаты бренда критикуют нововведение. На форумах звучат комментарии вроде: "EQ стало узнаваемым символом прогресса. Зачем было рушить этот имидж?" или "Mercedes жертвует уникальностью ради упрощения".

Журналисты отмечают, что подобная дискуссия уже велась вокруг брендов Audi e-tron и BMW i, и у всех производителей возникает вопрос: оставить ли нишевый суббренд или интегрировать электромобили в основную линейку.

Стратегическая цель Mercedes

Решение отказаться от бренда EQ напрямую связано с задачей увеличить долю продаж электромобилей. На данный момент концерн сталкивается с трудностями в этом сегменте. Простая и узнаваемая система наименований должна способствовать росту доверия к продукту и, как следствие, стимулировать спрос.