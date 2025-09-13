Бесключевой доступ превратился в чёрный ход для угонщиков: как защитить машину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:21
Авто

Системы бесключевого доступа всё чаще оказываются в центре внимания не только автопроизводителей, но и угонщиков. То, что ещё несколько лет назад считалось вершиной комфорта, сегодня стало слабым местом даже у самых технологичных автомобилей.

Сигнализация
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сигнализация

Как работают современные схемы угона

В последние годы преступники освоили несколько методов, позволяющих обмануть электронику автомобиля.

  1. Атака через реле. Используется устройство для перехвата и усиления сигнала от ключа. Владелец может находиться дома, а машина — на улице, и этого достаточно, чтобы открыть двери и запустить двигатель.

  2. Блокировка или повтор сигнала. Когда водитель закрывает автомобиль, сигнал "глушится", и машина остаётся открытой, либо команда воспроизводится повторно.

  3. Копирование ключа через криптоанализ. Перехваченный обмен данными позволяет хакерам создавать цифровой "двойник" брелока.

Наиболее уязвимые автомобили

По данным за 2024-2025 годы, чаще всего страдают автомобили популярных марок.

  • Hyundai и Kia до 2022 года — у многих версий отсутствует базовый иммобилайзер.

  • Tesla Model 3 и Model Y — удобная система входа через смартфон на базе Bluetooth Low Energy создаёт дополнительные риски.

  • Toyota Camry, Honda Civic и Accord — новые поколения этих моделей уязвимы для ретрансляционных атак.

5 шагов защиты

  1. Храните ключ в специальном футляре, экранирующем радиосигнал.

  2. Всегда проверяйте, закрылся ли автомобиль, а не полагайтесь на "мигание фар".

  3. Используйте функцию PIN-to-drive, если она доступна.

  4. Ставьте автомобиль на охраняемой парковке или в гараже.

  5. Следите за обновлениями прошивки, которые выпускают автопроизводители.

Мифы и правда

  • Миф: если машина дорогая, её сложнее угнать.
    Правда: злоумышленники используют недорогие приборы, работающие с любыми марками.

  • Миф: механический ключ безопаснее.
    Правда: классические замки легко вскрыть физически.

  • Миф: электромобили защищены лучше.
    Правда: Tesla и другие марки тоже страдают от атак через BLE.

  • Миф: сигнализация всегда спасает.
    Правда: современные угонщики умеют обходить большинство сигнализаций.

FAQ

Как выбрать защиту от ретрансляции?

Лучше всего подходят сертифицированные кейсы или сейфы для ключей, блокирующие радиосигнал.

Сколько стоит дополнительная защита?

Футляры начинаются от 1000 рублей, установка дополнительного иммобилайзера — от 10 тысяч рублей.

Что лучше — PIN-to-drive или сигнализация?

Оптимально использовать оба варианта: PIN защищает электронно, сигнализация отпугивает воров физически.

Можно ли самому проверить защищённость своей машины?

Да, есть сервисы и тесты у официальных дилеров.

Исторический контекст

  • 2010-е: массовое внедрение бесключевых систем.

  • 2015: первые зафиксированные случаи ретрансляционных атак.

  • 2020-е: распространение Bluetooth и смартфонов как ключей.

  • 2025: угонщики используют приборы стоимостью в несколько сотен долларов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить ключи у входной двери.
    Последствие: угон через стену квартиры.
    Альтернатива: хранить брелок в экранирующем футляре.

  • Ошибка: не активировать PIN-to-drive.
    Последствие: запуск двигателя без ограничений.
    Альтернатива: включить функцию через меню автомобиля.

  • Ошибка: игнорировать обновления ПО.
    Последствие: эксплуатация старых уязвимостей.
    Альтернатива: регулярно обновлять систему.

А что если…

Если полностью отказаться от бесключевого доступа? Тогда удобство снизится, но защита станет проще и надёжнее — механический ключ всё ещё остаётся менее уязвимым для современных кибератак.

Три факта напоследок

  1. По статистике, угон через реле занимает меньше минуты.

  2. Производители планируют внедрять квантовое шифрование в ключах.

  3. На вторичном рынке цена машин без иммобилайзера падает быстрее.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
