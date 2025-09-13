Сколько стоит новый Focus: все подробности ценовой политики

Ford планирует вернуть модель Focus в 2027 году, но теперь в виде среднеразмерного кроссовера. Производство нового автомобиля будет организовано на заводе в Валенсии, Испания, в то время как текущий завод в Саарлуисе, Германия, закроется в ноябре.

Фото: Wikimedia Commons by SbastienRondet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ford Focus

Технические характеристики и особенности

Новый Focus будет построен на платформе Ford C2 и предложит гибридные и полностью электрические силовые агрегаты. Он не заменит популярный кроссовер Kuga, а будет продаваться рядом с ним, предоставляя потребителям более экологичный вариант.

Ценовая политика и конкуренция

С запуском нового Focus компания стремится заполнить ценовой разрыв между моделями Puma Gen-E и электрокарами на платформе MEB. Ожидается, что он будет конкурировать с такими популярными моделями, как VW Tiguan, Kia Sportage и Hyundai Tucson. Мультиэнергетическая линейка силовых агрегатов поможет сбалансировать электрификацию и доступность цен.

Стратегия и будущее Ford

Ford нацелен на восстановление утраченной доли рынка и защиту от конкуренции китайских брендов. С 2027 года компания запускает универсальную платформу для новых электромобилей в США, что гендиректор Джим Фарли назвал "Моментом модели T". Однако пока неизвестно, будет ли внедорожник Focus продаваться в США.