Похмелье управляет машиной вместо вас: почему нельзя садиться за руль утром после застолья

2:48 Your browser does not support the audio element. Авто

В праздничные дни многие позволяют себе алкоголь, но уже на следующий день садятся за руль. Именно поэтому так важно понимать, через сколько времени организм полностью очищается от этанола и когда управление машиной становится безопасным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пиво за рулем

Закон и допустимые нормы

По статье 12.8 КоАП РФ, в выдыхаемом воздухе допустимо не более 0,16 мг/л алкоголя. Всё, что выше — повод для наказания. Даже небольшое превышение грозит штрафом и лишением прав.

Мнение специалистов

Врач-нарколог в комментарии подчеркнул: скорость выведения алкоголя зависит от веса, пола, состояния здоровья и индивидуальных особенностей организма. Но в среднем процесс занимает до 15 часов.

"Даже если анализ покажет отсутствие алкоголя, похмелье снижает внимание и реакцию, поэтому водить машину лучше не раньше, чем через сутки", — отметил специалист.

Представитель ГАИ напомнил, что ответственность за последствия всегда несёт сам водитель.

Как подготовиться заранее

Перед застольем лучше провести активный день и не пропускать приём пищи. За несколько часов до праздника можно выпить небольшое количество алкоголя — это запускает работу ферментов, расщепляющих этанол. Увеличьте потребление воды, чтобы снизить концентрацию спиртного в крови. Во время застолья запивайте алкоголь водой — это ускорит его выведение.

Что не поможет

Жирная еда лишь замедляет всасывание спиртного, но не влияет на его выведение. Курение, напротив, усугубляет ситуацию: оно замедляет обмен веществ и повышает нагрузку на печень.

Как восстановиться утром

После застолья лучшим помощником станет полноценный сон. А уже утром стоит принять контрастный душ и выйти на прогулку. Движение и свежий воздух стимулируют обмен веществ и помогают быстрее избавиться от остатков алкоголя через лёгкие.

Чем это грозит

Игнорирование рекомендаций может обернуться не только штрафом, но и трагедией. Даже при "нулевых" показателях алкотестера похмелье ухудшает внимание и координацию. Любая задержка реакции увеличивает риск аварийной ситуации.

Полное выведение алкоголя может занять до 15 часов, но для поездки за рулём безопаснее подождать минимум сутки. Такой подход убережёт не только от проблем с законом, но и от реальной угрозы жизни и здоровью — как своей, так и окружающих.