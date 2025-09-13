Масло, которое густеет медленнее всех: какое масло реально экономит ресурс двигателя в любых условиях

Вопрос выбора моторного масла волнует многих водителей: что лучше для двигателя - 0W-40 или 5W-40? На первый взгляд разница лишь в цифре "0" или "5" перед буквой W, но именно она определяет поведение масла при низких температурах. Чтобы развеять мифы и дать аргументированный ответ, в специализированной лаборатории провели серию тестов обоих масел Rolf Ultra, вещает новостной портал "За рулём".

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Моторное масло

Что означают цифры на канистре

Первая цифра в обозначении указывает на низкотемпературные свойства масла. Если отнять от неё 35, получаем минимальную температуру гарантированного запуска исправного двигателя. То есть 5W сохраняет работоспособность до -30 °С, а 0W — до -35 °С.

Отсюда логичный вывод: чем холоднее климат, тем больше водителям подходит "нулёвка". Она быстрее прокачивается по системе смазки при пуске и снижает износ деталей.

Распространённые мифы

Среди автомобилистов до сих пор ходят два устойчивых мнения:

• масло 0W якобы слишком "жидкое" в жару и не создаёт защитную плёнку;

• оно быстрее угорает и вызывает течи в старых моторах.

Эти представления возникли ещё во времена, когда масла производились на минеральной основе и требовали большого количества нестойких загустителей. Сегодня формулы изменились: в синтетических маслах применяют базовые основы GTL и PAO с высоким индексом вязкости и загустители нового поколения, устойчивые к разрушению. Современные "нулёвки" стали полноценными всесезонными продуктами.

Как проводились испытания

Для чистоты эксперимента специалисты использовали два масла одного качества (API SP, ACEA A3/B4), но разной вязкости — 0W-40 и 5W-40. Тесты проходили на вазовских двигателях 1.6 в климатической камере.

"Холодный" цикл имитировал пуски при температуре от +20 °С до -40 °С. Измерялось время достижения давления в системе смазки и сила тока, необходимая стартеру. "Горячий" цикл включал 24-часовую работу двигателя при нагрузке, с температурой антифриза 123 °С и масла около 140 °С. Оценивались вязкость и давление в системе при разных режимах.

Результаты "холодных" испытаний

Здесь преимущество "нулёвки" оказалось очевидным. При -40 °С двигатель с маслом 0W-40 достигал нужного давления за 14,7 секунды, а с 5W-40 — за 19,1 секунды. Разница в 4,4 секунды — это те самые мгновения, когда мотор работает без полноценной защиты.

Кроме того, стартеру с маслом 0W-40 требовалось на 27% меньше энергии, что важно при слабом аккумуляторе или сильных морозах.

Результаты "горячих" испытаний

На высоких температурах разницы практически не выявлено. И 0W-40, и 5W-40 показали одинаковый уровень вязкости и давления в системе смазки. Это значит, что толщина защитной плёнки и устойчивость к нагрузкам у обоих масел сопоставимы.

Выводы эксперимента

Вопреки мифам, масло 0W-40 не проигрывает "пятёрке" при жаре. Напротив, оно выигрывает в условиях холодных пусков, а при высоких температурах демонстрирует ту же стабильность. Более высокая доля синтетической базы в составе "нулёвки" дополнительно повышает её стойкость к окислению и старению.

Практические советы

Если в вашем регионе бывают морозы ниже -20 °С, выбирайте масло 0W-40. Оно обеспечит быстрый запуск и лучшую защиту на холоде. Жителям южных областей также не стоит бояться "нулёвки": при жаре она работает не хуже 5W-40. Экономить на масле смысла нет: разница в цене невелика, а ресурс двигателя напрямую зависит от правильного выбора смазки. Независимо от вязкости, меняйте масло в установленные сроки — это главный фактор долговечности двигателя.

Тесты показали: 0W-40 универсальнее и надёжнее. Оно быстрее защищает мотор зимой и ничем не уступает 5W-40 летом. Поэтому при выборе между этими двумя вариантами можно смело отдавать предпочтение "нулёвке" — всесезонному решению, подходящему для любых климатических условий России.