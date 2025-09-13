Колёса истории: как кофемолки и тракторы превратились в легенды автопрома

История мирового автопрома богата неожиданными поворотами. Сегодня мы воспринимаем известные бренды исключительно как производителей автомобилей, но на самом деле многие из них пришли в эту сферу далеко не сразу. Кому-то пришлось начинать с тракторов или велосипедов, кто-то делал кофемолки, а кто-то — даже грибы и пробку.
Ферруччо Ламборгини начинал бизнес с производства тракторов, используя запчасти от списанной военной техники. Его компания Lamborghini Trattori быстро добилась успеха, но спор с Ferrari подтолкнул предпринимателя к созданию собственных суперкаров. Сегодняшние Aventador и Huracán несут в себе ДНК тех тракторов, что когда-то работали в полях.
Французский гигант Peugeot стартовал в 1810 году с выпуска кофемолок, зонтов и велосипедов. Автомобили появились только в 1889 году, когда компания представила собственный паровой двигатель. До сих пор на кухнях по всему миру можно встретить кофемолки Peugeot — символ промышленного прошлого марки.
Белый и голубой логотип BMW напоминает вращающийся пропеллер — и это не случайность. В 1916 году компания производила авиационные моторы. После Первой мировой войны международные соглашения запретили выпуск авиации, и BMW переключилась на мотоциклы, а затем и на автомобили. Немецкая педантичность и "лётная точность" и сегодня ощущаются в каждой модели.
Соитиро Хонда начал с моторизованных велосипедов для послевоенной Японии. Постепенно марка стала мировым лидером по производству мотоциклов, а в 1960-е годы выпустила первые автомобили. Сегодня Honda остаётся сильным игроком и в мото-, и в автопроме, сохраняя баланс технологий.
Mitsubishi — это не только автомобили. История компании охватывает судостроение, авиапром, металлургию и даже банковскую сферу. Во Вторую мировую войну бренд выпускал истребители, а после войны использовал промышленную базу для автомобилестроения. Отсюда — надёжность и технологичность их машин.
Один из самых неожиданных примеров — Mazda. Под названием Toyo Cork Kogyo компания выпускала изделия из пробки. В 1930-х началось производство мотоциклов и лёгких грузовиков, а затем и автомобилей. Такой переход показывает, как умело марка умеет адаптироваться.
Чешская Škoda в 1895 году носила имя Laurin & Klement. Сначала делала велосипеды и мотоциклы, а позже перешла к автомобилям. Опыт проектирования и инженерная база помогли компании занять прочное место в составе Volkswagen Group.
|Бренд
|С чего начинали
|Когда стали производить авто
|Lamborghini
|Тракторы
|1960-е
|Peugeot
|Кофемолки и велосипеды
|1889
|BMW
|Авиационные двигатели
|1920-е
|Honda
|Моторизованные велосипеды
|1960-е
|Mitsubishi
|Корабли, самолёты
|1910-е
|Mazda
|Пробка
|1930-е
|Skoda
|Велосипеды
|1905
Читайте официальные сайты автопроизводителей — там есть разделы "История".
Изучайте музейные коллекции, например, BMW или Peugeot.
Ищите старые модели на аукционах — иногда именно они раскрывают настоящие корни компании.
Сравнивайте логотипы и рекламные кампании разных эпох.
Миф: Lamborghini всегда делала суперкар.
Правда: первые машины бренда пахали землю.
Миф: Peugeot сразу занималась машинами.
Правда: начинала с кофемолок и велосипедов.
Миф: Mazda всегда была автомобильным брендом.
Правда: корни уходят в пробковую промышленность.
Какой бренд начинал с тракторов?
Lamborghini стартовала именно с производства тракторов.
Кто из производителей выпускал кофемолки?
Peugeot, и их кофемолки до сих пор встречаются на кухнях.
Правда ли, что BMW связана с авиацией?
Да, компания выросла из производства авиационных двигателей.
Если бы Lamborghini осталась только в сельхозтехнике? Возможно, мир так и не увидел бы культовых суперкаров. Если бы BMW продолжала делать авиацию, её логотип по сей день ассоциировался бы с небом, а не с дорогами.
Первые автомобили Peugeot были паровыми.
Логотип Škoda в виде стрелы появился только в 1926 году.
Mazda известна не только как автопроизводитель, но и как разработчик уникального роторного двигателя.
