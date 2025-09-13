Автокрасавцы, которые превратились в изгоев: эти культовые модели исчезли с дорог

0:12 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобильная история знает немало примеров, когда на дороги выходили яркие, необычные и даже революционные машины. Но не все они выдержали испытание временем и требованиями закона. Одни модели оказались небезопасными, другие не прошли экологические нормы, третьи просто не вписались в регуляторные рамки. В результате одни автомобили попали в списки запрещённых, а другие — в разряд культовых и редких коллекционных экспонатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mazda RX-8

Chevrolet Corvair: опасный эксперимент

В начале 1960-х General Motors выпустила Chevrolet Corvair — компакт с задним расположением двигателя. На фоне американских "гигантов" он казался свежим решением, но репутация модели рухнула после публикации книги Ральфа Нейдера "Небезопасно на любой скорости". Автомобиль признали склонным к опрокидыванию при манёврах, а дисбаланс задней подвески только усиливал риск. В итоге Corvair сняли с производства, а в ряде стран ограничили его эксплуатацию.

Mazda RX-8: жертва эконорм

RX-8 с необычным роторным мотором Ванкеля полюбилась поклонникам динамики, но оказалась слишком прожорливой и "грязной". Строгие стандарты Евросоюза по выбросам и расходу топлива сделали модель неконкурентоспособной. С 2012 года продажи в Европе прекратились, а в США RX-8 не допускалась в эксплуатацию в ряде штатов. Этот случай стал наглядным примером того, как экология диктует правила на авторынке.

Porsche 959: опережая время

Суперкар 1980-х был настоящим технологическим чудом. Но американские регуляторы оказались непреклонны: отсутствие краш-тестов и соответствия экологическим требованиям лишило Porsche 959 шанса выйти на рынок США. До 1999 года коллекционеры могли ввозить его лишь для выставок по специальным разрешениям. Лишь позже автомобиль получил ограниченный "зелёный свет" благодаря закону "Show or Display".

Nissan Skyline R34: легенда в подполье

Культовый Skyline GT-R R34, известный по фильмам и видеоиграм, долгое время оставался мечтой американских фанатов. Но экологические и технические тесты в США он не прошёл. Импортировать его официально стало возможным лишь спустя 25 лет — с 2024 года. До этого владельцы часто рисковали, заказывая нелегальный ввоз, что приводило к конфискации автомобилей.

Bugatti Veyron: слишком быстрый для дорог

Bugatti Veyron не был запрещён формально, но ограничения всё же коснулись суперкара. В Швейцарии и Германии для его эксплуатации нужны специальные лицензии. А в США некоторые страховые компании просто отказывались работать с владельцами авто, способного разгоняться до 400 км/ч. На дорогах общего пользования Veyron встречается крайне редко.

Lotus Seven и киты Caterham

Лёгкий спорткар Lotus Seven и его производные давно стали легендой треков. Однако отсутствие подушек безопасности, ABS и современных систем защиты сделало их проблемой для сертификации. В Европе и США машины разрешены в основном как гоночные или специальные автомобили. На обычных дорогах увидеть их практически невозможно.

Что дают автомобильные запреты

Каждый запрет — это не только ограничение, но и стимул. Автопроизводители учатся учитывать новые стандарты, повышать безопасность и снижать выбросы. Многие культовые машины стали такими именно потому, что их сняли с производства. Сегодня они стоят десятки, а порой и сотни тысяч долларов на аукционах.