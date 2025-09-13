Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фонтан на ВДНХ, который десятилетиями называют неправильно — и это не случайно
Рыболовство возрождается, бизнес растёт: 1,3 млн кв. м жилья — лишь верхушка айсберга в Херсонской области
Минимализм как манифест: осень 2025 создает образы, в которых лаконичность звучит как роскошь
Ургант ушёл в тень: всплыла неожиданная подработка экс-звезды Первого канала
Превратите пустырь в цветущий рай: какие растения дарят саду яркость за одно лето
Зебры лишаются полос — саванна готовится к невидимой катастрофе
Ламинат кричит о практичности, паркет шепчет о роскоши: какой пол выдержит годы испытаний и не предаст
Легендарный аквакотта: как из простых продуктов сделать сытное блюдо, достойное мишленовских звёзд
По следам АК-47: в Удмуртии запускают туристический маршрут имени Калашникова

Автокрасавцы, которые превратились в изгоев: эти культовые модели исчезли с дорог

0:12
Авто

Автомобильная история знает немало примеров, когда на дороги выходили яркие, необычные и даже революционные машины. Но не все они выдержали испытание временем и требованиями закона. Одни модели оказались небезопасными, другие не прошли экологические нормы, третьи просто не вписались в регуляторные рамки. В результате одни автомобили попали в списки запрещённых, а другие — в разряд культовых и редких коллекционных экспонатов.

Mazda RX-8
Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mazda RX-8

Chevrolet Corvair: опасный эксперимент

В начале 1960-х General Motors выпустила Chevrolet Corvair — компакт с задним расположением двигателя. На фоне американских "гигантов" он казался свежим решением, но репутация модели рухнула после публикации книги Ральфа Нейдера "Небезопасно на любой скорости". Автомобиль признали склонным к опрокидыванию при манёврах, а дисбаланс задней подвески только усиливал риск. В итоге Corvair сняли с производства, а в ряде стран ограничили его эксплуатацию.

Mazda RX-8: жертва эконорм

RX-8 с необычным роторным мотором Ванкеля полюбилась поклонникам динамики, но оказалась слишком прожорливой и "грязной". Строгие стандарты Евросоюза по выбросам и расходу топлива сделали модель неконкурентоспособной. С 2012 года продажи в Европе прекратились, а в США RX-8 не допускалась в эксплуатацию в ряде штатов. Этот случай стал наглядным примером того, как экология диктует правила на авторынке.

Porsche 959: опережая время

Суперкар 1980-х был настоящим технологическим чудом. Но американские регуляторы оказались непреклонны: отсутствие краш-тестов и соответствия экологическим требованиям лишило Porsche 959 шанса выйти на рынок США. До 1999 года коллекционеры могли ввозить его лишь для выставок по специальным разрешениям. Лишь позже автомобиль получил ограниченный "зелёный свет" благодаря закону "Show or Display".

Nissan Skyline R34: легенда в подполье

Культовый Skyline GT-R R34, известный по фильмам и видеоиграм, долгое время оставался мечтой американских фанатов. Но экологические и технические тесты в США он не прошёл. Импортировать его официально стало возможным лишь спустя 25 лет — с 2024 года. До этого владельцы часто рисковали, заказывая нелегальный ввоз, что приводило к конфискации автомобилей.

Bugatti Veyron: слишком быстрый для дорог

Bugatti Veyron не был запрещён формально, но ограничения всё же коснулись суперкара. В Швейцарии и Германии для его эксплуатации нужны специальные лицензии. А в США некоторые страховые компании просто отказывались работать с владельцами авто, способного разгоняться до 400 км/ч. На дорогах общего пользования Veyron встречается крайне редко.

Lotus Seven и киты Caterham

Лёгкий спорткар Lotus Seven и его производные давно стали легендой треков. Однако отсутствие подушек безопасности, ABS и современных систем защиты сделало их проблемой для сертификации. В Европе и США машины разрешены в основном как гоночные или специальные автомобили. На обычных дорогах увидеть их практически невозможно.

Что дают автомобильные запреты

Каждый запрет — это не только ограничение, но и стимул. Автопроизводители учатся учитывать новые стандарты, повышать безопасность и снижать выбросы. Многие культовые машины стали такими именно потому, что их сняли с производства. Сегодня они стоят десятки, а порой и сотни тысяч долларов на аукционах.

Как проверить авто перед покупкой

  1. Изучите историю модели — были ли запреты.

  2. Сверьтесь с экологическими нормами своей страны.

  3. Уточните страховые условия для мощных машин.

  4. Проверьте наличие необходимых документов и сертификации.

  5. Оцените стоимость обслуживания и доступность запчастей.

Мифы и правда

  • Миф: запрещённые авто всегда опасные.
    Правда: многие из них не прошли только экологические тесты.

  • Миф: если машина запрещена, её невозможно купить.
    Правда: коллекционеры находят пути легального ввоза.

  • Миф: запрещённые автомобили бесполезны.
    Правда: они ценятся как инвестиции и предметы коллекции.

FAQ

Как выбрать коллекционный автомобиль?

Смотрите на редкость, историю модели и её статус среди коллекционеров.

Сколько стоит запрещённый авто?

Цена варьируется от десятков тысяч до миллионов долларов.

Что лучше — редкий спорткар или электромобиль?

Всё зависит от целей: для инвестиций — спорткар, для практики — электромобиль.

Исторический контекст

  • 1965: выход книги Ральфа Нейдера, изменивший отношение к безопасности.

  • 1980-е: Porsche 959 задаёт новый стандарт технологий.

  • 2000-е: ужесточение экологических норм лишает рынка Mazda RX-8.

А что если…

...завтра на рынок снова выйдет модель с "характером" Corvair или Skyline? Скорее всего, она будет соответствовать всем современным нормам, но сохранит дух свободы, за который коллекционеры так ценят старые версии.

Интересные факты

  1. В США существует специальный закон, позволяющий ввозить редкие авто только "для выставки".

  2. Skyline R34 до сих пор в топе самых желанных автомобилей среди коллекционеров.

  3. Lotus Seven считается одним из самых копируемых спорткаров в мире.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Домашние животные
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Рыболовство возрождается, бизнес растёт: 1,3 млн кв. м жилья — лишь верхушка айсберга в Херсонской области
Автокрасавцы, которые превратились в изгоев: эти культовые модели исчезли с дорог
Минимализм как манифест: осень 2025 создает образы, в которых лаконичность звучит как роскошь
Ургант ушёл в тень: всплыла неожиданная подработка экс-звезды Первого канала
Превратите пустырь в цветущий рай: какие растения дарят саду яркость за одно лето
Зебры лишаются полос — саванна готовится к невидимой катастрофе
Ламинат кричит о практичности, паркет шепчет о роскоши: какой пол выдержит годы испытаний и не предаст
Легендарный аквакотта: как из простых продуктов сделать сытное блюдо, достойное мишленовских звёзд
По следам АК-47: в Удмуртии запускают туристический маршрут имени Калашникова
Пещера крови: археологи нашли останки майя с жуткими следами ритуалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.