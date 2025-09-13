Колёса истории: как кофемолки и тракторы превратились в легенды автопрома

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

История мирового автопрома богата неожиданными поворотами. Сегодня мы воспринимаем известные бренды исключительно как производителей автомобилей, но на самом деле многие из них пришли в эту сферу далеко не сразу. Кому-то пришлось начинать с тракторов или велосипедов, кто-то делал кофемолки, а кто-то — даже грибы и пробку.

Lamborghini
Фото: commons.wikimedia.org by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Lamborghini

Lamborghini: от трактора до суперкара

Ферруччо Ламборгини начинал бизнес с производства тракторов, используя запчасти от списанной военной техники. Его компания Lamborghini Trattori быстро добилась успеха, но спор с Ferrari подтолкнул предпринимателя к созданию собственных суперкаров. Сегодняшние Aventador и Huracán несут в себе ДНК тех тракторов, что когда-то работали в полях.

Peugeot: кофемолка как прародитель автомобиля

Французский гигант Peugeot стартовал в 1810 году с выпуска кофемолок, зонтов и велосипедов. Автомобили появились только в 1889 году, когда компания представила собственный паровой двигатель. До сих пор на кухнях по всему миру можно встретить кофемолки Peugeot — символ промышленного прошлого марки.

BMW: авиация в основе бренда

Белый и голубой логотип BMW напоминает вращающийся пропеллер — и это не случайность. В 1916 году компания производила авиационные моторы. После Первой мировой войны международные соглашения запретили выпуск авиации, и BMW переключилась на мотоциклы, а затем и на автомобили. Немецкая педантичность и "лётная точность" и сегодня ощущаются в каждой модели.

Honda: велосипеды, мотоциклы и только потом авто

Соитиро Хонда начал с моторизованных велосипедов для послевоенной Японии. Постепенно марка стала мировым лидером по производству мотоциклов, а в 1960-е годы выпустила первые автомобили. Сегодня Honda остаётся сильным игроком и в мото-, и в автопроме, сохраняя баланс технологий.

Mitsubishi: от кораблей до кроссоверов

Mitsubishi — это не только автомобили. История компании охватывает судостроение, авиапром, металлургию и даже банковскую сферу. Во Вторую мировую войну бренд выпускал истребители, а после войны использовал промышленную базу для автомобилестроения. Отсюда — надёжность и технологичность их машин.

Mazda: необычный путь через пробку

Один из самых неожиданных примеров — Mazda. Под названием Toyo Cork Kogyo компания выпускала изделия из пробки. В 1930-х началось производство мотоциклов и лёгких грузовиков, а затем и автомобилей. Такой переход показывает, как умело марка умеет адаптироваться.

Skoda: велосипеды и мотоциклы как старт

Чешская Škoda в 1895 году носила имя Laurin & Klement. Сначала делала велосипеды и мотоциклы, а позже перешла к автомобилям. Опыт проектирования и инженерная база помогли компании занять прочное место в составе Volkswagen Group.

Сравнение исторических стартов

Бренд С чего начинали Когда стали производить авто
Lamborghini Тракторы 1960-е
Peugeot Кофемолки и велосипеды 1889
BMW Авиационные двигатели 1920-е
Honda Моторизованные велосипеды 1960-е
Mitsubishi Корабли, самолёты 1910-е
Mazda Пробка 1930-е
Skoda Велосипеды 1905

Советы шаг за шагом: как узнать больше о бренде

  1. Читайте официальные сайты автопроизводителей — там есть разделы "История".

  2. Изучайте музейные коллекции, например, BMW или Peugeot.

  3. Ищите старые модели на аукционах — иногда именно они раскрывают настоящие корни компании.

  4. Сравнивайте логотипы и рекламные кампании разных эпох.

Мифы и правда

  • Миф: Lamborghini всегда делала суперкар.
    Правда: первые машины бренда пахали землю.

  • Миф: Peugeot сразу занималась машинами.
    Правда: начинала с кофемолок и велосипедов.

  • Миф: Mazda всегда была автомобильным брендом.
    Правда: корни уходят в пробковую промышленность.

FAQ

Какой бренд начинал с тракторов?

Lamborghini стартовала именно с производства тракторов.

Кто из производителей выпускал кофемолки?

Peugeot, и их кофемолки до сих пор встречаются на кухнях.

Правда ли, что BMW связана с авиацией?

Да, компания выросла из производства авиационных двигателей.

А что если…

Если бы Lamborghini осталась только в сельхозтехнике? Возможно, мир так и не увидел бы культовых суперкаров. Если бы BMW продолжала делать авиацию, её логотип по сей день ассоциировался бы с небом, а не с дорогами.

Интересные факты

  1. Первые автомобили Peugeot были паровыми.

  2. Логотип Škoda в виде стрелы появился только в 1926 году.

  3. Mazda известна не только как автопроизводитель, но и как разработчик уникального роторного двигателя.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
