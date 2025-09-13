Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жидкое золото из супермаркета: работает лучше, чем маски для волос за тысячи рублей
Тайный резервуар грязи: неожиданный способ держать поверхность в чистоте
Полгода без еды и солнца: как древние выживали в экстремальных условиях
Сенсация под угрозой: археологи опровергли миф о находке возрастом 700 тысяч лет
Одно неверное движение с семенами осенью — и весной клумба пустует, а не цветёт
Морепродукты обманули покупателя: вместо вкуса — радиоактивный риск
Вашингтон давит на союзников: США предложат G7 создать механизм изъятия замороженных активов РФ
Окаменелость с зубами-лезвиями: предок китов оказался совсем не мирным созданием
Цветные полоски на коже атлетов: зачем клеят тейпы и почему вокруг них столько споров

Масло, которое густеет медленнее всех: какое масло реально экономит ресурс двигателя в любых условиях

5:01
Авто

Вопрос выбора моторного масла волнует многих водителей: что лучше для двигателя - 0W-40 или 5W-40? На первый взгляд разница лишь в цифре "0" или "5" перед буквой W, но именно она определяет поведение масла при низких температурах. Чтобы развеять мифы и дать аргументированный ответ, в специализированной лаборатории провели серию тестов обоих масел Rolf Ultra, вещает новостной портал "За рулём".

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Что означают цифры на канистре

Первая цифра в обозначении указывает на низкотемпературные свойства масла. Если отнять от неё 35, получаем минимальную температуру гарантированного запуска исправного двигателя. То есть 5W сохраняет работоспособность до -30 °С, а 0W — до -35 °С.

Отсюда логичный вывод: чем холоднее климат, тем больше водителям подходит "нулёвка". Она быстрее прокачивается по системе смазки при пуске и снижает износ деталей.

Распространённые мифы

Среди автомобилистов до сих пор ходят два устойчивых мнения:

• масло 0W якобы слишком "жидкое" в жару и не создаёт защитную плёнку;
• оно быстрее угорает и вызывает течи в старых моторах.

Эти представления возникли ещё во времена, когда масла производились на минеральной основе и требовали большого количества нестойких загустителей. Сегодня формулы изменились: в синтетических маслах применяют базовые основы GTL и PAO с высоким индексом вязкости и загустители нового поколения, устойчивые к разрушению. Современные "нулёвки" стали полноценными всесезонными продуктами.

Как проводились испытания

Для чистоты эксперимента специалисты использовали два масла одного качества (API SP, ACEA A3/B4), но разной вязкости — 0W-40 и 5W-40. Тесты проходили на вазовских двигателях 1.6 в климатической камере.

  1. "Холодный" цикл имитировал пуски при температуре от +20 °С до -40 °С. Измерялось время достижения давления в системе смазки и сила тока, необходимая стартеру.

  2. "Горячий" цикл включал 24-часовую работу двигателя при нагрузке, с температурой антифриза 123 °С и масла около 140 °С. Оценивались вязкость и давление в системе при разных режимах.

Результаты "холодных" испытаний

Здесь преимущество "нулёвки" оказалось очевидным. При -40 °С двигатель с маслом 0W-40 достигал нужного давления за 14,7 секунды, а с 5W-40 — за 19,1 секунды. Разница в 4,4 секунды — это те самые мгновения, когда мотор работает без полноценной защиты.

Кроме того, стартеру с маслом 0W-40 требовалось на 27% меньше энергии, что важно при слабом аккумуляторе или сильных морозах.

Результаты "горячих" испытаний

На высоких температурах разницы практически не выявлено. И 0W-40, и 5W-40 показали одинаковый уровень вязкости и давления в системе смазки. Это значит, что толщина защитной плёнки и устойчивость к нагрузкам у обоих масел сопоставимы.

Выводы эксперимента

Вопреки мифам, масло 0W-40 не проигрывает "пятёрке" при жаре. Напротив, оно выигрывает в условиях холодных пусков, а при высоких температурах демонстрирует ту же стабильность. Более высокая доля синтетической базы в составе "нулёвки" дополнительно повышает её стойкость к окислению и старению.

Практические советы

  1. Если в вашем регионе бывают морозы ниже -20 °С, выбирайте масло 0W-40. Оно обеспечит быстрый запуск и лучшую защиту на холоде.

  2. Жителям южных областей также не стоит бояться "нулёвки": при жаре она работает не хуже 5W-40.

  3. Экономить на масле смысла нет: разница в цене невелика, а ресурс двигателя напрямую зависит от правильного выбора смазки.

  4. Независимо от вязкости, меняйте масло в установленные сроки — это главный фактор долговечности двигателя.

Тесты показали: 0W-40 универсальнее и надёжнее. Оно быстрее защищает мотор зимой и ничем не уступает 5W-40 летом. Поэтому при выборе между этими двумя вариантами можно смело отдавать предпочтение "нулёвке" — всесезонному решению, подходящему для любых климатических условий России.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Новости спорта
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Домашние животные
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Цветные полоски на коже атлетов: зачем клеят тейпы и почему вокруг них столько споров
Окаменелость с зубами-лезвиями: предок китов оказался совсем не мирным созданием
Макароны второго дня превращаются в золотую запеканку — рецепт, который спасает ужин без хлопот
Шпаргалка от герцогини: как бывшая супруга принца Эндрю ловко уходит от неприятных тем
Фигура тает, но зеркало разочаровывает: неожиданный эффект резкого похудения
Обычный настой превращается в щит для огорода: секрет от вредителей, который знали ещё наши бабушки
Удивительные цифры: названа самая прибыльная офисная профессия России
Кошка забывает дорогу к миске — и становится ключом к разгадке болезни Альцгеймера
Почему привычные тренажёры могут работать против вас — новый взгляд на спорт
Бюджетный ужин, который выглядит дороже ресторанного: пельмени в нежном соусе по новому рецепту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.