Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычные бутерброды устарели: эти сырные вафли сделают ваш завтрак по-настоящему особенным
Как россияне решали квартирный вопрос: деньги для внесения первого взноса
Хризантема играет в русскую рулетку с морозом: приёмы, которые спасают цветок от вымерзания
Разводы не исчезают, сколько ни трёшь: осенью проблему решает хитрость за копейки
Грипп или ОРВИ: распознай врага в лицо — 4 признака, которые нельзя игнорировать
Четыре секретных шага, которые превращают домашнюю сушку волос в салонную укладку
Машина не простит халатности: эти ошибки в подготовке к зиме обходятся дороже всего
Когти длиной с нож и клыки, что ломают кости: кто победит в страшной схватке без правил
Секрет вечной популярности сериала Офис: что создатели не учли в спин-оффе Газета

Похмелье управляет машиной вместо вас: почему нельзя садиться за руль утром после застолья

2:48
Авто

В праздничные дни многие позволяют себе алкоголь, но уже на следующий день садятся за руль. Именно поэтому так важно понимать, через сколько времени организм полностью очищается от этанола и когда управление машиной становится безопасным.

Пиво за рулем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пиво за рулем

Закон и допустимые нормы

По статье 12.8 КоАП РФ, в выдыхаемом воздухе допустимо не более 0,16 мг/л алкоголя. Всё, что выше — повод для наказания. Даже небольшое превышение грозит штрафом и лишением прав.

Мнение специалистов

Врач-нарколог в комментарии подчеркнул: скорость выведения алкоголя зависит от веса, пола, состояния здоровья и индивидуальных особенностей организма. Но в среднем процесс занимает до 15 часов.

"Даже если анализ покажет отсутствие алкоголя, похмелье снижает внимание и реакцию, поэтому водить машину лучше не раньше, чем через сутки", — отметил специалист.

Представитель ГАИ напомнил, что ответственность за последствия всегда несёт сам водитель.

Как подготовиться заранее

  1. Перед застольем лучше провести активный день и не пропускать приём пищи.

  2. За несколько часов до праздника можно выпить небольшое количество алкоголя — это запускает работу ферментов, расщепляющих этанол.

  3. Увеличьте потребление воды, чтобы снизить концентрацию спиртного в крови.

  4. Во время застолья запивайте алкоголь водой — это ускорит его выведение.

Что не поможет

Жирная еда лишь замедляет всасывание спиртного, но не влияет на его выведение. Курение, напротив, усугубляет ситуацию: оно замедляет обмен веществ и повышает нагрузку на печень.

Как восстановиться утром

После застолья лучшим помощником станет полноценный сон. А уже утром стоит принять контрастный душ и выйти на прогулку. Движение и свежий воздух стимулируют обмен веществ и помогают быстрее избавиться от остатков алкоголя через лёгкие.

Чем это грозит

Игнорирование рекомендаций может обернуться не только штрафом, но и трагедией. Даже при "нулевых" показателях алкотестера похмелье ухудшает внимание и координацию. Любая задержка реакции увеличивает риск аварийной ситуации.

Полное выведение алкоголя может занять до 15 часов, но для поездки за рулём безопаснее подождать минимум сутки. Такой подход убережёт не только от проблем с законом, но и от реальной угрозы жизни и здоровью — как своей, так и окружающих.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Авто
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Наука и техника
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Как россияне решали квартирный вопрос: деньги для внесения первого взноса
Хризантема играет в русскую рулетку с морозом: приёмы, которые спасают цветок от вымерзания
Разводы не исчезают, сколько ни трёшь: осенью проблему решает хитрость за копейки
Грипп или ОРВИ: распознай врага в лицо — 4 признака, которые нельзя игнорировать
Четыре секретных шага, которые превращают домашнюю сушку волос в салонную укладку
Машина не простит халатности: эти ошибки в подготовке к зиме обходятся дороже всего
Когти длиной с нож и клыки, что ломают кости: кто победит в страшной схватке без правил
Секрет вечной популярности сериала Офис: что создатели не учли в спин-оффе Газета
Результаты пропадают, усталость растёт — всему виной тайный процесс в организме
Похмелье управляет машиной вместо вас: почему нельзя садиться за руль утром после застолья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.