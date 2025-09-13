Toyota и Subaru бьют тревогу: неисправность компрессора угрожает безопасности водителей

1:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Toyota, Subaru и Lexus объявили о отзыве почти 100 тысяч электромобилей из-за сбоя в системе размораживания. Речь идет о моделях Toyota bZ4X, Subaru Solterra и Lexus RZ 2023-2025 годов выпуска. Наибольшее количество автомобилей, подлежащих отзыву, приходится на Toyota bZ4X — это 41 499 единиц.

Фото: commons.wikimedia.org by Julian Herzog is licensed under GNU Free Documentation License EnBW-зарядная станция в Штутгарте с электрическим двигателем Car2Go третьего поколения.

Что стало причиной отзыва

Ошибка в системе кондиционирования может привести к сбою, который переводит систему в отказоустойчивый режим. В этом состоянии приостанавливается работа обогревателя и запотевателя, что ухудшает функционирование размораживания лобового стекла. Сбой возникает в случае неисправности электрического компрессора при низких температурах.

Какие риски возникают

Одной из главных опасностей является ограниченная видимость из-за инея, льда или тумана на лобовом стекле, что может спровоцировать аварийную ситуацию. В связи с этим Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) выразила беспокойство и потребовала устранить неисправность.

Что предпринимает компания

Toyota начала внутреннее расследование, проводя тесты в условиях холода. Выяснилось, что неисправность компрессора может привести к сбою системы. Владельцам автомобилей будет направлено уведомление о необходимости устранения проблемы, и процесс начнется уже в ноябре.